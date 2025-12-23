Vetrine refrigerate plug-in per un gelato sempre fresco e invitante

Da decenni, Iarp sviluppa soluzioni all’avanguardia per i settori Food & Beverage e horeca, con vetrine refrigerate a temperatura negativa pensate per garantire conservazione ottimale e massima resa del gelato mantecato. Dopo aver introdotto negli anni ottanta il primo modello verticale di esposizione, oggi il brand conferma la leadership nella refrigerazione dei dessert freddi grazie a una nuova generazione di vetrine, che combinano merchandising visivo potenziato, efficienza energetica e sostenibilità.

Iarp produce vetrine refrigerate pensate per garantire conservazione ottimale del gelato mantecato

Le soluzioni Iarp riflettono il concept “Beyond Innovation. The Epta Sustainable System”, che accompagna il gruppo verso modelli produttivi rigenerativi e a basso impatto ambientale, valorizzando processi, servizi e cultura aziendale, generando benefici duraturi per persone, business e pianeta.

Vetrine plug-in Delight per locali moderni e retrò

Tra i modelli serve-over spiccano le vetrine plug-in Delight, parte della linea Cool Emotions, caratterizzate da ergonomia avanzata, accesso facilitato alle vaschette e possibilità di personalizzazione per comunicare offerte e promozioni mirate.

La vetrina plug-in Delight, parte della linea Cool Emotions

La linea Delight si adatta perfettamente sia a contesti moderni, grazie a finiture personalizzabili, sia a locali dallo stile retrò, richiamando l’estetica dei tradizionali carretti dei gelati. La trasparenza del frontale in vetro garantisce massima visibilità del gelato, valorizzando il prodotto e incrementando le opportunità di vendita.

Versatilità e resistenza per ogni ambiente

Le vetrine Delight offrono elevata flessibilità, disponibili in modelli con differenti numeri di vaschette, da 6 fino a 20, e dimensioni variabili, adattabili a superfici di vendita di ogni metratura. Tutti i modelli sono disponibili in classe climatica 5, resistendo a temperature fino a 40°C e umidità del 40%, perfette per locali indoor non climatizzati e spazi outdoor.

Questa versatilità consente di mantenere elevata performance e qualità del gelato anche in condizioni ambientali estreme.

Banchi self-service Alba 43 e Alba 45

Nel segmento self-service, Iarp ha recentemente presentato anche i nuovi banchi Alba 43 e Alba 45, rispettivamente in versione statica e ventilata, evoluzione della famiglia Glee, previsti per il lancio commerciale nel 2026. La vetrina ventilata presenta un’unità di condensazione collocata nella sezione inferiore del mobile, con vantaggi funzionali per gli operatori del FuoriCasa:

incremento della capacità di carico fino al +40%;

maggiore visibilità dei prodotti grazie all’aumento della Total Display Area (TDA) ;

; miglioramento dell’efficienza energetica tramite gestione ottimizzata dei flussi d’aria.

I modelli Alba 43 e Alba 45 di Epta, che saranno commercializzati nel 2026

Inoltre, le vetrine Alba offrono una porta reversibile e la maniglia Full Handle a tutta altezza, per garantire accessibilità e ergonomia.

Sostenibilità e materiali eco-responsabili

Iarp conferma l’impegno verso un futuro più sostenibile con refrigerazione 100% naturale, attenzione al risparmio energetico e utilizzo di materiali riciclati, come plastiche provenienti dagli scarti di lavorazione. L’approccio riflette il purpose del Gruppo: “Preserving our planet with conscious innovation. Together”, un impegno concreto verso processi produttivi più responsabili, con benefici sia ambientali sia economici.

Le vetrine refrigerate di Iarp sono caratterizzate da ergonomia avanzata e accesso facilitato alle vaschette

Esperienza di acquisto migliorata e valorizzazione del prodotto

Le soluzioni Iarp combinano funzionalità, estetica e flessibilità, permettendo ai locali di proporre dessert freddi in modo efficace e attraente. Le vetrine garantiscono un’esperienza visiva e operativa ottimale, semplificando il lavoro del personale e aumentando la redditività del gelato mantecato.

Con queste tecnologie, Iarp consolida la propria posizione di riferimento nel mercato del gelato professionale, offrendo soluzioni che integrano prestazioni elevate, design curato e rispetto per l’ambiente, assicurando prodotti sempre freschi e perfetti per ogni contesto commerciale.

