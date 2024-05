Le stelle tirano meno? La Michelin punta sugli Hotel: 8 a "3 chiavi" in Italia

Dopo le stelle le chiavi. La Michelin vuole tornare in qualche modo alle origini e, visto che punteggi sui ristoranti cominciano a perdere un po’ di rilevanza, si gioca la carta degli hotel. Dopo 4 anni di ricerche in tutto il mondo, la Rossa ha selezionato 6000 alberghi attribuendo a ciascuno 3, 2 o 1 chiave. In Italia ne sono stati scelti 526, di cui 8 al massimo del punteggio (3 chiavi), 31 con 2 e 107 con 1. Questi per la Guida Michelin sarebbero vere proprie mete di viaggio per i viaggiatori. Ancor più che per i ristoranti, questa classifica offrirà però il fianco a polemiche e discussioni perchè (come peraltro è giusto che sia) esprime solo il punto di vista dei dirigenti francesi che non possono non premiare stili e tendenze che interessano a loro. Questi gli 8 super chiave:

Capri: JK Place Capri

Civita di Bagnoregio: Corte della Maestà

Lisciano Niccone: Castello di Reschio

Modena: Casa Maria Luigia

Montalcino: Rosewood Castiglion Del Bosco

Positano: Il San Pietro di Positano

Venezia: Aman Venice

Venezia: Cipriani, A Belmond Hotel, Venice

In molti casi siamo lontanissimi da altre classifiche autorevoli e consolidate, ma del resto questo avviene anche per i ristoranti. Un dato per tutti: il Passalaqua sul lago di Como (miglior hotel del mondo per The World’s 50 Best Hotels) per la Rossa merita solo una chiave.

Un po’ come per i cuochi: pensiamo solo ai giudizi nettamente divergente fra World’s 50 Best restaurant e la Michelin: Central di Virgilio Martinez è il miglior ristorante del mondo, ma non ha stelle. E del resto in Italia Lido 84 di- Gardone Riviera (Bs) di Riccardo Camanini ha solo una stella, ma per 50 Best è il 7° locale al mondo.

E detto questo facciamo un'altrabreve considerazione in più: l'Italia è il sogno del viaggio in tutto il mondo. Lo è per la sua storia, la sua cucina e la sua ospitalità. E la strategia dei francesi dellaMichelin è la stessa già adottata per i ristoranti: sminuire il nostro ruolo. Così come ci sono poche 3 stelle in Italia ci sono poche 3 chiavi. In Francia ci sono 24 hotel a 3 chiavi, e di questi 9 solo a Parigi, più che in tutta Italia. E 38 sono a 2 chiavi e 127 a 1 chiave. E non è per provincialismo che segnaliamo questa scelta evidente, ma solo perchè la stessa Michelin dice che non segue la logica delle attribuzione di classe degli hotel internazionali (5 stelle, 4 stelle, ecc), ma punta su altri criteri che oggettivamentenon sembrano trasparenti....

Detto ciò vediamo la classifica, veramente discutibile, a partire dai magnifici 8 tendendo presente quella che è l’impostazione secondo Gwendal Poullennec, direttore internazionale della Guida Michelin: «Cerchiamo autenticità, unicità ed eccellenza». La logica seguita vale come per i ristoranti: 1 Chiave: un soggiorno speciale; 2 Chiavi: un soggiorno eccezionale; 3 Chiavi: un soggiorno unico.

Nella Guida Michelin Italia 2024 sono presenti 526 hotel, di cui 146 hanno ricevuto una, due o tre Chiavi Michelin. Per quanto riguarda le chiavi la Toscana è al primo posto con 32 hotel (1 tre Chiavi, 7 due Chiavi, 24 una Chiave), segue la Campania con 18 (2 tre Chiavi, 5 due Chiavi, 11 una Chiave), poi viene il Lazio con 17 hotel (1 tre Chiavi, 2 due Chiavi, 14 una Chiave). A seguire: la Lombardia con 16 (7 due Chiavi, 9 una Chiave) e il Trentino Alto-Adige con 14 (4 due Chiavi, 12 una Chiave), primo peraltro per rapporto chiavi/abitanti.

