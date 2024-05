Pizza perfetta e barbecue da sogno con Alfa Forni Cooking Station

Alfa Forni arricchisce la sua offerta con le innovative Cooking Station modulari pensate per l'utilizzo domestico. Queste versatili postazioni mobili per la cottura all'aperto sono composte da due moduli adattabili alle dimensioni degli spazi esterni come giardini, verande e patio. Progettate per offrire un ambiente efficiente e ben organizzato sia per la preparazione degli ingredienti che per la cottura della pizza o l'utilizzo del barbecue, le nuove soluzioni sono disponibili presso tutti i rivenditori specializzati in barbecue, cucine da esterno e arredamento per giardino.

Alfa Forni Cooking Station: la soluzione ideale per cucinare all'aperto

«Allestire un'area mobile con tutto l'occorrente per la classica pizzata o per il barbecue è un trend trasversale che affascina sia i cosiddetti “millennials”, sia i “boomers” - spiega Sara Lauro, partner di Alfa Forni. Oltre che in Italia, abbiamo già riscontrato molto interesse nei nostri mercati di riferimento: dagli Usa, alla Germania al Regno Unito. Questo ampliamento di gamma è confortato dalle analisi di mercato che vedono una crescita considerevole delle soluzioni per l'outdoor kitchen. In particolare, gli strumenti da cottura che nel 2021 valevano il 40% del mercato per la cucina all'aperto sono previsti in netta crescita e con una media più alta del resto dei componenti per l'outdoor».

La Cooking Station Alfa Forni

La stazione per pizza è stata appositamente progettata per semplificare la gestione degli spazi durante la preparazione e la cottura. I due moduli disponibili (160x80cm e 80x80cm) sono dotati di ripiani dedicati che, offrendo infinite possibilità di personalizzazione, consentono di organizzare gli strumenti in modo efficiente. La Cooking Station può inoltre essere arricchita da numerosi accessori per completare il banco di lavoro: dalla spianatoia in legno al porta-ingredienti e alle cassette per la pizza.

Video Cliccabile

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

«L'obiettivo è la versatilità della Cooking Station per aumentare le possibilità dell'utilizzatore, sappiamo che ogni spazio è diverso e ognuno ha gusti e necessità personalizzati - continua Sara Lauro - i moduli possono essere integrati tra loro componendo una cucina outdoor della lunghezza desiderata. Le conformazioni disponibili comprendono il modulo completo in acciaio inox oppure la sola struttura, e si può abbinare il piano in corian o in qualsiasi altro materiale nel migliore abbinamento al proprio spazio outdoor».

La tecnologia dei forni Alfa

Il forno raggiunge i 500°C in pochi minuti per la classica cottura di appena 90 secondi, cioè quella richiesta dalla vera pizza napoletana. Per garantire le performance di cottura ottimizzando al tempo stesso i consumi, Alfa ha sviluppato la tecnologia Heat GeniusTM che riduce nettamente il consumo di gas e che consente di cuocere il condimento a una temperatura e l'impasto a un'altra, con il risultato che ogni pizza rimane sempre fragrante e ben cotta. Ciò perché il calore viene rilasciato lentamente dalla pietra refrattaria e irradiato uniformemente attraverso le pareti ricurve del forno. In questo modo i condimenti riescono a cuocere più velocemente, rilasciando anche parte della loro umidità e l'impasto diventa croccante senza bruciare.

Alfa Forni

Via Osteria della Fontana, 63, 03012 Anagni (Fr)

Tel 0775 7821