Generali e Percassi pronti a rilevare l'Orio Center di Bergamo per mezzo miliardo

Generali Real Estate e il Gruppo Percassi sarebbero vicini a concludere un accordo con Commerz Real per l'acquisizione dell'Orio Center, il grande centro commerciale situato di fronte all'aeroporto di Orio al Serio. L'operazione, che si chiuderebbe intorno al mezzo miliardo di euro (circa 450 milioni), qualora andasse in porto, diventerebbe uno dei movimenti più significativi nell'immobiliare commerciale italiano del 2025. Il successo del centro, ricordiamo, oltre alla posizione strategica accanto a uno degli scali più trafficati d'Italia, è legato indubbiamente anche all'offerta ristorativa sempre più ampia, alla varietà dei servizi e al flusso costante di viaggiatori e turisti in transito.

Orio Center verso la vendita: accordo da 450 milioni tra Generali, Percassi e Commerz Real

Generali e Percassi investono su Orio Center

Secondo quanto anticipato da Green Street News e confermato da diverse fonti, la trattativa sarebbe in fase avanzata. Al momento, le parti coinvolte non rilasciano commenti ufficiali, ma l'acquisizione avverrebbe tramite un investimento paritetico in un fondo immobiliare regolamentato: Generali Real Estate entrerebbe con il proprio Pan-European Generali Shopping Centers Fund (Gscf), mentre Percassi - che da sempre gestisce il centro - affiancherebbe l'operazione con la consueta visione di sviluppo patrimoniale e immobiliare.

Orio Center ha aperto nel 1998 proprio grazie al Gruppo Percassi e, nel corso degli anni, si è trasformato in uno dei centri commerciali più rilevanti non solo a livello nazionale, ma anche europeo. Con i suoi 105mila metri quadrati di superficie lorda affittabile, oggi è tra le più grandi realtà commerciali del Paese nel suo genere. A pochi passi dall'aeroporto bergamasco - il terzo per traffico passeggeri in Italia - è diventato una tappa abituale non solo per i residenti, ma anche per migliaia di turisti che partono o atterrano ogni giorno nello scalo lombardo.

Orio Center oggi è tra le più grandi realtà commerciali del Paese nel suo genere

Il centro commerciale, ricordiamo, ospita al suo interno un ipermercato Iper, una multisala cinematografica con 14 schermi, tra cui uno dei più grandi IMAX d'Europa, e, come detto, una vasta area food, raddoppiata nel 2017 con l'aggiunta di altri 35mila metri quadrati - nel complesso, le due food court ospitano un totale di 56 tra ristoranti, bar, pizzerie e gelaterie, con una vasta rappresentanza di brand nazionali (20), internazionali (20) e locali (16). Senza dimenticare, poi, i più di 7mila posti auto, che contribuiscono a rendere l'esperienza di visita ancora più accessibile, anche per chi arriva direttamente dall'aeroporto o vi si dirige.

In Italia, a inizio 2025, gli investimenti immobiliari nel retail in Italia sono più che raddoppiati

L'operazione di vendita, qualora andasse in porto, porterebbe nelle casse di Commerz Real un incasso significativo, in linea con gli investimenti fatti sul complesso. L'investimento complessivo sostenuto nel corso degli anni supera i 400 milioni di euro, e l'accordo con Generali e Percassi permetterebbe di valorizzare ulteriormente un asset considerato strategico a livello nazionale. Il contesto, d'altra parte, è particolarmente dinamico: nel primo semestre del 2025, infatti, gli investimenti immobiliari nel retail in Italia sono più che raddoppiati (è stata superata la soglia del miliardo di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). Un segnale chiaro di come l'interi comparto stia vivendo una fase di forte rilancio, trainato anche da progetti come questo.