50 Top Italy 2026: “Roscioli Salumeria con Cucina” miglior trattoria d’Italia

Roscioli Salumeria con Cucina conquista il primo posto nella classifica 50 Top Italy 2026 delle migliori trattorie italiane. Il locale dei fratelli Alessandro, Pierluigi e Maria Elena Roscioli passa così dalla quarta posizione della scorsa edizione alla prima, confermando una storia familiare che da quattro generazioni vive di accoglienza, cucina e qualità.
Al secondo posto si piazza l’Antica Osteria del Mirasole di San Giovanni in Persiceto (Bo), guidata da Anna Caretti e Franco Cimini, mentre la terza posizione va ad Abraxas Osteria a Pozzuoli (Na), di Vanna e Nando Salemme. Seguono la Trattoria Da Burde di Firenze, dei fratelli Andrea e Paolo Gori, al quarto posto, e Sora Maria e Arcangelo a Olevano Romano, di Giovanni Milana, in quinta posizione.
50 Top Italy 2026: la Top 10 delle migliori trattorie italiane
La sesta posizione è per La Brinca di Ne, in Liguria, gestita dalla famiglia Circella. Al settimo posto il Ristorante Al Cambio di Bologna, della famiglia Poggi con Piero Pompili alla guida. All’ottavo posto Mimì alla Ferrovia di Napoli, dei cugini Michele e Michele Giugliano, con Salvatore Giugliano in cucina. Chiudono la Top 10 Casa Torrente - Al Convento di Cetara, di Gaetano e Pasquale Torrente, al nono posto, e Vecchia Marina a Roseto degli Abruzzi, di Gennaro D’Ignazio, in decima posizione.
Le trattorie come spina dorsale della ristorazione italiana
«Le trattorie rappresentano una vera spina dorsale della ristorazione italiana che continua a rinnovarsi, spesso grazie al passaggio di testimone tra generazioni, ma anche all’ingresso di nuovi protagonisti - hanno commentato i tre curatori della guida Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere. Registriamo un aumento del costo di un pasto medio, dovuto al rincaro delle materie prime e dei costi di gestione in generale, con particolare riferimento a quelli energetici».
Nelle prossime settimane, ricordiamo, saranno svelate le altre sezioni della guida, dedicate ai grandi ristoranti e al luxury. La presentazione ufficiale si terrà il 15 dicembre al Teatro Manzoni di Milano, durante il Gran Galà della Cucina Italiana condotto da Federico Quaranta, dove saranno consegnati tutti i premi e annunciati i 50 migliori ristoranti italiani nel mondo.
50 Top Italy 2026: le migliori trattorie italiane
Ecco, di seguito, la classifica completa delle migliori trattorie in Italia di 50 Top Italy 2026:
- Roscioli Salumeria con Cucina (Roma, Lazio)
- Antica Osteria del Mirasole (San Giovanni in Persiceto, Bologna, Emilia-Romagna)
- Abraxas Osteria (Pozzuoli, Napoli, Campania)
- Trattoria Da Burde (Firenze, Toscana)
- Sora Maria e Arcangelo (Olevano Romano, Roma, Lazio)
- La Brinca (Ne, Genova, Liguria)
- Ristorante Al Cambio (Bologna, Emilia-Romagna)
- Mimì alla Ferrovia (Napoli, Campania)
- Casa Torrente - Al Convento (Cetara, Salerno, Campania)
- Vecchia Marina (Roseto degli Abruzzi, Teramo, Abruzzo)
- NU’ Trattoria Italiana 1960 (Acuto, Frosinone, Lazio)
- Lo Stuzzichino (Massa Lubrense, Napoli, Campania)
- Arcangelo Vino e Cucina (Roma, Lazio)
- Trippa (Milano, Lombardia)
- Ristorante Consorzio (Torino, Piemonte)
- Osteria Ophis (Offida, Ascoli Piceno, Marche)
- Trattoria del Nuovo Macello (Milano, Lombardia)
- Trecca (Roma, Lazio)
- Osteria Al Turbine (Mogliano Veneto, Treviso, Veneto)
- I Banchi (Ragusa, Sicilia)
- La Sangiovesa (Santarcangelo di Romagna, Rimini, Emilia-Romagna)
- Casa Cinquanta (Napoli, Campania)
- Mammaròssa (Avezzano, L’Aquila, Abruzzo)
- Botteghe Antiche (Putignano, Bari, Puglia)
- Corona Trattoria (Palermo, Sicilia)
- Osteria della Villetta (Palazzolo sull’Oglio, Brescia, Lombardia)
- Ai Due Platani (Coloreto, Parma, Emilia-Romagna)
- Ristorante Cacciatori (Cartosio, Alessandria, Piemonte)
- SantoPalato (Roma, Lazio)
- Officina della Bistecca (Panzano in Chianti, Firenze, Toscana)
- Cibus (Ceglie Messapica, Brindisi, Puglia)
- Il Capanno (Spoleto, Perugia, Umbria)
- Antica Trattoria Ballotta (Torreglia, Padova, Veneto)
- Taverna Kerkira (Bagnara Calabra, Reggio Calabria, Calabria)
- All’Osteria Bottega (Bologna, Emilia-Romagna)
- Taverna Centomani (Potenza, Basilicata)
- Osteria del Vicolo (Mormanno, Cosenza, Calabria)
- Olimpia Ristorante (Torgiano, Perugia, Umbria)
- L’Agave (Framura, La Spezia, Liguria)
- Osteria La Torre (Cherasco, Cuneo, Piemonte)
- Boivin (Levico Terme, Trento, Trentino-Alto Adige)
- Fattoria Borrello (Raccuja, Messina, Sicilia)
- Osteria Ca’ Dei Giosi (Covelo di Vallelaghi, Trento, Trentino-Alto Adige)
- Bianca Trattoria (Roma, Lazio)
- Trattoria La Grotta Da Concetta (Campobasso, Molise)
- Antica Trattoria del Gallo (Gaggiano, Milano, Lombardia)
- Scannabue (Torino, Piemonte)
- La Pignata (Taranto, Puglia)
- La Cuccagna (Crispiano, Taranto, Puglia)
- U’ Vulesce (Cerignola, Foggia, Puglia)