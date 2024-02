 Salpa a bordo della Msc World Europa: lusso, design e benessere in mezzo al mare

Se non avete mai preso in considerazione un viaggio in crociera, è arrivato il momento di farlo! Immaginate di svegliarvi ogni mattina in una nuova destinazione senza mai dover fare e disfare i bagagli.

Se siete un po’ scettici per paura che l’esperienza possa non piacervi, il consiglio è di iniziare con una prima crociera nel Mediterraneo. Per l’estate 2024, Msc Crociere mette a disposizione una flotta di 13 navi, di cui 7 percorreranno itinerari sul versante occidentale e altre 5 sul versante orientale.

La Msc World Europa

Per chi parte dall’Italia è possibile imbarcarsi da 13 diversi porti, distribuiti in 10 regioni. Questo offre a ciascun ospite la libertà di selezionare l'itinerario più comodo in base alla propria residenza.

Tutti gli itinerari del 2024 nel Mediterraneo di Msc Crociere:

Msc World Europa : la nuova nave, nonché la prima alimentata a GNL della compagnia, offrirà crociere di sette notti in partenza da Genova verso Napoli, Messina, Valletta, Barcellona e Marsiglia.

: la nuova nave, nonché la prima alimentata a GNL della compagnia, offrirà crociere di sette notti in partenza da Genova verso Napoli, Messina, Valletta, Barcellona e Marsiglia. Msc Grandiosa : con homeport a Livorno, si fermerà a Palermo, Napoli, Marsiglia, Barcellona, La Goulette.

con homeport a Livorno, si fermerà a Palermo, Napoli, Marsiglia, Barcellona, La Goulette. Msc Seaside : in partenza da Genova, farà scalo a Civitavecchia, Palermo, Ibiza, Valencia e Marsiglia.

: in partenza da Genova, farà scalo a Civitavecchia, Palermo, Ibiza, Valencia e Marsiglia. Msc Armonia : con homeport a Venezia-Marghera farà scali a Bari, Dubrovnik, Kotor, Corfù, Zante.

con homeport a Venezia-Marghera farà scali a Bari, Dubrovnik, Kotor, Corfù, Zante. Msc Splendida: farà homeport a Trieste per crociere a Bari, Katakolo, Pireo, Kusadasi, Istanbul e Corfu.

Il vantaggio di un viaggio in crociera è anche quello di poter visitare città e luoghi diversi in un'unica avventura, quindi, una volta individuato l’itinerario adatto si può iniziare ad organizzare quali città esplorare, attraverso escursioni e viaggi organizzati. La permanenza nelle tappe è breve, ma una prima visita alla località potrebbe rivelarsi uno spunto per organizzare un viaggio dedicato in futuro.

Conta più il viaggio dell’atterraggio, è proprio il caso di dirlo, per questo anche in crociera la scelta dell’imbarcazione è determinante per la qualità della permanenza a bordo, in questo Msc Crociere ci viene facilmente in aiuto, infatti, ha recentemente presentato il suo nuovo gioiello di lusso, design, comfort e sostenibilità: la Msc World Europa.

Grazie all'alimentazione a gas naturale liquefatto (GNL), un carburante più ecologico, e alla tecnologia delle celle a combustibile, vanta il primato più sostenibile della flotta di Msc. Detenendo il primato della World Class, questa ammiraglia vanta 22 ponti, una larghezza di 47 metri, 2.626 cabine e oltre 40.000 m 2 di spazi comuni.

Msc World Europa è la più sostenibile della flotta di Msc Crociere

Caratterizzata da dimensioni imponenti, la nave offre una vasta gamma di esperienze oltre i confini delle consuete crociere, stabilendo un nuovo standard nell'industria. Immaginate di trovarvi in una vera e propria città galleggiante con a disposizione qualsiasi tipo di negozio e tutti i servizi e comfort che potete desiderare, una volta imbarcati avrete accesso a tutti i servizi utilizzando la carta magnetica della cabina.

Msc World Europa: un vortice di lusso ed eleganza, dalle nuove cabine alla World Promenade

La prima cosa che colpisce salendo a bordo della Msc World Europa sono gli spazi e il design innovativo sia nelle sue caratteristiche esterne che interne. In questo senso, il cuore palpitante della nave è la World Promenade, posizionata a poppa, regala una vista mozzafiato sul mare ed è il luogo ideale sia di giorno che di notte, con generosi spazi dedicati all'intrattenimento e alla ristorazione all'aperto.

La World Promenade

Si estende per 104 metri e abbraccia 7 ponti, offrendo uno spazio straordinario in cui al centro si trova The Venom Drop @ The Spiral, un'opera architettonica imponente che si eleva per 11 ponti. Questa struttura elegante, caratterizzata da curve in acciaio inossidabile, ospita uno scivolo di 74 metri, il più lungo mai realizzato all'interno di una nave. Per chi cerca emozioni, è indubbiamente il modo più divertente (e veloce) per spostarsi dal ponte più alto alla Promenade.

