Italia e Vietnam in cucina: workshop, eventi e asta del tartufo ad Hanoi

Italia e Vietnam si incontrano attraverso un connubio straordinario di tradizioni culinarie, innovazione gastronomica e cultura. La manifestazione "Born in Italy, Born in Vietnam - Due popoli si incontrano a tavola" rappresenta non solo un incontro gastronomico, ma anche un ponte culturale e commerciale tra i due Paesi.

Italia e Vietnam si incontrano a tavola con Born in Italy, Born in Vietnam

La manifestazione "Born in Italy, Born in Vietnam" è molto più di un semplice evento culinario. Ideata con l'obiettivo di promuovere il meglio delle tradizioni italiane e vietnamite, questa iniziativa ha ricevuto l'appoggio prestigioso dell'HUCE (Hanoi University of Civil Engineering) e della sua Facoltà di Architettura. Per allargare l'eco della manifestazione, è prevista anche la pubblicazione di una rivista online intitolata "Born in Italy, Born in Vietnam", che sarà distribuita agli operatori economici e importatori in tutto il Vietnam. L’obiettivo principale? Creare un dialogo culturale attraverso il mondo del cibo, rafforzando le relazioni commerciali e promuovendo settori come Wine&Food, moda, artigianato e tecnologie innovative.

La cucina italiana nel cuore di Hanoi

Il 19 e il 20 giugno 2024, i prodotti alimentari italiani saranno esposti nei ristoranti situati lungo Tong Duy Tan, una delle strade gastronomiche più famose e trendy di Hanoi. Qui, ogni ristorante sarà sponsorizzato da prestigiosi consorzi di vino italiani per offrire esperienze culinarie uniche, proponendo piatti fusion realizzati con l'incontro di sapori italiani e vietnamiti.

La chiave del successo di questa manifestazione è proprio la cucina fusion, che celebra l'unione armoniosa tra ingredienti e tradizioni gastronomiche differenti. Saranno proposte nuove idee culinarie attraverso ricette innovative, utilizzando sia prodotti italiani che vietnamiti.

Accompagnando questi piatti, ci saranno anche workshop specializzati per spiegare i metodi di degustazione, l'arte del pairing cibo-vino e approfondimenti sulla cultura gastronomica italiana.

Opportunità per professionisti e imprese

Oltre all'area aperta al pubblico, l'evento offre un'opzione esclusiva rivolta agli operatori economici. I giorni 19 e 20 giugno saranno dedicati a professionisti del settore al Deluxe Apricot Hotel, uno degli alberghi a cinque stelle più esclusivi di Tong Duy Tan. Qui, gli espositori italiani presenteranno i loro prodotti a un pubblico qualificato, composto da importatori e distributori vietnamiti.

I settori rappresentati includeranno:

Alimentari

Hospitality & Catering

Food Technology

Arredamenti

Moda

Design

Attrezzature per la cucina

Profumi & Cosmetici

Dalla Pasta al Pho: Come Italia e Vietnam Creano la Magia della Cucina Fusion

La prima asta del tartufo in Vietnam

La manifestazione si concluderà con un evento straordinario: la Prima asta del tartufo in Vietnam, che si terrà sabato 21 giugno sempre al Deluxe Apricot Hotel. L’asta sarà trasmessa in live streaming dall’Italia, rappresentando un momento di grande promozione per i prodotti italiani e la cultura del tartufo.

Questa esperienza unica sarà accompagnata da un gala dinner, pensato non come un addio, ma come un momento di "arrivederci". Infatti, è già prevista una nuova edizione di questa celebrazione dedicata al più esclusivo Tartufo Bianco, prevista per dicembre 2025.

Ponte culturale ed economico tra Italia e Vietnam

La manifestazione non si limita solo alla promozione dei prodotti enogastronomici. L'evento mira anche a rafforzare le collaborazioni e gli scambi culturali attraverso l'ospitalità, il design, l'arte e la moda. Questo evento ambizioso dimostra come l'incontro di tradizioni diverse possa creare sinergie innovative e stimolanti, promuovendo l'integrazione attraverso il cibo come linguaggio universale.