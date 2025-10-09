Chiavi Michelin 2025: ecco tutti gli hotel italiani premiati

L’Italia è tra i protagonisti della selezione mondiale 2025 delle Chiavi Michelin, il riconoscimento che la guida francese assegna agli hotel per valutare la qualità dell’esperienza complessiva di soggiorno. Gli ispettori hanno scelto i premiati tra oltre 7mila strutture già presenti nella selezione della guida, individuando 2.457 hotel nel mondo che hanno ottenuto almeno una (1.742), due (572) o tre (143) Chiavi. Tra questi, 188 sono italiani, e cinque raggiungono il livello più alto, le Tre Chiavi, riservate alle strutture considerate uniche nel loro genere: Borgo Santo Pietro a Chiusdino, Four Seasons Hotel Firenze, Passalacqua a Moltrasio, Bvlgari Hotel Roma e San Domenico Palace di Taormina, indicati dalla guida come esempi di eccellenza dell’ospitalità italiana. Con 49 nuove entrate rispetto al 2024 e 12 promozioni, l’Italia è poi il secondo Paese più premiato al mondo (ovviamente anche qui dietro la Francia, che guida con 203 strutture).

Come vengono assegnate le Chiavi Michelin

Il metodo di assegnazione si basa su cinque criteri comuni: qualità del servizio, comfort, personalità del luogo, design e legame con il territorio. Ogni struttura viene valutata nel suo insieme, tenendo conto dell’esperienza complessiva più che dei singoli servizi. Una Chiave Michelin indica un soggiorno di buon livello, curato e coerente con la propria identità. Due Chiavi premiano un’esperienza di qualità superiore, con attenzione al dettaglio e forte connessione con il luogo. Tre Chiavi rappresentano invece le strutture considerate un punto di riferimento internazionale per accoglienza e stile.

«A 125 anni dalla sua creazione come guida per i viaggiatori più esigenti, la Guida Michelin ridefinisce ancora una volta l’eccellenza, questa volta nel mondo dell’ospitalità. Proprio come le Stelle Michelin celebrano i migliori ristoranti del mondo, le Chiavi Michelin rivelano gli hotel che offrono i soggiorni più straordinari, dove design, servizio e location si fondono per creare momenti indimenticabili. Con l’introduzione delle Chiavi Michelin, la guida stabilisce un nuovo punto di riferimento globale e indipendente per esperienze alberghiere eccezionali» ha spiegato Gwendal Poullennec, direttore della Guida, durante la presentazione che si è tenuta al Museo delle arti decorative di Parigi.

Gwendal Poullennec, direttore della Guida Michelin

«Grazie alla loro esperienza sul campo, gli ispettori della Guida Michelin hanno selezionato le migliori strutture provenienti da tutto il mondo, riflettendo la diversità e l’eccellenza del settore alberghiero odierno. Sia che i viaggiatori cerchino resort iconici, hotel storici in città o luoghi meno noti, le Chiavi Michelin forniscono una guida affidabile per scoprire, esplorare e prenotare soggiorni che ispirano e soddisfano» ha poi concluso Poullennec.

L’Italia nella selezione mondiale: 188 hotel premiati

Come detto, l’Italia è il secondo Paese più premiato al mondo nella prima selezione delle Chiavi Michelin, con 188 hotel che hanno ottenuto almeno una Chiave. Il dato comprende 49 nuove strutture rispetto all’edizione 2024 e 12 promozioni, a conferma della solidità e della varietà dell’offerta alberghiera nazionale, che spazia dai grandi marchi internazionali alle dimore storiche e ai piccoli relais. Di seguito, l’elenco completo degli hotel italiani premiati (la lettera N accanto al nome indica le nuove strutture nella lista):

Tre Chiavi

Aman Venice (Venezia)

(Venezia) Borgo Santo Pietro (Chiusdino, Si) N

(Chiusdino, Si) N Bulgari Hotel Roma (Roma) N

(Roma) N Casa Maria Luigia (Modena)

(Modena) Cipriani, A Belmond Hotel (Venezia)

(Venezia) Corte della Maestà (Civita di Bagnoregio, Vt)

(Civita di Bagnoregio, Vt) Four Seasons Hotel Firenze (Firenze) N

(Firenze) N Il San Pietro di Positano (Positano, Sa)

(Positano, Sa) JK Place Capri (Capri, Na)

(Capri, Na) Passalacqua (Moltrasio, Co) N

(Moltrasio, Co) N Reschio Hotel (Lisciano Niccone, Pg)

(Lisciano Niccone, Pg) Rosewood Castiglion del Bosco (Montalcino, Si)

(Montalcino, Si) San Domenico Palace, A Four Seasons Hotel (Taormina, Me) N

Due Chiavi

ADLER Spa Resort Sicilia (Siculiana Marina, Ag) N

(Siculiana Marina, Ag) N Aman Rosa Alpina (San Cassiano, Bz) N

(San Cassiano, Bz) N Bellevue Hotel & Spa (Cogne, Ao)

(Cogne, Ao) Bellevue Syrene 1820 (Sorrento, Na)

(Sorrento, Na) Borgo Egnazia (Savelletri di Fasano, Br) N

(Savelletri di Fasano, Br) N Borgo Santandrea (Amalfi, Sa)

(Amalfi, Sa) Bvlgari Hotel Milano (Milano)

(Milano) Capri Palace Jumeirah (Capri, Na)

(Capri, Na) Castelfalfi (Montaione, Fi)

(Montaione, Fi) Castel Fragsburg (Merano, Bz)

(Merano, Bz) Castello di Casole, A Belmond Hotel, Tuscany (Siena)

(Siena) Collegio alla Querce, Auberge Resorts Collection (Firenze) N

(Firenze) N EALA My Lakeside Dream (Limone sul Garda, Bs)

(Limone sul Garda, Bs) Forestis Dolomites (Plose, Bz)

(Plose, Bz) Four Seasons Hotel Milano (Milano) N

(Milano) N Grand Hotel et de Milan (Milano)

(Milano) Grand Hotel Principe di Piemonte (Viareggio, Lu) N

(Viareggio, Lu) N Grand Hotel Timeo, A Belmond Hotel (Taormina, Me)

(Taormina, Me) Grand Hotel Tremezzo (Tremezzo, Co)

(Tremezzo, Co) Grand Hotel Victoria Concept & Spa (Menaggio, Co)

(Menaggio, Co) Hotel Borgo San Felice (Castelnuovo Berardenga, Si)

(Castelnuovo Berardenga, Si) Hotel de Russie, A Rocco Forte Hotel (Roma) N

(Roma) N Hotel Gritti Palace (Venezia)

(Venezia) Hotel Santa Caterina (Amalfi, Sa)

(Amalfi, Sa) Il Borro (San Giustino Valdarno, Ar) N

(San Giustino Valdarno, Ar) N Il Sereno (Torno, Co)

(Torno, Co) JK Place Roma (Roma)

(Roma) La Fiermontina Palazzo Bozzi Corso (Lecce, Le) N

(Lecce, Le) N La Minervetta (Sorrento, Na)

(Sorrento, Na) Lefay Resort & Spa Dolomiti (Pinzolo, Tn)

(Pinzolo, Tn) Mandarin Oriental Milan (Milano) N

(Milano) N Monteverdi Tuscany (Castiglioncello del Trinoro, Si) N

(Castiglioncello del Trinoro, Si) N Nolinski Venezia - Evok Collection (Venezia) N

(Venezia) N Orient Express La Minerva (Roma) N

(Roma) N Palazzo Portinari Salviati Residenza d’Epoca (Firenze)

(Firenze) Palazzo Talia (Roma) N

(Roma) N Passalacqua (Moltrasio, Co)

(Moltrasio, Co) Piegaro: I Borghi dell’Eremo (Piegaro, Pg)

(Piegaro, Pg) Portrait Milano (Milano)

(Milano) Rocco Forte Hotel De La Ville (Roma) N

(Roma) N Splendido, A Belmond Hotel (Portofino, Ge) N

(Portofino, Ge) N The St. Regis Rome (Roma) N

(Roma) N Therasia Resort (Lipari, Me)

(Lipari, Me) Villa Cora (Firenze)

(Firenze) Villa Eden The Private Retreat (Merano, Bz)

(Merano, Bz) Villa Igiea, A Rocco Forte Hotel (Palermo) N

(Palermo) N Villa La Massa (Firenze)

(Firenze) Villa Sant’Andrea, A Belmond Hotel (Taormina, Me) N

Una Chiave

ADLER Lodge Ritten (Soprabolzano, Bz) N

(Soprabolzano, Bz) N Aethos Monterosa (Champoluc, Ao) N

(Champoluc, Ao) N Art Hotel Villa Fiorella (Massa Lubrense, Na)

(Massa Lubrense, Na) Baglioni Masseria Muzza (Otranto, Le)

(Otranto, Le) Borgo dei Conti Resort (Perugia) N

(Perugia) N Botania Relais & Spa (Forio, Na)

(Forio, Na) Brunelleschi Hotel (Firenze)

(Firenze) Byblos Art Hotel Villa Amistà (San Pietro in Cariano, Vr)

(San Pietro in Cariano, Vr) Ca’ di Dio (Venezia)

(Venezia) Canne Bianche Lifestyle Hotel (Torre Canne di Fasano, Br)

