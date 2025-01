Tre regioni, un solo obiettivo: valorizzare il lago di Garda

Sul tavolo ci sono 900mila euro stanziati paritariamente per “massimizzare gli sforzi e promuovere tutte le destinazioni delle tre Regioni”. E per far capire che non sono solo parole, il 29 gennaio a Verona, è già programmata la seconda riunione degli assessori al turismo di Lombardia, Veneto e Trentino per dar vita ad “un unico progetto, un unico marchio, un'unica voce per promuovere il lago di Garda nel mondo”.

Lago di Garda: 900mila euro per promuovere il turismo sul lago

È questo il risultato della prima riunione della cabina operativa che si è tenuta a Peschiera la scorsa settimana, per dar corpo e gambe a Garda Unico. Al faccia a faccia, gli assessori al Turismo dei tre territori interessati: Roberto Failoni per la provincia di Trento, Barbara Mazzali per la Lombardia e Federico Caner in rappresentanza del Veneto. Obiettivo: promuovere il bacino lacustre in modo coordinato, evitando sovrapposizioni, minimizzando gli sforzi economici e creando un'identità forte e riconoscibile per tutte le destinazioni.

Che cosa sapere sul progetto "Garda Unico"

Tra le priorità, la creazione di un ecosistema digitale integrato, l'organizzazione di progetti condivisi e il lancio del marchio "Garda", simbolo dell'unicità del maggior lago del nostro Paese. Un focus particolare è stato dedicato al problema che assilla le tre sponde: la mobilità. «Lavoreremo insieme - hanno commentato gli assessori - per una mobilità a 360 gradi indispensabile per un territorio che vuole tutelare in modo armonioso e rispettoso l'ambiente, con spostamenti agevoli per i turisti e i residenti». Invitati - e convitati di pietra - al prossimo confronto del 29 gennaio, i sindaci dei 40 comuni rivieraschi per avviare un lavoro di squadra, o, per dirla con Mao Tse-Tung: partire con il primo passo di una lunga marcia per raccontare, con un'unica voce, il Garda. Sperando che sia la volta buona.

Il progetto, dicevamo, mira, appunto, a creare un ecosistema digitale integrato, che consentirà di raccogliere e analizzare dati per migliorare l'offerta turistica e le strategie di marketing. Inoltre, saranno sviluppati progetti di eccellenza per valorizzare le specificità del territorio, senza tralasciare l'importante aspetto della sostenibilità. “Garda Unico” si pone così l'obiettivo di superare i confini regionali e rispondere in modo coeso alle sfide globali del comparto turistico. Con oltre 27 milioni di presenze turistiche annuali, il lago di Garda è già una delle destinazioni più visitate in Italia, e questa iniziativa mira a farne uno dei punti di riferimento internazionali per il turismo sostenibile e di qualità.