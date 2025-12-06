SpesaSospesa.org, Charity Gala a Milano: cibo e musica per sostenere le famiglie fragili

La seconda edizione del Charity Gala, di cui Italia a Tavola era media partner, organizzato da Fondazione Lab00 ETS e Terre des Hommes Italia presso la Fondazione Catella, caratterizzata da un clima natalizio e conviviale, ha avuto l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di SpesaSospesa.org, a sostegno dell’Hub alimentare “Spazio Indifesa”, parte della Food Policy del Comune di Milano.

A Milano Charity Gala in favore di SpesaSospesa

Obiettivo: supporto alle famiglie più fragili

Gli ospiti presenti hanno contribuito alla raccolta fondi destinata a fornire supporto concreto a famiglie vulnerabili, con particolare attenzione a donne e minori. Dal 2020, la collaborazione tra Fondazione Lab00 e Terre des Hommes Italia ha permesso di sostenere oltre 25.000 famiglie, di cui più di 5.000 solo a Milano.

Francesco Lasaponara, presidente di Fondazione Lab00 e co-fondatore di SpesaSospesa.org, ha commentato: «Vedere così tante persone unirsi per un obiettivo comune ci conferma la validità del lavoro che stiamo portando avanti e ci dà fiducia per continuare a fare la differenza insieme».

Musica, gastronomia e intrattenimento

La serata è stata guidata dalla madrina Serena Rossi, attrice, cantante e conduttrice, mentre la comicità di Alice Mangione ha regalato momenti di leggerezza. La cantante Chiara Galiazzo ha accompagnato l’evento con performance musicali e lo chef Filippo La Mantia ha reinterpretato i sapori tradizionali attraverso uno spettacolare show cooking.

Non solo cibo: anche musica al Charity Gala di Milano

Tra gli ospiti anche la vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo. L’evento ha visto donazioni continue durante la serata, con regali ed esperienze messi a disposizione dalle aziende partner. Raffaele Izzo, responsabile partnership di Terre des Hommes Italia, ha dichiarato: «Iniziative come questa permettono di creare opportunità concrete di supporto attraverso la collaborazione tra associazioni, aziende e cittadini».

Iniziativa in linea con la Food Policy del Comune

Il Gala si inserisce nel contesto della Food Policy del Comune di Milano, promossa per rendere il sistema alimentare della città più sostenibile e inclusivo, collegando la solidarietà al tema del cibo responsabile e della lotta agli sprechi alimentari.