La World Galleria

Collegata a questa passeggiata, la World Galleria si estende su 303 m 2 , dominata da un soffitto a cupola cinetica e a Led che di sera offre uno spettacolo di luci e colori senza uguali. Questo spazio diventa il luogo ideale per immergersi nella varietà di bar, ristoranti, negozi e boutique presenti a bordo, creando un'esperienza completa e coinvolgente durante la crociera.

Una suite dell'Msc Yacht Club
Il bagno di una suite dell'Msc Yacht Club
La vasca idromassaggio delle suite dell'Msc Yacht Club
Una cabina con Infinite Ocean View
La Junior Suite

Anche le cabine si presentano in una veste di design completamente rinnovata e la nave vanta il più elevato numero di cabine con balcone di tutta la flotta. Dalle sontuose suite con servizi privati nell'Msc Yacht Club, alle cabine tradizionali e alle nuove cabine con vista sulla passeggiata esterna, la nave offre una gamma completa di alloggi confortevoli e di alta qualità per accontentare ogni preferenza. La nave propone sette nuove e innovative tipologie di cabine, e un aumento delle suite dotate di vasca idromassaggio privata. Ma la vera chicca sono le nuove cabine Infinite Ocean view, caratterizzate da una finestra panoramica scorrevole che, quando aperta, si trasforma in una balaustra di vetro.

Msc World Europa: viaggio di gusto intorno al mondo attraverso i 33 locali di bordo

A bordo non manca di certo un’ampia proposta di ristorazione, ce né davvero per tutti i gusti, parliamo di una selezione di ben 33 tra ristoranti, bar e lounge, compresa un’offerta buffet sempre disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Tutta la proposta ristorativa è caratterizzata da uno stile e un'atmosfera unica e internazionale. Questa variegata offerta culinaria offre un viaggio gastronomico intorno al globo, con menu ispirati a livello mondiale e l'arte culinaria di altissimo livello, arricchiti da ingredienti di prima qualità preparati con passione e autenticità, promettendo esperienze culinarie straordinarie.

Chef's Garden Kitchen
Pescaderia
Butcher's Cut
Hola! Tacos & Cantina
Kaito Teppanyaki

Sono 13 ristoranti, tra cui 6 di specialità e due concept inediti per Msc Crociere, come Chef's Garden Kitchen, in collaborazione con lo chef stellato, noto personaggio televisivo e autore, Niklas Ekstedt, Msc World Europa introduce un nuovo ristorante incentrato sull'utilizzo di ingredienti naturali “dalla fattoria all'oceano”. Questa innovativa proposta culinaria sarà contraddistinta dalla presenza del primo giardino idroponico in mare, dove gli ingredienti prendono letteralmente il centro del palcoscenico, con micro-erbe, insalate e guarnizioni coltivate e raccolte a bordo; e la Pescaderia, un mercato di frutti di mare freschi con un'atmosfera in stile mercato, completo di esposizione di pesce fresco. Qui gli ospiti possono scegliere tra una varietà di prelibatezze, da gustare sul posto o da portare via. Il ristorante offre frutti di mare tradizionali accompagnati da piatti mediterranei, con posti a sedere disponibili anche nel patio esterno.

Oltre ai nuovi concept, gli ospiti troveranno i ristoranti preferiti di Msc Crociere, come il Butcher's Cut, una steakhouse in stile americano, Hola! Tacos & Cantina, ispirato allo street food latino-americano, Kaito Teppanyaki e Sushi bar.

Masters of the Sea
The Gin Project
Elixir - Mixology Bar
Fizz - Champagne Bar

La nave offre anche una vasta scelta di 20 bar e lounge, tra cui 7 nuovi concept, come il primo microbirrificio di bordo della compagnia, in partnership con il birrificio Baladin, il pub “Masters of the Sea” in cui si ha la possibilità di gustare pasti veloci e deliziarsi con un'ampia selezione di birre; The Gin Project, un'esperienza imperdibile per gli appassionati di gin, con oltre 70 varietà artigianali e cocktail classici preparati con maestria dai gin-tender, accompagnati da uno shaker vintage di Crawley; l’Elixir - Mixology Bar, punto di riferimento per i cocktail più trendy e originali, con esperti mixologist che creano concozioni artigianali utilizzando i deliziosi mix di Fever Tree; Il Fizz - Champagne Bar, un raffinato champagne bar che offre una sontuosa sala dedicata, creando un'atmosfera elegante per godersi i migliori champagne.

Raj Polo Tea House e L''Emporio del Caffè

Alla Raj Polo Tea House, si può vivere un viaggio indietro nel tempo all'India dei primi del secolo, questo luogo unico fonde le tradizioni del tè indiano e inglese in un rilassante ambiente tropicale; ancora, l’Emporio del Caffè, una caffetteria dal design elegante e moderno, rifugio ideale per gli amanti del caffè, un luogo dove i veri intenditori possono soddisfare la loro passione; e per finire il Luna Park Pizza & Burger, un buffet informale con un ambiente luminoso e elementi di design originali, perfetto per tutte le età. L'esperienza coinvolge con giochi per famiglie e un menu divertente che propone i classici piatti americani, dai “coney dog” ai pretzel salati e alle funnel cake.

