Turismo boom in Vietnam. E per l’Italia arriva il volo diretto Milano-Hanoi

Il Vietnam sta vivendo il suo anno turistico più esplosivo di sempre. Nei primi undici mesi del 2025 il Paese ha infatti accolto circa 19,15 milioni di visitatori internazionali, superando per la prima volta il livello del 2019 (pre-Covid) e ritagliandosi un ruolo di primo piano tra le destinazioni a crescita più rapida al mondo secondo UN Tourism. È un boom che non si limita a qualche mercato tradizionale, ma si estende in modo sorprendente da un capo all’altro del continente e oltre.

Mercati asiatici ed europei: dove corre di più la domanda

La Cina guida l’area asiatica con un aumento del 43,1% da inizio anno, seguita dal Giappone (+15%) e dagli Stati Uniti (+8,4%). Più complesso il quadro della Corea del Sud, che arretra del 4,6% nonostante resti un bacino centrale per il turismo vietnamita. Al contrario, il Sud-Est asiatico corre compatto: Filippine +84%, Cambogia +48,5%, Laos +30,5%, Malaysia +15,7%, Indonesia +13,8%, Singapore +12,9%, Thailandia +10%. A questi si aggiungono l’India, salita del 47,2%, e l’Australia, che cresce del 12,8%.

Numeri turistici in forte crescita in Vietnam

L’Europa mantiene un ritmo meno impetuoso ma continuo, favorito dall’ampliamento delle esenzioni dal visto. Da gennaio a novembre il Regno Unito cresce del 20,7%, la Francia del 21,4%, la Germania del 16,6%, la Spagna del 5,8%, la Danimarca del 12,1%, la Svezia del 15,9%, la Norvegia del 19,6%, la Polonia del 41,7%, la Svizzera del 17,1%, mentre la Repubblica Ceca segna uno stabile +0,1%. L’Italia avanza del 21,3%, confermando un interesse crescente che negli ultimi mesi si è intensificato. A dominare la classifica europea, almeno per volumi, è la Russia, con 593.000 arrivi e una crescita del 190,9%.

Un boom che si riflette sull’economia del Paese

La fotografia economica riflette questa accelerazione con la stessa chiarezza: fra gennaio e novembre alloggi e ristorazione generano 767,8 trilioni di dong (+14,6%) - pari a circa 25 miliardi di euro, ndr - mentre i servizi turistici raggiungono gli 85,4 trilioni (+19,9%) - quasi tre miliardi di euro. Le città più visitate registrano incrementi significativi - Ho Chi Minh City (+17,3%), Da Nang (+15,8%), Hanoi (+13,4%), Can Tho (+12,2%) e Hai Phong (+11,6%) - e lo stesso accade per i servizi legati ai tour: Hanoi guida con un +23,4%, seguita da Ho Chi Minh City (+22,3%), Quang Ninh (+18,2%), Vinh Long (+14,1%) e Da Nang (+13,2%).

Novembre accelera ancora: il mese che conferma il trend

Il dato più recente, quello di novembre, conclusosi da poco, si inserisce perfettamente in questa traiettoria. Il Paese ha registrato quasi 2 milioni di arrivi internazionali, +14,1% rispetto a ottobre e +15,6% sul novembre 2024. La crescita dei mercati a lungo raggio è particolarmente evidente: dagli Stati Uniti +30,5%, dal Canada +55,9%, mentre l’Europa nel complesso vola a +51,2%.

Turisti in Vietnam nel 2025 (milioni) Mese Numero di visitatori (milioni) Gennaio 2,07 Febbraio 1,89 Marzo 2,05 Aprile 1,65 Maggio 1,52 Giugno 1,46 Luglio 1,56 Agosto 1,68 Settembre 1,52 Ottobre 1,73 Novembre 1,97

Da qui arrivano alcuni numeri che spiccano con forza - Polonia +255,5%, Repubblica Ceca +148,7%, Germania +51,4%, Francia +46,7%, Svizzera +47,3%, Regno Unito +31,7%, Russia +37% - ma è il dato dell’Italia, con un sorprendente +89% nel solo mese di novembre, a distinguersi nettamente e a confermare la fase di forte avvicinamento del pubblico italiano al Vietnam.

Il nuovo volo Milano-Hanoi dentro la geografia di un boom

Questo riavvicinamento trova un punto di svolta simbolico e pratico nel nuovo collegamento diretto Milano Malpensa-Hanoi, operato da Vietnam Airlines dallo scorso luglio. La rotta, attiva tre volte alla settimana, intercetta un trend già chiarissimo nei numeri: gli italiani tornano in Asia con continuità e guardano al Vietnam con sempre maggiore interesse. Il volo VN72 parte da Milano alle 11:45 e atterra nella capitale vietnamita alle 4:30 del giorno successivo; il VN73 decolla da Hanoi all’1:00 e arriva a Malpensa alle 7:35.

Un aereo della Vietnam Airlines nell'aeroporto di Hanoi

È un collegamento pensato per semplificare il viaggio e per inserirsi senza frizioni nella rete della compagnia di bandiera, che nel 2025 ha celebrato i trent’anni della propria corporation e oggi opera con una flotta moderna - 65 Airbus A320/A321, 17 Boeing 787, 14 Airbus A350 e cinque ATR-70 - oltre che con un network capillare: 300 voli domestici al giorno, 22 destinazioni interne, 53 rotte asiatiche, collegamenti con - tra gli altri - l’India, la Cina, la Corea del Sud, gli Emirati Arabi Uniti, gli Stati Uniti e l’Australia.