Delle 8 tre chiavi in Italia, 2 sono a Venezia

Venezia: Cipriani, A Belmond Hotel, Venice

L'hotel più famoso di Venezia non si trova in un palazzo storico né sull'isola principale, ma al di là del canale, sull'isola della Giudecca. Tuttavia, il Cipriani è sinonimo di Venezia e per questo dobbiamo ringraziare il suo mitico fondatore, Giuseppe Cipriani, a cui si deve anche il leggendario Harry's Bar vicino a piazza San Marco, che a partire dal 1931 placò la sete leggendaria di alcuni turisti famosi come Hemingway, Francis Scott Fitzgerald e Gertrude Stein.

Palazzo Vendramin, antica residenza aristocratica del XV secolo, è ora parte dell'Hotel Cipriani e si compone di sette suites di lusso e di tre camere doppie, con servizio di maggiordomo privato e, naturalmente, una vista spettacolare su Venezia. A parte l'aggiunta del Palazzo, non ci sono stati molti cambiamenti da quando il Cipriani fu inaugurato nel 1958.

Ciprimai Belmond Venezia

La colazione è unica e, se possibile, la più romantica del mondo. Il servizio è super efficiente, in special modo per quanto riguarda i maggiordomi privati che prendono le ordinazioni direttamente dalle stanze del Palazzo. E poi i collegamenti gestiti da motoscafi privati, che non concludono le corse fino a che l'ultimo ospite è rientrato, la piscina di acqua salata (e riscaldata), l'unica della città e la preferita da Joan Collins...

Le camere sono straordinarie, arredate con i classici colori veneziani, piccole stanze da bagno e accessori leggermente retrò, ma fa tutto parte del fascino del luogo. Il Cipriani è fatto di atmosfera, non di accessori, di viste impagabili più che arredi design.

Mentre gli altri hotel da Venezia guardano verso la laguna e le isole, il Cipriani, dalla sua posizione privilegiata sull'Isola della Giudecca, guarda Venezia. E la vista degli edifici color pastello che emergono dall'acqua è così straordinaria che ogni altra considerazione cade nell’oblio. L'Hotel Cipriani è aperto da marzo a fine novembre. (Da testo Michelin)

Venezia: Aman Venice

Piuttosto che costruire qualcosa di moderno come in molte delle sue proprietà in giro per il mondo, a Venezia Aman ha utilizzato come scenario un palazzo rinascimentale meravigliosamente conservato. A parte alcuni discreti interventi di interior design e i molti mobili moderni, il palazzo è esattamente come l’hanno lasciato i suoi antichi proprietari. Se conoscete Aman, immaginerete che le camere sono di prim'ordine, con dettagli d'epoca e ogni possibile comfort moderno. Le camere migliori si affacciano sul Canal Grande e la Canal Grande Suite si trova proprio sopra la porta principale del palazzo.

Aman Venezia

Al posto delle escursioni a cavallo o delle immersioni proposte nelle più esotiche proprietà Aman, qui agli ospiti vengono organizzate visite guidate con storici dell’arte, chef e letterati, per scoprire ogni sfaccettatura della città lagunare. Dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia o dall’aeroporto Marco Polo, lo staff di Aman vi porterà a destinazione percorrendo i canali di Venezia. (Da testo Michelin)

Capri: JK Place Capri

JK Capri è caratterizzato dagli interni firmati dall'architetto e designer toscano Michele Bönan: classici, eleganti, con un tocco di stile country inglese, colori pastello e carte da parati a fantasia. Alcune camere sono dotate di piccoli balconi che si affacciano sul mare, mentre la Penthouse Room (divisibile in due stanze per gli ospiti meno pretenziosi) ha una lunga terrazza privata con vista panoramica sul Golfo di Napoli.

Jk Capri

Il JK Place è uno dei pochi hotel di Capri che si affaccia direttamente sul mare, su una scogliera che domina il porto di Marina Grande. Questo riassume la filosofia dell'hotel: solo il meglio senza badare a spese e senza trascurare nessun dettaglio, una posizione fantastica e un hotel di prima classe in cui godere di questi privilegi. (Da testo Michelin)

Positano: Il San Pietro di Positano

Abbarbicato sulle scogliere frastagliate che dominano la Costiera Amalfitana, questo hotel è una meraviglia architettonica. Una piccola cappella del XVII secolo dedicata a San Pietro segna l'ingresso dell'hotel, mentre il resto della struttura si sviluppa sulla scogliera sottostante. Ogni piano si adagia sulla parete rocciosa come una scala, garantendo una vista impareggiabile: ogni stanza è appoggiata alla scogliera sul lato posteriore e si affaccia sul mare con una terrazza privata sul lato anteriore.

Considerata la posizione, gli interni potrebbero quasi passare in secondo piano, ma non è così: le camere sono spaziose, con pavimenti in ceramica disegnati individualmente in uno stile sobrio e di buon gusto. Le camere standard e deluxe si differenziano soprattutto per le dimensioni, mentre le camere "speciali" offrono dettagli unici come i bagni con pareti vetrate.

San Pietro a Positano

Il ristorante stellato offre una cucina mediterranea con una vista mozzafiato sul Golfo di Salerno, così come la spettacolare piscina, scavata nella scogliera terrazzata. Un ascensore scende dalla hall dell'hotel fino alla spiaggia privata sottostante, completa di cocktail bar sul mare Il San Pietro è aperto da aprile a ottobre e non accetta bambini di età inferiore a 10 anni. (Da testo Michelin)

Civita di Bagnoregio: Corte della Maestà

Ci sono solo cinque suite dai nomi femminili ed evocativi: La Badessa, la Sonnambula, L’Intrusa, La Maestà e La Scrittrice. Tutte regalano una vista bellissima e sono state restaurate con cura e arredate con la collezione di oggetti d'arte e antiquariato dei proprietari. Una delle camere ha il letto a baldacchino, un’altra il soffitto affrescato o una testata decorativa originariamente utilizzata in una produzione teatrale del XIX secolo. Non ci sono l’aria condizionata o la televisione, e non servono.

Cort della Mestà

La colazione viene fatta sotto un grande albero di fico, ogni pomeriggio vengono sfornate torte profumate e nella vecchia cantina del vescovo vengono serviti a lume di candela vini e formaggi locali. Se il tempo è buono, Civita di Bagnoregio si addice ad una passeggiata notturna, ma la Corte della Maestà è un rifugio accogliente in ogni stagione, grazie anche alla sua biblioteca e alla cantina che accoglie un vecchio pianoforte Forneris. Non c'è ristorante, ma per la cena o l’aperitivo potete degustare degli stuzzichini davanti al caminetto. La Città Eterna può attendere, per quanto ci riguarda questa città che muore è il nostro posto ideale. (Da testo Michelin)

Lisciano Niccone: Castello di Reschio

Adagiato in una vasta tenuta sulle suggestive colline umbre al confine con la Toscana, il castello risale al X secolo. Con una storia così ricca alle spalle, il decennio che i suoi proprietari, un architetto e un artista, hanno dedicato al suo restauro sembra davvero un battito di ciglia. E visto il risultato possiamo dire che ne è valsa la pena: le camere e le suite sono perfette a livello architettonico e uniche a livello estetico. In ciascuna camera possiamo apprezzare i dettagli antichi e i mobili di design italiano contemporaneo, le opere d'arte e gli oggetti che hanno attraversato i secoli.

Castello di Reschio

La maggior parte delle suite si trovano in un edificio antico che un tempo era la sacrestia, ma le più straordinarie occupano cinque piani dell'antica torre del castello, offrendo una vista spettacolare sulla campagna umbra. Proprio dietro le mura del castello si trova una piscina di forma ovale che sembra essere stata scavata direttamente nel prato.

Le cantine del castello oggi ospitano la Spa Bathhouse, con terme romane, hammam, sauna svedese e sala massaggi. Il castello offre anche molti spazi comuni, come il Palm Court, con il suo pianoforte a coda, una biblioteca, un bar allestito nelle antiche cucine, il ristorante Alle Scuderie con il suo elegante Bar Centrale, e Il Torrino, un bar allestito nell'antica torre di avvistamento. Senza dimenticare il ristorante Al Castello, con i suoi incredibili panorami, gli arredi e le decorazioni personalizzate e il suo menù che permette di apprezzare i piatti classici umbri, con ingredienti provenienti dall'orto e dai vigneti della tenuta. (Da testo Michelin)

Modena: Casa Maria Luigia

Che l’hotel di uno chef pluripremiato come Massimo Bottura sarebbe stata una destinazione culinaria irresistibile era una certezza, meno scontato è che si sarebbe rivelato una destinazione alberghiera a sé. Con sole 12 camere, Casa Maria Luigia è intima, ma tutt'altro che banale grazie al vivace design degli interni e alla notevole collezione di mobili moderni e opere d’arte contemporanea. Siete a 15 minuti di auto da Modena, ma molti ospiti preferiscono rimanere sul posto per esplorare i giardini e i terreni della tenuta, che includono una piscina, un campo da tennis e un centro fitness che funge anche da galleria d'arte.

