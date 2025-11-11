In crociera si va solo d’estate? No, oggi ci si va in vacanza tutto l’anno

In crociera si va d’estate. Mai affermazione fu più inesatta, perché in crociera si va in vacanza. In crociera ci vanno gli anziani: falso. Perché in crociera ci vanno - e ritornano - le famiglie, le coppie, i gruppi di amici. In crociera si mangia solamente e così si ingrassa: falso. Perché in crociera si può anche mangiare, molto e molto bene. Certo che se un passeggero saltella tutto il giorno tra un ristorante e l’altro, probabilmente ingrassa. In crociera però non si va per mangiare, ma perché offre centinaia di opportunità e di divertimenti a bordo, con il vantaggio magico di svegliarsi ogni mattina davanti a un panorama differente. Questo ha scoperto chi scrive che - dopo una breve crociera sulla Seaview, fiore all’occhiello della compagnia Msc - si considera una “crocierista ricreduta”.

La Msc Seaview

Una nave straordinaria: tecnologia, comfort e organizzazione perfetta

Una nave immensa: 153.516 tonnellate, 2.026 cabine, 323 metri di lunghezza, 75 di altezza e 41 di larghezza, 19 ponti, quasi 1.500 membri d’equipaggio per poco più di 5mila passeggeri. Il rapporto di un addetto ogni tre passeggeri si avvicina a quello di un hotel pluristellato.

La Msc Seaview vista dal molo

Vista da fuori, ormeggiata al molo, la Seaview lascia senza fiato e un sottile timore di perdersi al suo interno può assalire il passeggero: tutto scompare appena si mette piede a bordo, perché una perfetta organizzazione, segnaletiche in ogni punto strategico, touchscreen informativi in più lingue e un personale gentilissimo e perfettamente formato fanno sentire immediatamente “a casa”. Da quel momento inizia la vacanza, estate o inverno che sia. Troppi film ci hanno infatti abituato a immaginare la crociera come un lungo tempo passato sdraiati al sole, intramezzato da capatine al bar o ristorante. Nulla di tutto ciò.

Attività, relax e panorami mozzafiato

Immaginate invece di andare in vacanza in una qualsiasi località e di avere a portata di mano quello che difficilmente si troverebbe nello stesso luogo: piscine coperte e scoperte, bowling, spa con saune, ice room, ampia scelta di trattamenti e massaggi, manicure, parrucchieri, barbieri, negozi di abbigliamento e accessori che spesso offrono “daily sales”, teatro, corsi di danza, discoteche. La palestra attrezzata con macchinari Technogym offre corsi di fitness e sessioni di allenamento, e ancora miniclub dove i più piccoli possono essere lasciati anche tutto il giorno in mani sicure ed esperte. Intrattenimento di ogni genere con giochi di società, quiz, lotterie, il casinò con slot machine, roulette con efficienti croupier, serate a tema e, naturalmente, un’offerta culinaria vasta e di primo livello. Il tutto con la sensazione di sentirsi ed essere accuditi e coccolati, con un tocco sempre personale e dedicato.

L'immensità degli interni della Msc Seaview

Senza contare la possibilità, come detto, di ammirare quasi ogni giorno un panorama diverso, scendere a terra con un’escursione organizzata o noleggiando una delle molte biciclette disponibili a bordo per visitare una nuova località, spesso cambiando nazione e avendo così modo di scoprire monumenti e edifici diversi, conoscere nuove culture, abitudini, odori, colori, sapori. Unica cosa essenziale a bordo è la scheda magnetica da tenere sempre con sé, perché apre ogni porta a partire da quella della cabina: con la scheda si paga, si prenota, si conferma e si salda l’eventuale conto in totale autonomia. Come in tutte le navi della flotta Msc, nella Seaview si nota subito l’elegante tocco italiano nell’arredamento, nella scelta dei colori, delle strutture architettoniche, nelle moquette: nulla di pacchiano o sgargiante, se si escludono i voluti colori accesi della zona casinò.

Ristoranti, serate di gala e destinazioni da sogno

Alcune caratteristiche la rendono unica: una passerella di vetro sul 16° ponte, dal quale si possono ammirare il mare e i ponti sottostanti; l’immenso atrio - la cui altezza supera 4 ponti - ha pareti di vetro e altre due passerelle in vetro. A stupire ulteriormente i passeggeri, le due scalinate (chiamarle scale sarebbe riduttivo) hanno i gradini in cristalli Swarovski. Ad ogni ponte sono disponibili sedie a sdraio, lettini e numerose vasche Jacuzzi piccole, medie e grandi; i giochi acquatici offrono, tra l’altro, due scivoli a spirali chiuse che superano i bordi della nave, mentre ai più piccoli è dedicata un’area molto simile alla giungla, con docce a forma di palma, liane, camminamenti sulle corde e una piscina con l’acqua bassa. Gli spettacoli teatrali sono in stile Broadway e la musica dal vivo offre sempre formazioni di artisti internazionali.

Un approfondimento meritano i numerosi ristoranti, ciascuno con una propria personalità: Ocean Cay, il ristorante di pesce di lusso; Butcher’s Cut, la steak house in stile americano che serve carne selezionata di angus heritage Linz; Atelier Bistrot per una cucina francese di alta qualità; Ocean Point Ristorante, che prevede un cameriere dedicato per ciascun tavolo, e Ocean Point Buffet, dove si possono ammirare gli chef al lavoro. Golden Sand e Silver Dolphin - i cui menu cambiano quotidianamente - sono i due ristoranti più frequentati, insieme al più informale Marketplace Ristorante Buffet, con cucine a vista in cui si produce mozzarella, dove vengono serviti piatti internazionali, cucina etnica, opzioni salutari e una moltitudine di altri gusti. E ancora Teppanyaki per un’incursione nella cucina giapponese; Panasiatico per una cucina fusion giapponese, hawaiana ed europea con sashimi, maki, tempura, zuppe e piatti di riso; Asian Market per un sushi preparato sul posto con ingredienti freschissimi e ben 19 bar e lounge di classe per scegliere il locale perfetto per ogni momento della giornata, in cui sorseggiare un drink, una birra o un bicchiere di ottimo vino.

Msc Seaview: la South Beach Pool 1/5 Msc Seaview: una delle camere 2/5 Msc Seaview: la spa 3/5 Msc Seaview: la palestra 4/5 Msc Seaview: il ristorante Golden Sand 5/5 Previous Next

Segno distintivo di ogni crociera sono le serate di gala, tra i momenti forse più attesi soprattutto dalle croceriste, che possono finalmente sbizzarrirsi indossando quei magici vestiti che tutte hanno nell’armadio in attesa dell’occasione giusta che non arriva mai. A bordo l’occasione arriva, e se di giorno si indossano bermuda e sneakers, la sera la fanno da padroni abiti lunghi e tacchi alti. L’outfit migliore per una romantica cena a lume di candela, guardando dall’alto il mare. Msc offre crociere brevi, anche di cinque giorni, e lunghissime, sino a 122 giorni, per un giro del mondo che tocca 53 nazioni. Le destinazioni sono innumerevoli, non c’è che l’imbarazzo della scelta: Mediterraneo, Canarie, Emirati Arabi, Nord Europa, Caraibi e, prossimamente, anche l’Alaska. Combinare l’itinerario con la lunghezza prescelta permette di costruire una vacanza su misura davvero indimenticabile.