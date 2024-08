Nozze da favola per Roberta Morise ed Enrico Bartolini: tre giorni di festa in Toscana

Un weekend da sogno quello che attende Roberta Morise ed Enrico Bartolini, lo chef più stellato d'Italia. La coppia, dopo aver annunciato le nozze lo scorso febbraio, è pronta a coronare il suo sogno d'amore con una celebrazione che si preannuncia indimenticabile sabato 31 agosto (ma la festa inizierà già oggi, venerdì 30 agosto e durerà tre giorni).

Roberta Morise ed Enrico Bartolini. Foto: Insagram Roberta Morise

Un matrimonio da favola in Toscana per Bartolini e Morise

Il luogo scelto per le nozze è il lussuoso resort L'Andana, in Maremma, resort di lusso della famiglia Moretti, a Castiglione della Pescaia (Gr), dove Bartolini ha il ristorante "La Trattoria", (una stella Michelin), uno dei nove ristoranti sparsi per l’Italia che ha preso in mano dopo Alian Ducasse, ora guidato da guidata dallo chef Bruno Cossio.

La cerimonia, prevista per sabato 31 agosto, sarà un evento intimo e familiare, circondati dalle persone più care. "Una festa bucolica", l'ha definita la stessa Roberta Morise, sottolineando l'atmosfera rilassata e gioiosa che caratterizzerà le celebrazioni.

Come è nata la storia d'amore di Roberta Morise ed Enrico Bartolini

La loro storia d'amore, nata poco più di un anno fa, è un vero e proprio colpo di fulmine. Si sono conosciuti proprio nel ristorante di Bartolini, "La Trattoria", e da quel momento non si sono più lasciati. La gravidanza di Roberta, annunciata a pochi mesi dall'inizio della loro relazione, ha reso il loro legame ancora più forte. Il piccolo Gianmaria (il quarto figlio per lo chef da precedente matrimonio), nato lo scorso maggio, sarà il protagonista indiscusso di questi giorni di festa.

Le nozze di Roberta Morise ed Enrico Bartolini



A celebrare le nozze sarà il giornalista Alberto Matano, amico di lunga data di Roberta Morise. Fu proprio durante una puntata de "La Vita in Diretta" che la conduttrice gli chiese di essere il celebrante, ricevendo un entusiasta consenso. Un altro volto noto presente alle nozze sarà Nicola Prudente, in arte Tinto, testimone dello sposo e grande amico della coppia.

A guidare l'organizzazione di questo giorno speciale saranno l’event designer Vincenzo Dascanio ( che si occupa delle nozze dei super vip, tra cui quelle dei Ferragnez) e la wedding planner Alessandra Grillo.

I festeggiamenti si protrarranno per tre giorni, con una serie di eventi esclusivi dedicati agli sposi e ai loro ospiti. Tra una cena gourmet e un momento di relax, i presenti potranno godere della bellezza della Maremma e celebrare l'amore di Roberta ed Enrico.

La proposta romantica a Dubai di Bartolini a Morise

La proposta di matrimonio è stata altrettanto romantica. Lo scorso febbraio, durante una cena al Roberto's Restaurant & Lounge di Dubai, diretto dallo chef, Enrico Bartolini si è inginocchiato davanti a Roberta, porgendole l'anello e chiedendole di sposarlo. Un momento indimenticabile per la coppia, che ha dato il via ai preparativi per il grande giorno.