Casa Maria Luigia

Sempre che non vogliate spingervi fino a Modena per provare la tristellata Osteria Francescana (non senza aver prenotato con il dovuto anticipo). La struttura accoglie comunque il ristorante FRANCESCANA at Maria Luigia, con un menu che comprende i piatti più iconici dell'Osteria Francescana. Il servizio è aperto al pubblico, con precedenza per gli ospiti della Casa, ma è necessario prenotare. Accanto all’Acetaia (ricordate che siamo a Modena, terra dell'Aceto Balsamico Tradizionale), c'è l'altro punto di ristorazione di Casa Maria Luigia, Al Gatto Verde, in cui si serve una cucina che ruota intorno al fuoco vivo. (Da testo Michelin)

Montalcino: Rosewood Castiglion Del Bosco

La parte alberghiera di Rosewood Castiglion del Bosco è solo una piccola frazione di questa oasi bucolica: i quasi 2000 ettari di proprietà agricola, risalenti a 800 anni fa, offrono uno scenario spettacolare. Qui si produce vino e gran parte della tenuta è costituita da terreni adibiti alla coltivazione della vite o da boschi. Il resto è stato trasformato in un gruppo di ville in pietra arenaria con al centro l'edificio originario del complesso, Il Borgo.

L'idea è che gli ospiti si immergano nel paesaggio e nel ritmo della Toscana, vagando per l'enorme proprietà come se fossero nel Cinquecento e la tenuta appartenesse solo a loro. Ma in termini di lusso alberghiero non manca nulla: due ristoranti di cui uno stellato MICHELIN, un orto biologico, una scuola di cucina, un'ottima spa e numerose strutture sportive e per il fitness.

Rosewood Castiglion del bosco

Le suite sono grandi e vanno dai 70 ai 230 metri quadrati; alcune offrono ampie terrazze sulla campagna toscana. L'arredamento è tradizionale, i colori sono quelli tipici della regione medicea, con mobili in legno e ferro battuto e pesanti tendaggi che lasciano comunque passare la leggera brezza di campagna. Ma l’esperienza vera è quella dell’intera struttura, un angolo remoto lontano dal mondo e fuori dal tempo, un momento sospeso di puro piacere e relax. Rosewood Castiglion del Bosco è aperto da fine marzo a fine novembre. La proprietà dispone di un eliporto in loco, se necessario contattare l'assistenza clienti per organizzare il trasferimento. (Da testo Michelin)

