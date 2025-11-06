Dal curry alla genziana: come gli chef imolesi raccontano le spezie nel Baccanale 2025

A Imola è in corso il Baccanale 2025, appuntamento che fino a domenica 16 novembre trasforma la città in un laboratorio diffuso di cultura gastronomica. L’edizione di quest’anno, intitolata “Un mondo di spezie”, coinvolge 36 ristoranti del territorio, che propongono menu ispirati al valore simbolico e culturale delle spezie, tra richiami alla tradizione e aperture verso altre cucine. Le spezie diventano il filo conduttore di una riflessione più ampia sul gusto, sul viaggio e sulla memoria, invitando a riscoprire aromi e saperi che attraversano epoche e confini.

La cena dei ristoratori imolesi

Le spezie come linguaggio comune

Il Baccanale conferma il suo ruolo di strumento di valorizzazione del territorio e di riflessione sulla cultura gastronomica. Le spezie, con il loro valore simbolico e sensoriale, diventano un linguaggio comune attraverso cui leggere la cucina contemporanea e le sue trasformazioni. Ogni menu diventa racconto: un modo per intrecciare memoria, ricerca e territorio in un dialogo tra passato e presente.

Le interpretazioni degli chef

Per Matteo Dal Pozzo di Cucinot, il tema si inserisce naturalmente nella filosofia del locale: «Le spezie sono una parte importante del nostro lavoro. Ci servono per valorizzare le verdure e dare carattere alla cucina vegetale». Nel suo menu è presente un fry dahl di lenticchie, dove «le spezie vengono fritte per esaltarne il profumo e la profondità aromatica». Andrea Serafini, di Casa Serafini, partecipa per la prima volta alla rassegna. «Il nostro è un approccio moderno, in cui le spezie vengono usate in piccole quantità o come estratti, per ottenere un equilibrio aromatico». Il piatto scelto è lo Spaghettone, Pinoli, Alloro e Genziana, cotto in un latte di pinoli e completato con estratto di alloro e polvere di genziana. «È un dialogo tra elementi amari e note resinose, una ricerca di armonia nei contrasti».

Per Orazio Galanti di Hostaria 900, il Baccanale resta un momento di condivisione: «È una rassegna che offre visibilità alla città e mette in rete le attività del territorio». Il suo menu include i Garganelli con zafferano biologico di Bagnara e pancetta affumicata della CLAI, «una proposta semplice, legata alla tradizione e ai prodotti locali». Michele Quitadamo di Vivanderia - Note e Aromi ha scelto di unire radici pugliesi e cucina emiliana: «Il Tagliolino con crema di cime di rapa, gambero rosa e panura al peperoncino rappresenta questo incontro». In apertura, propone una Polpetta di melanzana con yogurt al curry: «Un piatto che parte da ingredienti familiari, reinterpretati attraverso le spezie».

La cena corale e la rete dei ristoratori

Martedì 4 novembre si è tenuta la cena “A Tavola con… I Ristoratori del Circondario Imolese - Aromi di Baccanale”, realizzata con la collaborazione di Cannamela, AIS Romagna - Delegazione di Imola e Consorzio Vini di Romagna. Un appuntamento collettivo che ha riunito diversi ristoratori in un percorso dedicato al tema delle spezie, con piatti ideati a più mani. Il menu ha previsto un aperitivo a buffet curato da Pizzeria Quattroquinti e Semplice, seguito da un Mare in insalata con maionese al rafano di Fiskebar e da una Crespella di capriolo di Casa Serafini. Il secondo piatto, una Guancia di manzo al vino brulé con tortino di porri, è stato proposto da Taverna San Pietro, mentre il dessert ha visto protagonisti Sebastiano Caridi e Dulcis Cafè con elaborazioni in cui cacao, cardamomo e spezie dolci sono stati al centro dell’attenzione. Il pane e i grissini speziati del Ristorante San Domenico hanno accompagnato la degustazione.

Baccanale 2025, i ristoranti aderenti

Ecco l’elenco completo dei 36 ristoranti aderenti al Baccanale: