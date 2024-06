Italia a Tavola, nel numero di giugno: dai vini per l'estate all'arte del cioccolato

In copertina nel numero 319 di giugno di Italia a Tavola, Bindi propone una golosa novità: la Coppa ai Limoni di Sorrento Igp, un dolce fresco perfetto per l'estate, oltre ad una vasta gamma di varianti dei dolci più iconici come tiramisù, profiterol, torta della nonna, millefoglie e cheesecake.

Grande novità per il mondo dei pubblici esercizi, della ristorazione collettiva e del turismo con il nuovo contratto nazionale della ristorazione e del turismo. Aumento di 200 euro a regime per tutti i dipendenti del comparto, rafforzamento dell'assistenza sanitaria integrativa e durata di tre anni e mezzo, con scadenza al 31 dicembre 2027. Sono queste le novità per i lavoratori della ristorazione grazie al nuovo contratto che interessa oltre 300mila aziende e un milione di persone.

Il prezzo del cacao è alle stelle, e come risaputo, è un ingrediente fondamentale per molte preparazioni dolciarie, come il cioccolato, ma la sua coltivazione spesso comporta problematiche gravi. I coltivatori di cacao, che vivono spesso in condizioni di povertà, devono affrontare la deforestazione e gli effetti del cambiamento climatico. Intervistando alcuni maestri italiani delle associazioni Ampi e Apei, emerge che l'aumento del prezzo del cioccolato sta influenzando significativamente le loro attività. In questo momento delicato, Italia a Tavola sceglie di focalizzarsi sull'importanza del cioccolato come ingrediente in pasticceria e gelateria con un ampio servizio sugli utilizzi, le tecniche e i consigli su come lavorarlo al meglio.

Negli ultimi tempi con l'aumentare dell'approccio digitale, spinto anche dal fenomeno del Covid, molti ristoranti e hotel si sono adeguati di conseguenza anche per quanto riguarda il menu. Italia a Tavola esplora le innovazioni e le tendenze nel mondo delle carte menu, dal riciclo dei materiali all'introduzione del menu digitale e delQrCode, evidenziando un futuro sempre più sostenibile. Attraverso la voce di Giacomo Pini, esperto di marketing della ristorazione, si pone l'attenzione all'importanza del design di un menu al ristorante e di come lo stile e l'ingegneria possano portare diversi benefici, reputazionali ed economici, per chi opera in questo comparto.

In occasione delle calde sere d'estate che si stanno avvicinando, Italia a Tavola presenta anche una selezione di vini ideali da gustare soli, in coppia o in compagnia, dai bianchi ai rosè più gettonati nella calda stagione, ai rossi italiani che non passano mai di moda, neanche durante il periodo estivo. Come trascorrere al meglio una serata? Per esempio con uno dei giochi preferiti dai wine lovers: la degustazione alla cieca.

Questo e tanto altro, tra novità e approfondimenti professionali, nel mensile n. 319 di Italia a Tavola! Corri a scoprirli!