Come in una villa toscana a L'Andana Resort

“Apri il mio cuore e vedrai, inciso dentro di esso, la parola Italia”, scriveva il poeta inglese Robert Browning, che ha trascorso molti anni della sua vita a Firenze. Ma se avesse avuto la fortuna di attraversare le campagne maremmane fino a giungere a Castiglione della Pescaia, probabilmente avrebbe esteso il suo elogio anche a questa porzione di terra baciata dal sole. Non è un caso se il Granduca di Toscana Leopoldo II di Lorena scelse queste terre come suo rifugio estivo. C'è qualcosa di magicamente intrinseco nel terreno, nell'aria, nei colori di questo angolo di Toscana che continua a stregare chiunque lo visiti. E L'Andana Resort, struttura cinque stelle lusso a Castiglione della Pescaia (Gr), è la sintesi perfetta di questa magia, un luogo dove l’eleganza senza tempo incontra il comfort moderno, e dove ogni pietra, ogni albero sembra raccontare storie di un passato nobiliare.

L'Andana Resort, struttura cinque stelle lusso a Castiglione della Pescaia

L'Andana Resort, da dimora storica a rifugio di ospitalità e lusso

L’Andana Resort è un progetto visionario del Gruppo Terra Moretti, che ha saputo trasformare un pezzo di storia toscana in un'esperienza ospitale di lusso. E la magia risiede proprio in questa alchimia tra passato e presente, tra la solidità della tradizione e la fluidità della modernità. Qui, la Toscana non è solo una cornice, ma l’anima vibrante di un luogo che celebra l’arte dell’ospitalità con una sofisticata semplicità, invitando ogni ospite a vivere una pagina della sua storia millenaria.

Una delle suite de L'Andana Resort

Situato a breve distanza dal mare e dalla città di Grosseto, L'Andana è il punto di partenza ideale per esplorazioni tra i tesori nascosti della Toscana. Ma è anche un rifugio, un luogo dove ritrovare sé stessi tra i silenzi della natura e l’eleganza discreta delle sue stanze.

L'arte dell'ospitalità qui raggiunge nuove vette, con un servizio attento e mai invadente, che fa sentire ogni ospite come se avesse trovato un secondo casa. E, in fondo, è proprio questa la magia dell'Andana: far sentire a casa i suoi ospiti.

Estetica e modernità: l'architettura di L'Andana fra passato e presente

Entrare nell’Andana Resort è come varcare la soglia di un quadro rinascimentale, dove ogni dettaglio architettonico pare disegnato dalla mano di un maestro del passato, eppure con una freschezza che parla al presente. La geometria dei luoghi, l'armonia degli spazi, la scelta cromatica degli interni sono un'ode alla bellezza classica, ma con una leggerezza moderna che evita ogni sfumatura di ostentazione.

I tre edifici che compongono il resort - La Villa, La Casa e il Granaio - sono come tre versi di una poesia che celebra la bellezza rustica della Toscana. L'architetto Ettore Mocchetti ha saputo tessere una narrazione visiva che attraversa i secoli, dal fascino nobiliare delle antiche dimore alla funzionalità contemporanea richiesta dal viaggiatore moderno.

Le camere e le suite sono capitoli di questa narrazione, ognuna con una storia da raccontare. La Villa, con le sue 33 dimore, ci parla di un lusso discreto. La Casa, con 14 camere e suite, è un ritorno all’essenza, un dialogo tra l’eleganza del design e la semplicità della natura che si intravede da ogni finestra.

Nell’antico Granaio, invece, 10 eleganti suite accolgono i visitatori, due delle quali con piscina privata e vista mozzafiato sui vigneti e il viale dei cipressi. A pochi passi, la Trattoria stellata di Enrico Bartolini.

Il Giardino d’Inverno, che collega La Villa e La Fattoria, è un luogo di transizione e di contemplazione, dove il design moderno sposa la bellezza senza tempo della natura toscana.

L'Andana Resort, l'essenza toscana nella modernità della Villa Privata

Nel nuovo esclusivo spazio della Villa Privata dell’Andana, Ettore Mocchetti, l'architetto, pare aver tracciato con la matita delle linee che dialogano con il paesaggio, un legame che si traduce in un arredo che è un’appendice al verde e alle colline circostanti.

Entrando, l'attenzione cade sui mobili, tutti originali, recuperati in un'ottica di economia circolare. Sono pezzi che raccontano storie, che portano con loro l'eco di un passato che qui trova nuova vita. E poi c'è il colore, i toni scuri degli arredi che dialogano con le tinte accese delle pareti, gialli ocra, arancioni e porpora che pare vogliano rievocare i tramonti toscani.

La Scuderia, villa esclusiva con piscina privata de L'Andana Resort

La villa si articola in spazi pensati per regalare comfort e privacy: quattro camere doppie ognuna con bagno privato e cabina armadio, un soggiorno di 45 mq che invita alla convivialità, e un salottino al primo piano, un angolo di quiete da cui godere della vista. All’esterno, un portico di 70 mq si affaccia su una piscina privata di 32 mq, quasi un invito a tuffarsi nella quiete del giardino privato che si estende per 2mila mq.

A L'Andana Resort gli chef Bartolini e Cossio tra Maremma e Brasile

L'antico granaio dell'Andana, testimone della storia toscana, si trasforma oggi in una sofisticata arena gastronomica grazie alla collaborazione tra Enrico Bartolini, lo chef italiano con il più alto numero di stelle Michelin, e Bruno Cossio, l'executive chef brasiliano con un decennio di esperienza didattica presso l'Alma di Colorno. Insieme, portano in scena alla Trattoria Enrico Bartolini un dialogo culinario che fonde l'autenticità della Maremma con il vibrante ritmo sudamericano, una sintesi che ha meritato una stella Michelin.

Chef Bruno Cossio

Un elemento distintivo della loro cucina è l'uso sapiente e calibrato del fuoco e della brace, un omaggio alla tradizione culinaria toscana. Un'attenta selezione di diverse tipologie di legna locale consente di ottenere un'affumicatura che, senza dominare, si integra perfettamente con gli ingredienti, arricchendo il profilo gustativo dei piatti. L'approccio al fuoco è raffinato, una tecnica che non sovrasta mai l'ingrediente principale ma lo valorizza, creando un filo conduttore interessante che lega con coerenza tutti i piatti offerti. In questo modo, l'affumicatura diventa parte integrante della ricetta, apportando una varietà di sfumature senza cadere in toni monocordi o uniformi.

Calore familiare e tocco gourmet: la scena gastronomica di La Villa

Mentre La Trattoria sperimenta, La Villa riconduce al calore del focolare. L’atmosfera è una scena familiare, ma con un tocco gourmet. Il maître Luigi Cagnazzi è il conduttore di questa esperienza, dove ogni pasto è un ritorno alle radici. Il caminetto in pietra è il cuore pulsante da cui si dipana un’atmosfera intima, che trova il suo proseguimento nella veranda affacciata su un quadro naturale di verde e acqua cristallina.

L'interno del ristorante stellato La Trattoria a L'Andana Resort

La Villa è il luogo dove la tradizione culinaria toscana viene celebrata in un ambiente che si veste di semplicità raffinata, un’ode alla cucina di casa, ma con la precisione e la creatività che la firma gourmet promette. Un invito a riscoprire i sapori autentici in un setting dove l'ospitalità è l'ingrediente principale.

Percorsi di benessere: il lusso della Spa Espa a L'Andana Resort

I 600 m² della Spa si articolano in quattro ambienti, due dei quali dedicati a esperienze termali, dove l'ardesia costituisce la base di un percorso distensivo. L'atmosfera manifesta un equilibrio tra eleganza e calore, con archi che catturano l'attenzione e candele che solleticano l'olfatto.

Una delle sale della spa de L'Andana

La struttura dispone di quattro cabine per trattamenti, una delle quali concepita per esperienze di coppia, enfatizzando la personalizzazione come elemento cardine. La fitness room rivisita il concetto di allenamento, mentre il bagno turco e la vitality-pool offrono un'esperienza mirata al totale rilassamento sensoriale. Espa, brand inglese leader nel settore wellness, arricchisce l'esperienza proponendo un approccio olistico. I trattamenti, derivanti da tecniche affinate in varie parti del mondo, si accompagnano a prodotti 100% naturali, garantendo un benessere autentico nel rispetto del corpo e dell'ambiente.

La selezione di prodotti estetici Espa, arricchiti con oli essenziali, estratti di piante e sali marini, mira a un benessere esteso, puntando a un equilibrio che coinvolge tutti i “5 sensi”. In questo santuario del benessere, ogni dettaglio si rivela come una sosta verso un benessere più profondo, in un contesto in cui il lusso si manifesta attraverso l'attenzione e la cura.

L'Andana Resort

Località Badiola 58043 - Castiglione della Pescaia (Gr)

Tel 0564 944800