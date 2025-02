Masterchef 2025, vince Anna Zhang: chi è e i piatti presentati in finale

«Non dobbiamo mai sentirci fuori luogo, fuori tempo, e la diversità è bellissima»: sono queste le prime parole di Anna dopo essere stata nominata vincitrice di Masterchef Italia 14. Niente sviolinate sul papà, la mamma, i ricordi, le duecentoventisette declinazioni sulla passione e il sostegno che ci danno gli altri. Anna (Yi Lan) Zhang, 32 anni, consulente di moda nata a Milano da genitori scappati dalla Cina perché desideravano avere una figlia, aveva abbandonato il suo lavoro per inseguire il sogno di aprire un ristorante che fosse un'oasi, o come l'aveva dipinta lei «una grande tavolata costituita da persone di culture diverse che mangiano lo stesso cibo in armonia». E oggi quel sogno, grazie all'accettazione della sua “diversità”, sembra quasi realtà. Questo sogno era già stato sfiorato da Hue Dinh Thi nel corso della dodicesima stagione: anche lei di origini asiatiche, era arrivata finalista a Edoardo Franco e Antonio Gargiulo, chiamato "Bubu". Ma è soltanto dopo due anni che il programma sulla cucina più seguita d'Italia ha la sua prima vincitrice orientale, che celebra la diversità e un'identità che va oltre bandiere e confini.

Masterchef 2025: il menu presentato da Anna Zhang in finale

Anna ha presentato un menu degustazione che è espressione di questa sua storia personale: «Ho trovato nella cucina il mio modo di comunicare ciò che realmente sono, perché per tutti sono sempre stata troppo cinese per essere italiana e troppo italiana per essere cinese» ha dichiarato Anna nel corso della puntata. «Oggi voglio esprimere l'unione e l'integrazione dei miei sapori, figli di un incontro necessario tra culture diverse e che insieme ambiscono a ricreare un equilibrio perfetto, una sorta di paradiso terrestre: L'Eden di YilAnna».

Masterchef 2025: Anna Zhang ha presentato il menu L'Eden di Yi Lan in finale

Ogni portata del suo menu, intitolato "L'Eden di Yi Lan", raccontava una parte della sua identità, capace di far emergere la delicatezza dei sapori orientali e la robustezza della cucina italiana. Il suo antipasto, “Albero della vita e il suo elisir”, una chips di riso verdi con capasanta marinata, mela verde e daikon, aioli alla menta, zenzero e finger lime, servito con un elisir di kombucha e agrumi, aveva parzialmente convinto i giudici, mentre il primo “Il sorriso di mia madre”, un raviolo ripieno di garusoli, fungo ostrica e guanciale, tobiko e dashi di zafferano, ha saputo conquistare per la sua intensità evocativa ed espressiva, per concludere con un vincente secondo, “Il potere del tempo”, pancia di maiale stufata e laccata con spezie orientali, insalata croccante di cetrioli, susine gialle e peperoncino, ricci di mare, e un rischioso dessert “Uguale babà no?”, babà al rum e osmanto, mousse di mozzarella e cocco, olio al tagetes.

Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo sono rimasti affascinati dalla capacità di Anna di esprimere attraverso la cucina la propria visione del mondo. In un confronto serrato contro Simone e Jack, è stata proprio la sua audacia a fare la differenza. Con una prestazione impeccabile, Anna ha conquistato il titolo di Masterchef e, al contempo, ha ricevuto 100mila euro in gettoni d'oro, la pubblicazione del suo primo libro di ricette con Baldini+Castoldi e l'accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso Alma.

Masterchef 2025: in finale ospite il tristellato Mauro Colagreco

Ma prima di lei, ha vinto anche un altro personaggio nell'ultima puntata di questa stagione di alti e bassi: l'altissimo tre stelle Michelin Mauro Colagreco. Definito “chef globale del nuovo secolo”, ha guidato i finalisti all'inizio della puntata attraverso una Mystery Box e un Invention Test dal sapore internazionale, sfidandoli a ricreare un suo piatto.

Lo chef tristellato Mauro Colagreco insieme ai giudici

Creatività e tecnica, estetica ed etica: Masterchef Italia 14 si è conclusa lì di fronte a fiori e radici, ossa e sangue (di piccione). Non c'era bisogno di dilungarsi sulla cucina di uno degli chef più iconici dei nostri tempi, il suo ristorante, la sua storia, il suo menu? Non importano, gli spettatori hanno già avuto modo di conoscerlo, seguirlo e perché no, addirittura provarlo. O forse no? Il pubblico schiaccia un bottone, spegne la televisione e la cucina finisce lì. Fino alla prossima stagione di Masterchef. Per fortuna che ancora esistono i giornalisti di settore. Quelli sono difficili da spegnere.