Msc World Europa, abbandonarsi al relax in un'oasi di piscine e vasche idromassaggio

Fare un viaggio in crociera significa soprattutto godersi del sano e meritato relax. Per garantire il massimo del tempo libero e del benessere, Msc World Europa mette a disposizione una straordinaria varietà di 7 piscine e 13 vasche idromassaggio e una palestra, distribuite strategicamente in diverse zone della nave, per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di vacanzieri, che desiderino sia il totale relax che avventure avvincenti.

La Plage

Partiamo dalla novità: la Zen Pool. Questo raffinato spazio, riservato esclusivamente agli adulti, è posizionato a poppa della nave. L'area ultra-chic comprende due piscine, un solarium e una zona lounge ombreggiata, il tutto dal ponte 18, regalando una vista spettacolare sul mare. La piscina principale della nave è La Plage, ideale per chi cerca divertimento e svago. Con un'ampia area di 3.474 m 2 e vari livelli per prendere il sole è il luogo perfetto per socializzare e rilassarsi. Per chi cerca un angolo di verde anche a bordo c’è la piscina del Giardino Botanico, un'oasi caratterizzata da un tetto rientrante, un bar tropicale e una zona per il relax, un'esperienza che unisce natura e comfort.

Garden Pool
Zen Pool
L'Aquapark
La palestra

Al Msc Yacht Club troverete un paradiso di benessere esclusivo: un vasto solarium su due piani con piscina privata con vasca idromassaggio. Per chi necessita di un rigenerare il proprio benessere con un tradizionale massaggio Balinese o prendersi cura di se stesso con trattamenti di bellezza all'avanguardia può usufruire della Msc Aurea Spa. Ad attendere i bambini c'è l’Aquapark, il più grande della flotta Msc Crociere, con una piscina dedicata ai più piccoli e scivoli per tutta la famiglia.

Intrattenimento per tutte le età a bordo di Msc World Europa

La crociera oltre ad essere un tempio di lusso, design e relax in cui godere di buona cucina, è sicuramente anche un luogo dove divertirsi e abbandonarsi allo svago per tutta la famiglia, piccoli e adulti. Potrete immergervi in un nuovo livello di intrattenimento con un'ampia gamma di esperienze uniche, che includono spettacoli teatrali nel World Theatre, che conta 1.153 posti a sedere e sarà la cornice di cinque nuovi spettacoli teatrali originali, ciascuno progettato su vasta scala e incentrato su temi come esplorazione, viaggi, mare, teatro e sostenibilità.

World Theatre

Tra le produzioni, si includono “Eko”, con costumi creati da materiali riciclati, uno spettacolo originale che vede Amelia Earhart in acrobazie su una bicicletta elettrica, “A Night on Broadway”, con le indimenticabili melodie teatrali, “Cadmo The Landwalker”, incentrato sull'esplorazione, e “Yellow Submarine”, un'esperienza magica e circense ispirata alle canzoni dei Beatles.

Situata a poppa della nave, la splendida Panorama Lounge offrirà esperienze a tema musicale da gustare prima dello spettacolo, un pavimento interattivo con disegni unici che trasformeranno lo spazio e schermi mutevoli che riflettono il tema della serata. Inoltre, la nuova Luna Park Arena, con i suoi 300 posti, è uno spazio di intrattenimento multifunzionale progettato per proiezioni di film, giochi, attività per bambini e feste a tema. Durante il giorno, questa struttura accoglierà una varietà di attività adatte a tutte le età, tra cui la VR Drone Academy, la Digital Dance Academy , il vivace Wake Up Rave di Doremi.

Luna Park Arena

Nel corso della crociera, gli ospiti avranno anche la possibilità di partecipare a sfide mirate a battere i record del Guinness World Records attraverso eventi diurni e uno spettacolo serale su larga scala nell'arena. Di notte, la struttura si anima ancora una volta con tre concerti interattivi che uniscono tecnologia e immagini mozzafiato per creare esperienze uniche per gli ospiti. I tre nuovi spettacoli interattivi includono: Symphonic Ibiza, Supershow e Crimson Club.



L'area dedicata ai bambini a bordo si posiziona come la più estesa della flotta, con oltre 766 metri quadrati di spazio interno, con 7 sale progettate per diverse fasce d'età, da 0 a 17 anni, in collaborazione con marchi rinomati come LEGO® e Chicco®. Grazie agli orari estesi di apertura del Kids Club e del Teens Club, gestiti da personale appositamente formato, i più piccoli potranno godere appieno delle numerose attrazioni di Msc World Europa, compresi gli autoscontri, lo scivolo e la stanza virtuale. Un'esperienza di intrattenimento senza precedenti per tutta la famiglia.