(Torre Canne di Fasano, Br) Cape of Senses (Torri del Benaco, Vr)

(Torri del Benaco, Vr) Capo La Gala Hotel & Wellness (Vico Equense, Na) N

(Vico Equense, Na) N Capri Tiberio Palace (Capri, Na)

(Capri, Na) Casa Angelina (Praiano, Sa)

(Praiano, Sa) Casa Cipriani Milano (Milano) N

(Milano) N Casa Clàt (Cagliari, Ca)

(Cagliari, Ca) Casa Newton (Pienza, Si) N

(Pienza, Si) N Cascioni Eco Retreat (Arzachena, Ss)

(Arzachena, Ss) Castel Monastero (Castelnuovo Berardenga, Si) N

(Castelnuovo Berardenga, Si) N Castello Banfi - Il Borgo (Montalcino, Si)

(Montalcino, Si) Castello di Vicarello (Cinigiano, Gr)

(Cinigiano, Gr) COMO Alpina Dolomites (Castelrotto, Bz)

(Castelrotto, Bz) COMO Castello del Nero (Tavarnelle Val di Pesa, Fi)

(Tavarnelle Val di Pesa, Fi) Conti di San Bonifacio (Gavorrano, Gr)

(Gavorrano, Gr) Country House Villadorata (Noto, Sr)

(Noto, Sr) Critabianca (Cutrofiano, Le)

(Cutrofiano, Le) Donna Coraly Country Boutique Hotel (Siracusa, Sr)

(Siracusa, Sr) Gardena Grödnerhof Hotel & Spa (Ortisei, Bz)

(Ortisei, Bz) Goldene Rose Karthaus (Schnals, Bz)

(Schnals, Bz) Grand Hotel Excelsior Vittoria (Sorrento, Na)

(Sorrento, Na) Grand Hotel Miramare (Santa Margherita Ligure, Ge)

(Santa Margherita Ligure, Ge) Grand Hotel Minerva (Firenze) N

(Firenze) N Hotel Castello di Monterone (Perugia)

(Perugia) Hotel Eden (Roma)

(Roma) Hotel La Palma Capri, an Oetker Collection Hotel (Capri, Na) N

(Capri, Na) N Hotel Locarno (Roma)

(Roma) Hotel Miramalfi (Amalfi, Sa) N

(Amalfi, Sa) N Hotel Principe di Savoia (Milano)

(Milano) Hotel Signum (Salina, Me) N

(Salina, Me) N Hotel Vilòn (Roma)

(Roma) L’Andana (Castiglione della Pescaia, Gr)

(Castiglione della Pescaia, Gr) La Barchessa di Villa Pisani (Vicenza)

(Vicenza) La Fiermontina Luxury Home (Lecce) N

(Lecce) N La Foresteria Planeta Estate (Menfi, Ag)

(Menfi, Ag) La Monastica Resort & Spa (Buggiano Castello, Pt) N

(Buggiano Castello, Pt) N La Roqqa (Porto Ercole, Gr) N

(Porto Ercole, Gr) N Lake Spa Hotel SEELEITEN (Caldaro, Bz)

(Caldaro, Bz) Lagació Hotel Mountain Residence (San Cassiano, Bz)

(San Cassiano, Bz) Lana: Vigilius Mountain Resort (Lana, Bz)

(Lana, Bz) Lefay Resort & Spa Lago di Garda (Gargnano, Bs)

(Gargnano, Bs) Locanda al Colle (Camaiore, Lu)

(Camaiore, Lu) Locanda Rossa (Capalbio, Gr)

(Capalbio, Gr) Lùme (Siracusa, Sr) N

(Siracusa, Sr) N Lupaia (Torrita di Siena, Si)

(Torrita di Siena, Si) Maalot Roma (Roma)

(Roma) Masseria Calderisi (Savelletri di Fasano, Br)

(Savelletri di Fasano, Br) Masseria Torre Coccaro (Savelletri di Fasano, Br)

(Savelletri di Fasano, Br) Masseria della Volpe (Noto, Sr) N

(Noto, Sr) N Mediterraneo Sorrento (Sant’Agnello, Na)

(Sant’Agnello, Na) Mezzatorre Hotel & Thermal Spa (Forio, Na)

(Forio, Na) Milla Montis (Maranza, Bz)

(Maranza, Bz) Monaci delle Terre Nere (Zafferana Etnea, Ct)

(Zafferana Etnea, Ct) Monastero Santa Rosa Hotel & Spa (Conca dei Marini, Sa) N

(Conca dei Marini, Sa) N Monastero di Cortona Hotel & Spa (Cortona, Ar) N

(Cortona, Ar) N Nordelaia (Cremolino, Al)

(Cremolino, Al) Ottolire Resort (Locorotondo, Ba)

