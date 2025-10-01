Oriocenter acquisito da Generali Real Estate e Percassi: operazione da 470 milioni

Generali Real Estate e Gruppo Percassi hanno perfezionato l’acquisizione della Galleria Commerciale del Centro Commerciale Oriocenter da Commerz Real, tramite un fondo immobiliare istituito e gestito da Generali Real Estate SGR. Il valore complessivo dell’operazione, come previsto, è di circa 470 milioni di euro.

Il fondo acquirente è partecipato al 50% da Gruppo Percassi e al 50% da un fondo paneuropeo di diritto lussemburghese, specializzato in dominant shopping centers e gestito da Generali Real Estate SGR in qualità di investment manager. Gruppo Percassi continuerà a ricoprire il ruolo di property manager del centro, incarico che svolge sin dall’apertura di Oriocenter nel 1998, mentre Generali Real Estate agirà come asset manager.

La divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo e Cushman & Wakefield hanno agito come advisor del Gruppo Percassi, con Gatti Pavesi Bianchi Ludovici come advisor legale. Generali Real Estate si è avvalsa invece di Chiomenti per la consulenza legale e fiscale e di Yard Reaas per gli aspetti tecnici, impiantistici ed ambientali.

Situato alle porte di Bergamo, collegato direttamente all’Aeroporto Internazionale di Orio al Serio, Oriocenter è il primo centro commerciale in Italia per superficie e varietà di offerta e tra i più grandi d’Europa.

Dalla prima espansione nel 2004, che ha portato la superficie a 75.000 mq, il centro ha continuato a crescere fino agli attuali 105.000 mq, con 300 negozi, 57 punti ristoro, 2 food court, 14 sale cinematografiche, un ipermercato e oltre 7.000 posti auto. Nel 2024 Oriocenter ha registrato quasi 12 milioni di visitatori. L’acquisizione consentirà di investire in nuove strategie, puntando al miglioramento dell’esperienza dei clienti e ad attrarre un pubblico sempre più ampio.