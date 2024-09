Overtourism, Roma cerca soluzioni: Fontana di Trevi a pagamento e bus più cari?

Per far fronte all'impatto sempre crescente dell'overtourism e garantire la tutela di uno dei monumenti più amati al mondo, la Fontana di Trevi a Roma potrebbe diventare a pagamento e introdurre un sistema di accesso controllato. Se i test funzioneranno (alcuni mesi con accessi gestiti, ma gratuiti) a partire a partire da dicembre, i visitatori potranno accedere alla vasca della fontana previa prenotazione e pagamento di un piccolo contributo di 2 euro. Questa nuova misura, proposta dall'assessore al Turismo e ai Grandi Eventi di Roma, Alessandro Onorato e approvata dal sindaco Roberto Gualtieri, mira a regolare le folle e migliorare l'esperienza dei visitatori.

Roma cambia le regole: per ammirare da vicino la Fontana di Trevi servirà il biglietto Foto: shutterstock

Mentre la piazza circostante rimarrà aperta e gratuita per tutti, l'accesso alla fontana stessa sarà limitato. I fondi raccolti saranno destinati esclusivamente alla conservazione della fontana, al finanziamento di iniziative culturali e al potenziamento dei servizi di accoglienza. La piazza circostante, come detto, rimarrà liberamente accessibile, offrendo un ampio spazio per ammirare la fontana da diverse prospettive. Vediamo nel dettaglio come potrebbe funzionare l'accesso alla Fontana di Trevi.

Fontana di Trevi a pagamento: come funziona

Come detto, per accedere alla vasca e ammirare da vicino a questo capolavoro del Barocco voluto a metà ‘700 da papa Clemente XII, sarà necessario prenotare il proprio biglietto e pagare un piccolo contributo. Tra i punti salienti della nuova politica di accesso alla Fontana di Trevi:

Ingresso a tempo: i visitatori potranno prenotare fasce orarie per accedere alla vasca della fontana.

i visitatori potranno prenotare fasce orarie per accedere alla vasca della fontana. Tassa nominale: è proposta una piccola tassa di 2 euro per i turisti, con accesso gratuito per i residenti romani.

è proposta una piccola tassa di 2 euro per i turisti, con accesso gratuito per i residenti romani. Assegnazione dei ricavi: i ricavi generati saranno utilizzati per la conservazione della fontana e per finanziare personale aggiuntivo per il controllo delle folle.

i ricavi generati saranno utilizzati per la conservazione della fontana e per finanziare personale aggiuntivo per il controllo delle folle. Miglioramento dell'esperienza dei visitatori: l'accesso controllato dovrebbe ridurre l'affollamento, migliorare la sicurezza e migliorare l'esperienza complessiva dei visitatori.

l'accesso controllato dovrebbe ridurre l'affollamento, migliorare la sicurezza e migliorare l'esperienza complessiva dei visitatori. Nessuna chiusura: la piazza rimarrà aperta al pubblico, senza barriere o cancelli che ne limitino l'accesso.

Fontana di Trevi a pagamento: funzionerà?

La decisione arriva in mezzo a crescenti preoccupazioni sull'overtourism e l'impatto che ha su città come Roma. Implementando un sistema di accesso controllato, la città spera di bilanciare le esigenze dei turisti con la conservazione del suo patrimonio culturale. Mentre la proposta ha ricevuto il sostegno di personaggi come la ministra del Turismo, Daniela Santanchè e il direttore di Confcommercio Roma Romolo Guasco, ha anche affrontato critiche. Il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli ha espresso preoccupazione per la tassa aggiuntiva, sostenendo che Roma ha già una delle più alte tasse turistiche in Europa.

«L'obiettivo è valorizzare l'esperienza di chi viene a vedere la Fontana di Trevi, rendendola unica e serena. Oggi è una calca di persone - ammette Onorato che portano cibo, patatine, pizze e gelati, fanno a spallate per conquistare l'angolazione migliore per un selfie o gente che si butta in acqua». Per la ministra del Turismo, Daniela Santanchè: «Dobbiamo mettere a reddito le nostre ricchezze, bene far pagare e prenotare, ma non a numero chiuso, per regolare i fluissi e dare servizi migliori e sostenibili». Altri, come detto, hanno messo in dubbio se il nuovo sistema sarà efficace nel ridurre le folle complessive nella piazza o se semplicemente sposterà le folle verso altre attrazioni vicine. Come il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli: «Un'assurdità. Una regolamentazione è necessaria perché lo spazio è poco, ma niente ticket. Abbiamo già la tassa di soggiorno più alta d'Europa. E poi le piazze devono restare aperte».

A Roma i turisti pagheranno di più anche per i bus?

Ma non solo la Fontana di Trevi a pagamento. I turisti potrebbero anche dove pagare di più per i bus a Roma. La Capitale è sull'orlo di un aumento delle tariffe dei trasporti pubblici, mentre i funzionari regionali e cittadini cercano di bilanciare il budget e migliorare i servizi di trasporto pubblico. Il dibattito ha messo i residenti contro i turisti, con proposte di aumento delle tariffe e nuovi sistemi di bigliettazione che dividono la città. Un recente incontro tra l'assessore regionale ai trasporti Fabrizio Ghera, l'assessore alla mobilità di Roma Eugenio Patanè e i sindacati si è concluso in un nulla di fatto, lasciando incerto il futuro delle tariffe dei trasporti pubblici. I sindacati hanno suggerito una tariffa di 2,50 euro per i turisti, sostenendo che i non residenti dovrebbero contribuire maggiormente al sistema. Tuttavia, la città ha rinviato la decisione finale alla regione Lazio.

Bus a Roma, i sindacati hanno suggerito una tariffa di 2,50 euro per i turisti. Foto: shutterstock

La ragione principale dell'aumento proposto delle tariffe è la necessità di generare maggiori entrate per l'azienda di trasporto pubblico di Roma, Atac. Atac sta affrontando un significativo deficit di bilancio e deve assicurarsi finanziamenti aggiuntivi per mantenere e migliorare i servizi. La città ha stimato di aver bisogno di altri 22 euro milioni per pareggiare i conti. Il dibattito su chi dovrebbe sopportare il peso dell'aumento delle tariffe ha suscitato accese discussioni. I sindacati sostengono che i turisti, che spesso utilizzano i trasporti pubblici per brevi viaggi, dovrebbero pagare un premio. Credono che questo genererebbe maggiori entrate e allevierebbe l'onere finanziario sui residenti. Tuttavia, l'amministrazione cittadina ha espresso preoccupazione per l'impatto di un aumento delle tariffe sui residenti a basso reddito. L'assessore Patanè ha suggerito che una soluzione più equa sarebbe quella di introdurre un sistema tariffario basato sul reddito, simile al sistema ISEE utilizzato per accedere ai servizi sociali.

L'idea di far pagare ai turisti una tariffa più alta ha sollevato domande sulla sua equità e sul potenziale impatto sul turismo. I critici sostengono che una tale politica potrebbe scoraggiare i visitatori dall'utilizzare i trasporti pubblici e danneggiare l'economia della città. I sostenitori della tassa turistica sostengono che si tratta di un modo equo per far contribuire i non residenti all'infrastruttura della città. Sostengono che i turisti beneficiano dei servizi di trasporto pubblico e dovrebbero pagare la loro giusta quota. Il futuro delle tariffe dei trasporti pubblici a Roma rimane incerto. Mentre la città e la regione hanno concordato sulla necessità di maggiori entrate, non hanno ancora raggiunto un consenso su come ottenerle.