(Locorotondo, Ba) Palazzo Avino (Ravello, Sa) N

(Ravello, Sa) N Palazzo Daniele (Gagliano del Capo, Le) N

(Gagliano del Capo, Le) N Palazzo Margherita (Bernalda, Mt)

(Bernalda, Mt) Palazzo Pascal (Scala, Sa)

(Scala, Sa) Palazzo Petrvs (Orvieto, Tr) N

(Orvieto, Tr) N Palazzo Ripetta (Roma) N

(Roma) N Palazzo Roma (Roma) N

(Roma) N Palazzo Venart Luxury Hotel (Venezia)

(Venezia) Paragon 700 Boutique Hotel & Spa (Ostuni, Br)

(Ostuni, Br) Patria Palace (Lecce) N

(Lecce) N Pensione America (Forte dei Marmi, Lu) N

(Forte dei Marmi, Lu) N Palazzo Albricci Peregrini (Como)

(Como) Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa (Milano) N

(Milano) N Palazzo Roma (Roma) N

(Roma) N Portrait Roma (Roma)

(Roma) Precise Tale Poggio Alla Sala (Montepulciano, Si)

(Montepulciano, Si) Principe Forte dei Marmi (Forte dei Marmi, Lu)

(Forte dei Marmi, Lu) Relais Blu (Massa Lubrense, Na)

(Massa Lubrense, Na) Riva Lofts Florence (Firenze)

(Firenze) Riva del Garda: Lido Palace (Riva del Garda, Tn)

(Riva del Garda, Tn) Sextantio (Santo Stefano di Sessanio, Aq)

(Santo Stefano di Sessanio, Aq) Sextantio Le Grotte della Civita (Matera, Mt)

(Matera, Mt) Seven Rooms Villadorata (Noto, Sr)

(Noto, Sr) Siena House (Torrita di Siena, Si)

(Torrita di Siena, Si) Singer Palace Hotel (Roma)

(Roma) Six Senses Rome (Roma)

(Roma) Splendido Mare, A Belmond Hotel (Portofino, Ge) N

(Portofino, Ge) N Stella d’Italia (Firenze) N

(Firenze) N Susafa (Polizzi Generosa, Pa)

(Polizzi Generosa, Pa) Terra - The Magic Place (Sarentino, Bz)

(Sarentino, Bz) The First Arte Rome (Roma) N

(Roma) N The Place Firenze (Firenze) N

(Firenze) N The St. Regis Florence (Firenze) N

(Firenze) N Torre di Bellosguardo (Firenze)

(Firenze) Umiltà 36 (Roma)

(Roma) Velona’s Jungle Luxury Suites (Firenze)

(Firenze) Vico Milano (Milano)

(Milano) Villa Corallo (Sant’Omero, Te) N

(Sant’Omero, Te) N Villa Cortine (Sirmione, Bs)

(Sirmione, Bs) Villa Crespi (Orta San Giulio, No)

(Orta San Giulio, No) Villa d’Este (Cernobbio, Co)

(Cernobbio, Co) Villa Fontelunga (Arezzo, Ar)

(Arezzo, Ar) Villa Le Prata - Residenza del Vescovo (Montalcino, Si)

(Montalcino, Si) Villa Petriolo (Cerreto Guidi, Fi) N

(Cerreto Guidi, Fi) N Villa San Michele, A Belmond Hotel, Florence (Fiesole, Fi)

(Fiesole, Fi) Vista Verona (Verona) N

(Verona) N Vivere Suites and Rooms (Arco, Tn)

(Arco, Tn) Vocabolo Moscatelli Boutique Hotel & Restaurant (Umbertide, Pg)

(Umbertide, Pg) Wine Relais Feudi del Pisciotto (Niscemi, Cl) N

I premi speciali della Guida Michelin

Durante la cerimonia di Parigi, la Michelin ha anche assegnato quattro premi speciali, pensati per riconoscere le strutture che si distinguono in campi specifici.

Il Premio Michelin Architettura & Design è andato all’ Atlantis The Royal di Dubai , «il cui monumentale design geometrico di volumi verticali e decostruiti ridefinisce lo skyline di Dubai, con sei torri interconnesse composte da blocchi terrazzati a sbalzo, ognuno con i propri spazi e servizi dedicati».

è andato all’ , «il cui monumentale design geometrico di volumi verticali e decostruiti ridefinisce lo skyline di Dubai, con sei torri interconnesse composte da blocchi terrazzati a sbalzo, ognuno con i propri spazi e servizi dedicati». Il Premio Michelin Wellness è stato assegnato al Bürgenstock Resort Switzerland, una destinazione storica ma moderna, arroccata sopra il Lago di Lucerna, con ampie strutture termali e un programma di benessere medico.

