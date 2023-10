Mauro Colagreco sbarca in Giappone, prossima apertura a Tokyo

Periodo decisamente di fermento per Mauro Colagreco. Lo chef argentino, a capo del tre stelle Michelin Mirazur a Mentone (Costa Azzurra, appena superato il confine italiano) già al centro di un importante progetto con una serie di aperture a Londra ora sbarca anche in Giappone. Lo ha annunciato lui direttamente sui suoi canali social, attraverso un post corredato da una foto in bianco e nero che lo ritrae in versione samurai. Quale migliore modo per presentarsi al mercato del Sol Levante?

Lo chef in versione Samurai - foto di matteocarassale. Dalla pagina Facebook di Mauro Colagreco

Mauro Colagreco in Giappone, c'è già la data: apertura il 27 di ottobre

Tre stelle Michelin con il suo Mirazur di Mentone, ristorante eletto nel 2019 al primo posto nella classifica 50 Best, ora Colagreco punta ad affermarsi anche in Giappone con il suo nuovo Cycle Restaurant, locale che punta la sua offerta gastronomica sui cicli naturali (tratto distintivo della filosofia gastronomica dello chef).

«Alcuni lo hanno capito, altri lo hanno indovinato – ha scritto Colagreco sui social – ma sono molto orgoglioso di condividere con voi la notizia del nostro imminente arrivo a TOKYO! Scopri Cycle Restaurant. Un luogo come un santuario naturale nel cuore di questa magnifica e vivace città e una nuova esperienza nell'esplorazione e nel perseguimento dei cicli della Natura. Sono così emozionato e grato di volare verso questo nuovo paese e questa nuova cultura che mi hanno sempre affascinato! Adesso diamoci dentro e ci vediamo presto!! Inaugurazione 27 ottobre, prenotazioni già aperte».