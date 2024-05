Ristogolf 2024 by Allianz: il tour enogastronomico torna sui migliori green d'Italia

“Giocare a golf, mangiare bene, bere bene, tanta voglia di divertirsi e solidarietà!”. Questo il motto che accompagnerà la dodicesima edizione del Circuito Ristogolf 2024 by Allianz. Ristogolf, l'Associazione ristoratori albergatori e golfisti, anche quest'anno porta sui green più belli d'Italia il perfetto connubio tra sport e cucina. Un tour itinerante che avrà inizio il 22 maggio e si concluderà il 6 ottobre.

Tutto pronto per la dodicesima edizione di Ristogolf by Allianz

Le novità di Ristogolf 2024 by Allianz

Ristogolf ha preparato un programma ricco di sport, degustazioni d'eccellenza e momenti d'intrattenimento, che è stato presentato durante la conferenza stampa di martedì 14 maggio nella location milanese di DaV by Da Vittorio in Torre Allianz. A raccontare tutte le novità di questa dodicesima edizione sono stati il Presidente di Ristogolf chef Chicco Cerea, il Vice-Presidente chef Giancarlo Morelli e il Direttore event manager Dario Colloi, con la partecipazione di Martina Colombari e Eleonora Incardona, testimonial del Charity Partner Fondazione Francesca Rava NPH Italia ETS. A supportare l'evento si rinnovano il Title Sponsor Allianz, il Main Sponsor Haier, oltre a molti altri prestigiosi Sponsor.

Ristogolf 2024 by Allianz: un programma ricco di sport, degustazioni e intrattenimento

Tra le novità di questa edizione 2024 un tema visivo che celebra la poliedricità dell'animo Ristogolf. Sei illustrazioni dall'eleganza vintage, una per ogni appuntamento, realizzate con la tecnica del Papercutting, a racconto del mix tra gioco, gusto e convivialità. Le sei illustrazioni ci accompagneranno per tutto il Circuito: saranno esposte su tele, riprodotte in un set di tazze e realizzate in cartoline postali, da raccogliere di volta in volta così da formare una vera e propria collection.

Il programma di Ristogolf 2024 by Allianz

Cinque le tappe, quattro in Lombardia e una in Veneto, in cui il Circuito Ristogolf 2024 by Allianz si snoda, abbinando allo sport anche postazioni gourmet sul campo a cura di rinomati chef e barman, e postazioni di intrattenimento promosse dagli sponsor. Come da tradizione, la conclusione di ogni gara sarà accompagnata da un live showcooking. Ospiti d'eccezione di queste dimostrazioni saranno - per la prima volta - alcuni tra i vincitori del seguitissimo programma televisivo MasterChef Italia, oltre a tanti altri volti noti della cucina e della tv. Sport e cucina si legano così in una sinergia che racconta di valori comuni, come l'eccellenza, la passione e la convivialità.

Ecco il programma di Ristogolf 2024 by Allianz

Queste le tappe del tour:

22 maggio - Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa - Pieve Emanuele (Mi)

- Pieve Emanuele (Mi) 12 giugno - Molinetto Country Club - Cernusco sul Naviglio (Mi)

- Cernusco sul Naviglio (Mi) 3 luglio - Golf dei Laghi - Travedona Monate (Va)

- Travedona Monate (Va) 24 luglio - Golf Club Monticello - Cassina Rizzardi (Co)

- Cassina Rizzardi (Co) 4 settembre - Golf Club Padova - Galzignano Terme (Pd)

Evento conclusivo del Circuito Ristogolf 2024 by Allianz sarà l'appuntamento in Toscana al Gallia Palace Beach Golf Spa Resort 5* Punta Ala - Relais & Châteaux. I partecipanti saranno accolti da Andrea Ansaldi, l'erede della dinastia Gallia, famiglia che ha fatto la storia dell'hotellerie italiana di lusso, da Milano a Cervinia. E proprio a Punta Ala, all'inizio degli anni Sessanta, i Gallia hanno costruito un hotel di charme che oggi conserva il suo fascino vintage e l'arte assoluta dell'accoglienza. Immersa in un grande parco e a pochi passi dal mare, questa struttura d'eccellenza ospiterà questa tre giorni, in programma dal 4 al 6 ottobre, tra cene, divertimento e tanti momenti di convivialità.

Durante il weekend anche la gara finale del Circuito, che si disputerà il 5 ottobre sul nuovo campo del Riva Toscana Golf Resort a Follonica (provincia di Grosseto). Inaugurato nel 2021 e costruito seguendo seri criteri di sostenibilità e rispetto ambientale, è un percorso tecnico e avvincente che da ben 15 buche su 18 offre una vista panoramica sul mare e sulle isoled'Elba, di Montecristo e anche la Corsica.