I 31 hotel con 2 chiavi Michelin

I 107 Hotel italiani con 1 chiave Michelin

Arco: Vivere Suites and Rooms

Arenella: Donna Coraly Country Boutique Hotel

Arezzo: Villa Fontelunga

Arzachena: Cascioni Eco Retreat

Bernalda: Palazzo Margherita

Cagliari: Casa Clàt

Caldaro: Lake Spa Hotel SEELEITEN

Camaiore: Locanda al Colle

Capalbio: Locanda Rossa

Capri: Capri Tiberio Palace

Castelrotto: COMO Alpina Dolomites

Castiglione della Pescaia: L’Andana

Cernobbio: Villa d'Este

Chiusdino: Borgo Santo Pietro

Cinigiano: Castello di Vicarello

Como: Palazzo Albricci Peregrini - Como

Cremolino: Nordelaia

Cutrofiano: Critabianca

Fiesole: Villa San Michele, A Belmond Hotel, Florence

Firenze: Ad Astra

Firenze: Brunelleschi Hotel

Firenze: Hotel Calimala

Firenze: Hotel Lungarno

Firenze: Riva Lofts Florence

Firenze: Torre di Bellosguardo

Firenze: Velona's Jungle Luxury Suites

Forio, Isola di Ischia: Mezzatorre Hotel & Thermal Spa

Forio, Isola di Ischia: Botania Relais & Spa

Forte dei Marmi: Principe Forte dei Marmi

Gargnano: Lefay Resort & Spa Lago di Garda

Gavorrano: Conti di San Bonifacio

Orta San Giulio: Villa Crespi

Lana: Vigilius Mountain Resort

Lecce: La Fiermontina Palazzo Bozzi Corso

Lecce: Palazzo de Noha

Locorotondo: Ottolire Resort

Madonna di Campiglio: Biohotel Hermitage

Maranza: Milla Montis

Massa Lubrense: Art Hotel Villa Fiorella

Massa Lubrense: Relais Blu

Matera: Sextantio Le Grotte della Civita

Menfi: La Foresteria Planeta Estate

Milano: Hotel Principe di Savoia, Dorchester Collection

Milano: Mandarin Oriental Milan

Milano: Vico Milano

Moltrasio: Passalacqua

Montalcino: Castello Banfi - Il Borgo Relais & Chateaux

Montalcino: Villa le Prata - Residenza del Vescovo

Montepulciano: Precise Tale Poggio Alla Sala

Noto: Country House Villadorata

Noto: Seven Rooms Villadorata

Ortisei: Gardena Grödnerhof Hotel & Spa

Ostuni: Paragon 700 Boutique Hotel & SPA

Otranto: Baglioni Masseria Muzza

Perugia: Hotel Castello di Monterone

Pettenasco: Laqua by the Lake

Pognana Lario: Villa Làrio Lake Como

Polizzi Generosa: Susafa

Porto Ercole: Il Pellicano

Positano: Le Sirenuse

Praiano: Casa Angelina

Ravello: Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast

Riva del Garda: Lido Palace

Roma: Hassler Roma

Roma: Hotel Eden, Dorchester Collection

Roma: Bulgari Hotel Roma

Roma: Hotel Locarno

Roma: Maalot Roma

Roma: Portrait Roma

Roma: Rocco Forte Hotel De La Ville

Roma: Rocco Forte Hotel de Russie

Roma: Singer Palace Hotel

Roma: Six Senses Rome

Roma: The Hoxton, Rome

Roma: The Inn at the Roman Forum

Roma: The St. Regis Rome

Roma: Umiltà 36

San Cassiano: Lagació Hotel Mountain Residence

San Pietro In Cariano: Byblos Art Hotel Villa Amista

Sant'Agnello: Mediterraneo Sorrento

Santa Margherita Ligure: Grand Hotel Miramare

Santo Stefano di Sessanio: Sextantio

Sarentino: Terra - The Magic Place

Savelletri di Fasano: Borgo Egnazia

Savelletri di Fasano: Masseria Calderisi

Savelletri di Fasano: Masseria Torre Coccaro

Savelletri di Fasano: Masseria Torre Maizza

Scala: Palazzo Pascal

Schnals: Goldene Rose Karthaus

Sirmione: Villa Cortine

Sorrento: Grand Hotel Excelsior Vittoria

Tavarnelle Val di Pesa: COMO Castello del Nero

Torre Canne di Fasano: Canne Bianche Lifestyle Hotel

Torri del Benaco: Cape of Senses

Torrita di Siena: Follonico Suite B&B

Torrita di Siena: Lupaia

Torrita di Siena: Siena House

Umbertide: Vocabolo Moscatelli Boutique Hotel & Restaurant

Venezia: Ca’ di Dio

Venezia: Corte di Gabriela

Venezia: Hotel Londra Palace

Venezia: Il Palazzo Experimental

Venezia: Nolinski Venezia

Venezia: Palazzo Maria Formosa

Venezia: Palazzo Venart Luxury Hotel

Vicenza: La Barchessa di Villa Pisani

Zafferana Etnea: Monaci delle Terre Nere

5 i criteri considerati per premiare gli hotel

1) Valore aggiunto dell’hotel nell’esperienza della vacanza

2) Ricercatezza nel design e nell’architettura

3) Personalità e autenticità nello stile

4) Qualità e continuità nel servizio, nel confort e nella manutenzione

5) Buon rapporto qualità/prezzo per l’esperienza offerta.

«Quelli che offrono i soggiorni “più straordinari” riceveranno lo speciale riconoscimento della Chiave Michelin» spiegano i curatori. Particolare attenzione viene dedicata alle strutture che offrono esperienze culinarie di prima classe e al loro impegno per la sostenibilità e la responsabilità sociale.«La sostenibilità, soprattutto in merito agli impatti ambientali delle strutture ricettive, ha acquisito sempre più rilevanza nel panorama alberghiero e turistico. Mentre città combattono l’overturism e strutture ricettive limitano l’uso di plastica e oggetti monouso, la Chiave Michelin diviene terrà conto della rilevanza data alla tematica».