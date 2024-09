Giornata mondiale del turismo, dal Giubileo all'overtourism: le sfide dell'Italia

La Giornata mondiale del turismo, celebrata ogni anno il 27 settembre, è un evento di grande rilevanza per l'Italia, una delle principali mete turistiche a livello globale. In Italia, la Giornata mondiale del turismo rappresenta un’occasione per evidenziare l'enorme impatto che il turismo ha sul sistema economico e sociale del Paese. Con oltre 50 siti riconosciuti dall'UNESCO, il nostro patrimonio culturale e naturale continua ad attrarre milioni di visitatori da tutto il mondo. Tuttavia, il turismo non è solo legato al passato, ma guarda anche al futuro, cercando di adattarsi alle sfide attuali, come la sostenibilità ambientale e l'innovazione digitale, ma anche i rischi legati all’overtourism.

la Giornata mondiale del turismo rappresenta un’occasione per evidenziare l'enorme impatto che il turismo ha sul sistema economico e sociale del Paese

Giornata mondiale del turismo per la pace

Il tema di questa edizione è il legame tra il turismo e la pace, come ha sottolineato il ministro Daniela Santanchè in un messaggio diffuso attraverso il sito istituzionale del Ministero. «Celebriamo – ha detto Santanchè - non solo il diritto al turismo, ma anche il ruolo fondamentale del fenomeno turistico come promotore di pace e amicizia tra i popoli. Oltre a essere un’industria e un’attività economica, infatti, il turismo è un fattore sociale che unisce culture e crea legami».

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè

Quindi ha aggiunto: «Il turismo può e deve essere un ponte verso un futuro di pace. Ogni viaggio è un’opportunità per apprendere, comprendere e rispettare le differenze, ma anche per trovare ciò che ci unisce. Insieme, possiamo rendere il turismo un motore di crescita reciproca e un fattore di armonia tra i popoli. Il domani del comparto è un turismo che non solo arricchisce le nostre economie, ma nutre anche le nostre anime e promuove la pace nel mondo».

Giornata mondiale del turismo, i numeri italiani

Il turismo non solo genera consumi diretti ma attiva un indotto che coinvolge numerosi settori collegati, contribuendo a creare posti di lavoro e a sostenere lo sviluppo locale. Secondo Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti, il merito di questi risultati va anche alla rete di imprese turistiche italiane, che offre un sistema di accoglienza variegato e di alta qualità. «L’Italia può vantare il più alto numero di strutture ricettive e posti letto in Europa: 230mila esercizi e 5,2 milioni di posti letto su un totale di 637mila strutture e 29 milioni di posti letto nei Paesi UE», ha evidenziato Messina.

Nei primi sei mesi in Italia si sarebbe registrato un aumento del 7,5% dei turisti stranieri

Secondo le stime di CST per Assoturismo Confesercenti, nei primi sei mesi del 2024 si sarebbe registrato un aumento del 3% nelle presenze turistiche complessive in Italia, con un notevole +7,5% di turisti stranieri. Tuttavia, nonostante il formidabile recupero post-pandemico, non sono mancate le criticità, a partire dalla carenza di manodopera nel settore. «In particolare, la mancanza di personale qualificato e l’inadeguatezza di alcune competenze hanno rallentato la ripresa», ha affermato Messina che ha concluso: «Anche nella prima metà del 2024, numerosi posti vacanti nel settore dell'alloggio e della ristorazione sono rimasti scoperti. Pur non trattandosi sempre di professioni strettamente turistiche, questi due ambiti rappresentano comunque circa la metà dell’occupazione nel turismo».

Giornata mondiale del turismo, il ruolo della ristorazione

Nel trimestre estivo 2024, la spesa per la ristorazione da parte dei turisti in Italia ha toccato i 11,7 miliardi di euro, contribuendo a un totale di 62 miliardi spesi nel settore turistico. Questi dati, forniti dalla Fipe, la Federazione italiana pubblici esercizi, evidenziano come la ristorazione sia fondamentale nell’offerta turistica del Paese. Gli imprenditori del settore puntano sul turismo internazionale, che apprezza la qualità e la varietà della cucina italiana, trasformando ogni soggiorno in un’esperienza di scoperta del territorio.

«Questi dati confermano l'importanza della ristorazione come elemento chiave per il successo del turismo in Italia - ha commentato Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe -. È quindi arrivato il momento che anche alle imprese della ristorazione sia riconosciuto lo status di impresa turistica, non solo per favorirne l’ammodernamento utilizzando le risorse messe a disposizione del comparto, ma anche per dare maggiore impulso alla qualità complessiva della nostra offerta turistica, investendo cioè sulle sue eccellenze».

Giornata mondiale del turismo, sostenibilità e innovazione

Uno dei temi principali della Giornata mondiale del turismo 2024 in Italia è la sostenibilità. Con l'aumento del numero di visitatori internazionali, emerge la necessità di trovare un equilibrio tra crescita economica e tutela dell'ambiente. Il turismo sostenibile non solo preserva i paesaggi e i beni culturali per le future generazioni, ma contribuisce anche a migliorare la qualità della vita delle comunità locali.

Il turismo rurale ed enogastronomico possono combattere l'overtourism

Un altro aspetto fondamentale riguarda l’innovazione. L’introduzione di tecnologie digitali, come le piattaforme di prenotazione online e i tour virtuali, ha trasformato il modo di viaggiare e fruire delle destinazioni turistiche. Gli operatori del settore devono adattarsi rapidamente a queste evoluzioni, offrendo esperienze nuove e coinvolgenti. Una delle prime sfide all’orizzonte è rappresentata dal Giubileo del 2025, che potrebbe attirare fino a 30 milioni di turisti, consolidando ulteriormente la leadership dell’Italia nel turismo religioso. Questo vasto segmento, costituito principalmente da turisti adulti, non è motivato solo dalla fede ma anche dall’interesse per il patrimonio storico, artistico e culturale del Paese.

Federalberghi Roma ha espresso forte preoccupazione per i possibili aumenti che potrebbero gravare sui turisti e sul sistema turistico della Capitale

Federalberghi Roma ha espresso forte preoccupazione per i possibili aumenti che potrebbero gravare sui turisti e sul sistema turistico della Capitale, dalla tassa di soggiorno all'aumento dei biglietti di bus e metro, fino alla proposta di un pedaggio per l'accesso alla Fontana di Trevi. Il presidente Giuseppe Roscioli denuncia un vero e proprio «accanimento» sui visitatori, già colpiti dal contributo di soggiorno più alto d'Europa. Aumentare ulteriormente le imposte sarebbe, secondo Roscioli, un suicidio per la competitività del turismo romano, che costituisce circa il 20% del PIL cittadino. La mancanza di trasporti adeguati, come taxi e bus, rende incomprensibili tali misure per i visitatori. Roscioli invita le istituzioni a non vanificare gli sforzi fatti per rilanciare Roma come meta turistica mondiale, sottolineando il diritto dei turisti a sentirsi accolti e rispettati.

Giornata mondiale del turismo, contro l’overtourism

La Giornata mondiale del turismo è anche un’opportunità per promuovere il turismo culturale e locale, incoraggiando i visitatori a esplorare destinazioni meno conosciute e a scoprire le ricchezze territoriali del Paese. L’Italia è costellata di borghi, parchi naturali e luoghi di interesse storico che, se adeguatamente valorizzati, possono offrire esperienze autentiche e contribuire a distribuire i flussi turistici in maniera più equilibrata. Proprio questo orizzonte potrebbe permettere di combattere il grande problema dell’overtourism. Il turismo rurale e legato all’enogastronomia sono da considerare elementi chiave per favorire un cambiamento significativo nel settore turistico. Questi, infatti, possono contribuire a riequilibrare i flussi turistici tra città, campagna e aree interne.