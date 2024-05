Torna la Giornata della Ristorazione, l'evento che celebra l'ospitalità italiana

La Giornata della Ristorazione, promossa e istituita dalla Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe) e giunta alla sua seconda edizione, si terrà il prossimo 18 maggio. Un evento speciale per celebrare l'ospitalità, valore fondante del mondo della ristorazione e elemento chiave dell'identità italiana. Italia a Tavola, la testata giornalistica di riferimento per il settore enogastronomico, è l'unico media partner e ciò sottolinea il ruolo centrale del giornale nel valorizzare e promuovere l'eccellenza gastronomica italiana.

Giornata della Ristorazione, un programma ricco di eventi e ospiti illustri

La giornata si svolgerà a Roma e vedrà la partecipazione di importanti esponenti del settore, tra cui Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia, Alexandros Vassilikos, presidente di Hotrec, e Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio. Tra i momenti salienti, la proposta di una legge per il riconoscimento ufficiale della Giornata della Ristorazione, un tavolo di confronto sulla ristorazione come strumento di inclusione sociale e un focus su la ristorazione italiana tra identità delle radici e slancio nel futuro.

Questo il programma della giornata:

Ore 10:30 - Una proposta di legge per il riconoscimento della Giornata della Ristorazione (modera Nicola Porro)



Lorenzo Fontana , presidente della Camera dei deputati

, presidente della Camera dei deputati Francesco Battistoni , segretario di presidenza della Camera dei deputati

, segretario di presidenza della Camera dei deputati Carlo Sangalli , presidente Confcommercio-Imprese per l’Italia

, presidente Confcommercio-Imprese per l’Italia Alexandros Vassilikos , presidente Hotrec

, presidente Hotrec Lino Enrico Stoppani , presidente Fipe-Confcommercio

, presidente Fipe-Confcommercio Antonio Tajani , vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Francesco Lollobrigida , ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

, ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Adolfo Urso , ministro delle Imprese e del Made in Italy

, ministro delle Imprese e del Made in Italy Luca Squeri di Forza Italia

di Forza Italia Gianluca Caramanna di Fratelli d'Italia

di Fratelli d'Italia Giorgia Andreuzza della Lega

della Lega Ilaria Cavo di Italia al Centro

Ore 12 - La ristorazione come strumento di inclusione sociale

Paolo Valente , vicedirettore Caritas Italiana

, vicedirettore Caritas Italiana Roberto Gabrielli, direttore regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo

Ore 12:15 - La ristorazione Italiana tra identità delle radici e slancio nel futuro (coordina Davide Rampello)



Alberto Lupini , direttore Italia a Tavola

, direttore Italia a Tavola Maurizio Gardini , presidente Gruppo Conserve Italia

, presidente Gruppo Conserve Italia Roberta Bricolo , presidente Consorzio Custoza

, presidente Consorzio Custoza Stefano Berni , direttore generale Consorzio tutela Grana Padano

, direttore generale Consorzio tutela Grana Padano Antimo Caputo , amministratore delegato Mulino Caputo

, amministratore delegato Mulino Caputo Giuliano Dal Fò , cfo Gruppo Sanpellegrino

, cfo Gruppo Sanpellegrino Carlo Broglia , business integration manager Zucchetti Hospitality

, business integration manager Zucchetti Hospitality Maurizio Grifoni , presidente Fon.Te

, presidente Fon.Te Alessandro Gilmozzi , presidente Associazione italiana ambasciatori del gusto

, presidente Associazione italiana ambasciatori del gusto Roberto Carcangiu , presidente Associazione professionale cuochi italiani

, presidente Associazione professionale cuochi italiani Andrea Alfieri , presidente Charming Italian Chef

, presidente Charming Italian Chef Enrico Derflingher , presidente Euro-Toques Italia

, presidente Euro-Toques Italia Salvatore Bruno , segretario generale Federazione Italiana Cuochi |FIC

, segretario generale Federazione Italiana Cuochi |FIC Alberto Basso , presidente Jeunes Restaurateurs d’Europe

, presidente Jeunes Restaurateurs d’Europe Davide Oldani , presidente Le Soste

, presidente Le Soste Luciano Spigaroli , segretario generale Unione Ristoranti Buon Ricordo

, segretario generale Unione Ristoranti Buon Ricordo Barbara Nappini , presidente Slow Food Italia

, presidente Slow Food Italia Andrea Sinigaglia , direttore generale Alma - Scuola internazionale di cucina italiana

, direttore generale Alma - Scuola internazionale di cucina italiana Paolo Marchi , fondatore Identità Golose

, fondatore Identità Golose Carlo Gorla, direttore sviluppo programmi Informazione Mediaset

Giornata della Ristorazione, un'iniziativa per celebrare l'arte del ricevere e la cultura del cibo

La Giornata della Ristorazione è un'occasione unica per celebrare l'importanza della ristorazione in Italia. Un settore che non solo rappresenta un'importante leva economica, ma che è anche espressione della cultura e delle tradizioni del nostro Paese.

La Giornata della Ristorazione: un'ode all'ospitalità italiana

L'evento è un invito a riscoprire il valore dell'ospitalità, un'arte che contraddistingue l'Italia e che accoglie i visitatori con calore e professionalità e u'occasione per celebrare il cibo, elemento centrale della cultura italiana e espressione di un territorio ricco di sapori e tradizioni.

Giornata della Ristorazione, un messaggio di unità e di speranza per il futuro del comparto

La Giornata della Ristorazione è anche un messaggio di unità e di speranza per il futuro di tutto il comparto, che ha subito le conseguenze della pandemia, ma che ha dimostrato grande capacità di resilienza e di innovazione. Dunque, la giornata rappresenta anche un'opportunità per rilanciare il settore e per guardare con fiducia al futuro. Un futuro in cui la ristorazione italiana continuerà a essere un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo.