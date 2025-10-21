Le 10 città più spettrali d’Europa per una vacanza a tema Halloween

Con Halloween alle porte, molti viaggiatori iniziano a cercare mete capaci di evocare un fascino diverso dal solito. Non le solite fughe autunnali fra foglie e castagne, ma luoghi che raccontano storie, leggende e architetture dal tono più misterioso. Da qualche anno, infatti, Halloween è diventato anche un’occasione per partire: un pretesto per scoprire città che al calare del sole cambiano volto. Da qui nasce quello che molti chiamano “turismo spettrale”: non si tratta solo di visitare castelli infestati o case maledette, ma di cercare quelle destinazioni che, per architettura e storia, conservano un’aura misteriosa. E quest’anno, secondo uno studio di DiscoverCars.com, due città italiane - Venezia e Milano - rientrano fra le 10 migliori d’Europa per una vacanza a tema.

Halloween diventa il pretesto perfetto per un viaggio diverso

Dalle origini del Samhain ai viaggi di ottobre e novembre

Prima di diventare la festa delle zucche e dei costumi, Halloween aveva tutt’altro significato. Le sue radici affondano nel mondo celtico, quando la notte del 31 ottobre segnava la fine dell’estate e l’inizio della stagione buia. Si chiamava Samhain, e si credeva che in quella notte il confine tra vivi e morti diventasse sottile, permettendo agli spiriti di tornare sulla terra.

Con il tempo, la festa si è fusa con la ricorrenza cristiana di Ognissanti, ma molte tradizioni sono rimaste intatte. E così oggi Halloween è diventato un momento in cui, più che evocare la paura, si festeggia il mistero. Non è un caso che, ogni anno, a fine ottobre e inizio novembre, sempre più persone scelgano di viaggiare verso città gotiche, dove il fascino dell’autunno si mescola con leggende e architetture cariche di storia.

La classifica: l’Europa dell’Est domina, ma l’Italia c’è

Lo studio di DiscoverCars.com parte da un’idea semplice: individuare le città europee più adatte a chi cerca un viaggio “da brivido” ad Halloween. Sono state analizzate 27 città note per la loro architettura gotica, valutandole su cinque fattori: numero di edifici medievali, ore di buio, popolazione, costo medio degli hotel e prezzo del noleggio auto. Le città più piccole, più economiche e con giornate più corte hanno ottenuto punteggi più alti. E così è nata una classifica che unisce luoghi iconici e destinazioni meno battute. Sul podio ci sono Sibiu in Romania (88 punti), Danzica in Polonia (85 punti) e Tallinn in Estonia (82 punti).

Seguono Cracovia (78) e Brasov (76), due città che sembrano uscite da un film di Dracula. Al sesto posto c’è Riga (71 punti), poi Rouen in Francia (68), Gand in Belgio e York nel Regno Unito, entrambe con 66 punti. E al nono posto - a pari merito - Venezia e Milano, con 61 punti ciascuna. Chiude la top ten Edimburgo, 60 punti, che non poteva certo mancare in una classifica del genere.

Le 10 migliori città europee per una vacanza spettrale ad Halloween Posizione Città Paese Ore di buio Edifici gotici medievali Prezzo dell'hotel Costo noleggio auto Punteggio 1 Sibiu Romania 13 8 146 euro 4 euro 88 2 Danzica Polonia 14 7 135 euro 34 euro 85 3 Talinn Estonia 14 9 327 euro 34 euro 82 4 Cracovia Polonia 13 9 249 euro 16 euro 78 5 Brasov Romania 13 5 152 euro 26 euro 76 6 Riga Lettonia 14 6 347 euro 35 euro 71 7 Rouen Francia 14 2 173 euro 129 euro 68 8 Gand Belgio 14 15 388 euro 176 euro 66 8 York Regno Unito 14 10 641 euro 59 euro 66 9 Venezia Italia 13 25 653 euro 42 euro 61 9 Milano Italia 13 14 404 euro 21 euro 61 10 Edimburgo Regno Unito 14 16 870 euro 55 euro 60

Italia, tra guglie e canali

A spiegare perché Venezia e Milano si sono guadagnate un posto in classifica è Aleksandrs Buraks, responsabile della crescita di DiscoverCars.com: «Nella nostra ultima ricerca, l'Italia è emersa come uno dei migliori paesi da visitare per una fuga suggestiva ad Halloween, in base a fattori quali le ore di buio e l'architettura gotica medievale. Abbiamo scoperto che due città in particolare offrono l'esperienza più suggestiva: sia Venezia che Milano rientrano nelle prime 10 della nostra lista. Venezia con i suoi edifici in stile gotico veneziano e Milano con la sua imponente cattedrale offrono ai visitatori un'esperienza fantasticamente spettrale nel mese di ottobre».

Venezia e Milano nella top ten secondo DiscoverCars.com

Ed è proprio vero. A ottobre e novembre, Venezia ha un’atmosfera diversa: meno turisti, più silenzio, una luce che cambia in continuazione fra nebbia e riflessi d’acqua. I palazzi gotici affacciati sui canali - ad esempio Ca’ d’Oro e Palazzo Ducale - sembrano fatti apposta per essere visti al tramonto. Milano, invece, affascina con un altro tipo di gotico: verticale, scolpito, imponente. Il Duomo, con le sue 135 guglie e le statue che si stagliano nel cielo, è uno spettacolo che di notte acquista ancora più forza. Chi volesse potrebbe anche combinarle: partire da Milano, attraversare la pianura lombarda e arrivare a Venezia per un weekend autunnale all’insegna del mistero. In fondo, poco più di tre ore separano due modi completamente diversi di intendere il gotico.

Viaggiare (anche) per lasciarsi suggestionare

In fondo, il fascino di questi viaggi sta proprio nella loro semplicità. Non serve credere ai fantasmi per apprezzare il brivido di una città gotica avvolta nella nebbia o il silenzio di una piazza illuminata da poche luci. È un modo diverso di guardare i luoghi, di viverli senza fretta, lasciandosi suggestionare da quello che raccontano. Ottobre e novembre, con le loro giornate corte e l’aria che cambia, sono i mesi ideali per farlo. Non si parte per spaventarsi, ma per curiosità, per voglia di atmosfera. E fra una cattedrale che si perde nel buio e un canale immerso nel silenzio, si riscopre il piacere di viaggiare con occhi diversi - quelli di chi, anche solo per un weekend, sceglie di farsi sorprendere.