La Lombardia spinge sul turismo esperienziale e sull’arte del saper fare

“Gusta e vivi l’autenticità di un territorio che unisce: la Lombardia” è un’iniziativa dedicata al turismo esperienziale e al ruolo delle imprese artigiane nella valorizzazione dei territori. Il progetto è stato presentato da Cna Turismo e commercio durante un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi a Milano.

La Lombardia costruisce il suo futuro fra turismo esperenziale ed eccellenze artigiane

Turismo lombardo in crescita

Il turismo lombardo, sempre più protagonista nel panorama nazionale e internazionale, ha confermato anche quest’anno la propria capacità di attrarre visitatori attraverso un’offerta autentica, sostenibile e profondamente legata al territorio. «La Lombardia è una regione che unisce: tradizione e innovazione, imprese e comunità locali, territori diversi ma legati da un’unica visione di accoglienza e qualità - ha dichiarato Andrea Gaudenzi, presidente di Cna Turismo e commercio Lombardia. Ringraziamo tutte le imprese che hanno creduto in questo progetto e che, con passione e impegno, raccontano ogni giorno l’autenticità del nostro territorio».

Il turismo lombardo cresce con esperienze autentiche e sostenibili

I dati confermano il trend positivo: nel 2024 la Lombardia ha registrato 21 milioni di arrivi e oltre 53 milioni di presenze, con una quota di turisti stranieri pari al 67% e una permanenza media di 2,3 notti. Nei primi cinque mesi del 2025 la crescita è proseguita, con un incremento del 6% delle presenze e una quota di visitatori stranieri salita al 75%. «Questi numeri dimostrano la forza attrattiva della nostra regione - ha osservato Gaudenzi - ma anche la necessità di consolidare i risultati raggiunti, continuando a valorizzare l’autenticità e offrendo esperienze sempre più qualificate e su misura».

Verso Milano-Cortina 2026

Le prospettive per il 2026 si preannunciano ancora più promettenti grazie alle Olimpiadi Milano-Cortina, che vedranno la Lombardia co-protagonista insieme al Veneto e che porteranno sul territorio oltre due milioni di turisti tra i Giochi olimpici e Paralimpici. In questo contesto, il turismo esperienziale si conferma come la nuova frontiera della scoperta e della valorizzazione del territorio. Le ricerche più recenti - come il Rapporto sul turismo enogastronomico curato dalla professoressa Garibaldi - mostrano infatti che il 62,3% dei turisti italiani desidera degustare prodotti e vini locali, il 38,4% vuole vivere i paesaggi agricoli e il 26% cerca un contatto diretto con produttori e abitanti.

Artigianato e turismo: un binomio vincente

«Nel quadro di incertezza geopolitica e geoeconomica la sinergia crescente tra turismo e artigianato deve costituire uno dei pilastri della crescita, consolidando qualità e marketing delle nostre produzioni locali - ha evidenziato Giovanni Bozzini, presidente di Cna Lombardia. Chiediamo alle istituzioni, specialmente a Regione, di agire in modo sistemico sull'attrattività del territorio». Nel corso dell’evento è stato presentato in anteprima il video realizzato in collaborazione con la foodblogger Federica Bottini, un racconto visivo delle esperienze autentiche offerte da oltre venti imprese lombarde, girato direttamente nei luoghi che custodiscono le eccellenze artigiane ed enogastronomiche del territorio.

Un racconto corale delle eccellenze lombarde

Il progetto, coordinato da Silvia Boccetti, responsabile regionale del Raggruppamento, ha messo in luce la forza del lavoro sinergico tra imprese, artigiani e operatori turistici, uniti dall’obiettivo comune di valorizzare la Lombardia attraverso la qualità delle esperienze offerte. «Questo viaggio mette in luce la grande qualità imprenditoriale e artigianale lombarda, fatta di aziende capaci di innovare senza rinunciare alle radici, di un tessuto produttivo che unisce saper fare, visione e coraggio» ha sottolineato l'assessore regionale al turismo Barbara Mazzali.

L'assessore regionale al turismo Barbara Mazzali

«È la prova concreta di come l’artigianato sia ancora oggi un motore vivo della nostra economia e della nostra identità. Regione Lombardia continuerà a sostenere iniziative come questa, capaci di unire innovazione, tradizione e qualità, anche con misure regionali come Artigiani 4.0. Progetti che raccontano il nostro Lombardia Style, un’identità costruita sul saper fare, sulla bellezza e sulla capacità di trasformare la creatività in valore turistico e culturale».

Gli artigiani come ambasciatori dell’autenticità

Uno dei pilastri sostenuti negli anni da Cna Turismo e commercio è il legame tra turismo e artigianato. Gli artigiani e le piccole imprese locali sono infatti i veri protagonisti del turismo esperienziale, poiché offrono momenti immersivi che uniscono tradizione, cultura e comunità. «Le mani degli artigiani sono la chiave dell’autenticità - ha ricordato Gaudenzi. Attraverso il loro lavoro, i visitatori scoprono l’anima del territorio: sono loro a rendere ogni esperienza unica, sostenibile e profondamente umana. Le imprese turistiche però hanno bisogno di procedure più semplici, di tempi rapidi e di un interlocutore unico. Solo così potremo trasformare la burocrazia da ostacolo a opportunità di sviluppo».