Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 28 ottobre 2025  | aggiornato alle 22:08 | 115342 articoli pubblicati

Lucia Aliotta in Podcast - Mangia, bevi e ama nelle Langhe

Nel nuovo episodio di “Italiana - What’s Your DrinkStory?”, Lucia Aliotta conduce un viaggio tra le colline delle Langhe, protagoniste tre eccellenze e una storia d’amore che torna alle origini

di Redazione Italia a Tavola
 
28 ottobre 2025 | 18:49

C'è chi viaggia con una guida.
E chi invece segue una voce.

Nel nuovo episodio del podcast Italiana - What’s Your DrinkStory?, ideato e narrato da Lucia Aliotta e ospitato da Italia a Tavola, la narrazione si sposta nel cuore delle colline delle Langhe, in Piemonte. Il territorio diventa più che uno sfondo: è la materia stessa del racconto - i profumi dell’autunno, la luce che cambia, il tempo che rallenta. Il vino, la frutta, la crema di nocciole non sono semplici prodotti: incarnano memorie, affetti, scelte di vita.

Lucia Aliotta in Podcast - Mangia, bevi e ama nelle Langhe

Tre eccellenze piemontesi protagoniste

In questo episodio troviamo tre interpreti autentici del territorio:

  • Barbera d’Alba La Rosa Blu di Matteo Dell’Orto, un vino intenso e gentile che racconta radici familiari e passione.
  • La frutta con aceto balsamico di Asi delle Langhe e Casa Matilda, emblema di tradizione e armonia tra dolcezza e memoria.
  • La crema di nocciole di Ciabot del Cua: morbida, pura, capace di richiamare l’infanzia e accendere i sensi.

Questi tre prodotti, tre produttori, tre voci - si intrecciano in un’unica narrazione che esplora il valore del “restare”, del tornare tra le sue colline e raccontarsi attraverso ciò che ama.

Una storia d’amore che sussurra tra i vigneti

Il racconto prende avvio da un semplice cestino da picnic: gesto quotidiano, ma simbolico. È il punto di partenza di una storia che diviene metafora della vita: per ritrovarsi, talvolta basta tornare dove tutto è iniziato. Il paesaggio piemontese non è solo cornice, ma testimonianza di scelte, legami, identità. In questo spazio narrativo, il vino, la frutta, la nocciola diventano compagni dell’anima.

Un invito all’ascolto (e al viaggio)

L’episodio dal titolo “Mangia, bevi e ama nelle Langhe” è disponibile su Spotify, Apple Podcast, Audible e YouTube. Contenuti extra sono condivisi sui profili social: @italianapodcast, @lastoryteller.digitale e @italiaatavola.

Chi desidera proporre il proprio prodotto o la propria location per un episodio futuro può scrivere a: redazione@italiaatavola.net. Non perdere le prossime storie: lasciati guidare dalla voce…  per riscoprire l’Italia più vera - quella che si sente, si ascolta, si vive.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Langhe podcast Italiana What’s Your DrinkStory Barbera d’ALBA frutta aceto balsamico crema di nocciole vino cibo PIEMONTE LANGHELucia Aliotta
 
