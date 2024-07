Grana Padano Dop e Prosecco Doc insieme a Taste of London 2024

Grana Padano, il formaggio Dop più consumato al mondo, e Prosecco Doc sono stati presenti a Londra per festeggiare il ventesimo anniversario di Taste of London, un evento diventato ormai un punto di riferimento per un pubblico molto attento che celebra l’eccellenza del cibo e delle bevande. La coppia italiana ha offerto masterclass, dimostrazioni e molto altro durante questo week end dedicato ai veri foodies.

Grana Padano e Prosecco Doc sono stati presenti a Londra per festeggiare il ventesimo anniversario di Taste of London,

Entrambi i brand hanno già preso parte insieme al food festival e quest'anno hanno promesso di regalare agli ospiti nuovi momenti indimenticabili. Allo stand si sono potute fare degustazioni di Prosecco e Grana Padano Dop. Si è potuto anche partecipare a corsi di cucina e dimostrazioni per assaggiare piatti appetitosi come le patate soffiate con asparagi, Grana Padano e mousse di Prosecco Doc; arancini al tartufo e Grana Padano Dop e pizzette con zucchine, limone e Grana Padano.

Grana Padano Dop e Prosecco Doc celebrano il 20° anniversario di Taste of London

Lo showooking è stato guidato dallo chef Danilo Cortellini, che è stato raggiunto anche dal fantastico Angelo Coassin, che conta su 1,5 milioni di followers nel suo profilo @cookingwithbello, e dal bravissimo Francesco Mattana, in arte @ourcookingjourney. Gli appassionati di cibo hanno potuto partecipare anche a speciali masterclasses condotte dagli esperti di Hospitalian Alessandro Geraci e Gaspare di Carlo. Ci sono state anche delle masterclasses di Prosecco guidate dall’esperto Neil Philips e la possibilità di acquistare cocktails speciali durante la giornata.

Allo stand si sono potute fare degustazioni di Prosecco e Grana Padano Dop

«Vedere due eccellenze italiane che sanno fare sinergia in uno dei mercati più importanti al mondo per il nostro sistema agroalimentare - ha commentato Luca Giavi, Direttore del Consorzio di Tutela della Doc Prosecco - è stata una magnifica occasione per diffondere l’abilità dei nostri produttori e la cultura del nostro Paese, unitamente alla gioia dello stare insieme e di un’alimentazione capace di incidere positivamente sulla qualità della vita».

«In questi giorni a Londra - ha commentato invece il Direttore Generale del Consorzio di Tutela del Grana Padano Dop, Stefano Berni - abbiamo offerto vere emozioni italiane, all’insegna del modo in cui la convivialità delle nostre tavole e le nostre tradizioni ci hanno insegnato a stare insieme».

La partecipazione a Taste 2024 di Grana Padano Dop e di Prosecco Doc è stata resa possibile grazie al contributo della UE al progetto CC2EU "Cheers&Cheese to EU". Un progetto triennale ex reg. UE 1144/20214.

Consorzio Tutela Grana Padano

Via 24 Giugno 8 - 25015 Desenzano del Garda (Bs)

Tel 030 9109811