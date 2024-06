Bindi, l'innovazione passa anche attraverso la tradizione

Se dovessimo chiedervi di pensare ad un dessert che assolutamente non può mancare in un menu dei dolci? Voi a quale dessert pensereste? Tiramisù, profiterol, torta della nonna, millefoglie, cheesecake. Probabilmente tra questi cinque nomi troviamo la quasi totalità delle risposte. Icone del dessert capaci di ritagliarsi il proprio spazio anche nella infinità di proposte innovative che vengono lanciate annualmente sul mercato.

Il profitterol d'autore Bindi

Linee moderne, abbinamenti coraggiosi, nuove ricette o lavorazioni tentano i più golosi, ma davanti ai grandi classici della pasticceria spesso è difficile resistere. Che siano le ricette tradizionali o delle varianti leggermente rivisitate, in una proposta dessert completa ed attrattiva non possono mancare delle alternative della tradizione.

Bindi: 80 anni di pasticceria d'autore

Lo sa bene Bindi che, da azienda leader nella pasticceria per il settore horeca dal 1946, in quasi 80 anni di storia, con una gamma prodotti unica sul mercato, offre la possibilità di scegliere tra diverse varianti di dessert iconici.

Se pensiamo ad esempio al tiramisù, la gamma Bindi offre la possibilità di scegliere tra quasi 20 diverse tipologie: classico, al pistacchio, torta, monoporzione, in coppa o gelato, sono moltissime le possibilità tra cui scegliere.

Il tiramisù Bindi

Quando si pensa all’innovazione, spesso si pensa erroneamente che sia innovativo solo ciò che rompe gli schemi, creando una rottura col passato, al contrario spesso l’innovazione consiste nel prendere un prodotto di successo e reinventarlo o riadattarlo alle mutevoli richieste dei propri clienti, cercando di replicare il successo dell’originale.

Nel caso del profiterol, che è uno dei prodotti più iconici di Bindi, troviamo infatti nella collezione primavera/estate da poco lanciata, il Profiterol d’Autore, ultimo nato nel laboratorio dell’azienda milanese.

Profiterol d'Autore Bindi: personalizzazione per i clienti dei ristoranti

Ma qual è la novità di questa nuova variante? Cominciamo col dire che si inserisce nella linea “l’Ispirazione dello chef” una linea di prodotti che Bindi ha creato per la ristorazione in cui propone dei prodotti da finire offrendo il massimo livello di personalizzazione senza rinunciare all’indiscussa qualità Bindi di sempre.

La millefoglie Bindi

Da qui l’idea di questa nuova linea di che permette allo chef di decorare e personalizzare il prodotto in poco tempo avendo la certezza di offrire ai propri clienti un dessert di altissima qualità. Così il Profiterol d’Autore prende ciò che ha fatto il successo di questo prodotto, ovvero il bignè con la sua farcitura, offrendo al cliente la possibilità di decorarlo con creme diverse e gli ingredienti che più si preferiscono, permettendo di reinventarlo e di offrire sempre proposte uniche e distintive.

Un esempio calzante di come l’attenzione verso le evoluzioni del mercato sia fondamentale per delineare la strada migliore da intraprendere. Certamente serve coraggio e strategia, ma Bindi ha la giusta esperienza e conoscenza per affrontare questo genere di sfide.

E proprio il come fare ad affrontare nuove sfide sarà sicuramente tra gli argomenti che verranno trattati a Dire Fare Mangiare 2024, l’evento organizzato a Milano il 12 e 13 giugno, che coinvolge i più grandi players della ristorazione in due giorni di convegni e dibattiti che mettono sul tavolo le tematiche che più toccano questo settore. Un’occasione a cui Bindi prenderà parte accanto ad altri grandi nomi e che sicuramente darà modo di affrontare alcuni dei punti interrogativi che maggiormente coinvolgono le tante e diverse realtà della ristorazione.

