La rinascita dell'Osteria Morelli: una nuova avventura nel segno della continuità

Ne sentivamo la mancanza noi tutti, buongustai gaudenti ed impenitenti. L'Osteria Morelli di Canezza di Pergine (Tn) ci mancava da quando, a fine anno, Fiorenzo Varesco e la moglie Antonella decisero di chiudere la loro pluriennale esperienza. Era - lo confesso - una delle mie trattorie del cuore. Ecco perché saluto la notizia della riapertura della storica osteria (1751) con un canto di giubilo accompagnato dal suono festoso delle campane dell'intera Valle dei Mòcheni.

Ha riaperto i battenti l'Osteria Storica Morelli di Canezza di Pergine

Osteria Morelli, un nuovo inizio nel segno della continuità

L'Osteria Morelli ha riaperto sabato 12 aprile, ripartendo da dove Fiorenzo Varesco con la moglie Antonella, 16 anni fa, erano partiti (20 marzo 2009). I nuovi "numi tutelari" dell'Osteria sono lo chef Fabio Ferro in cucina e il maître Nicola Masa in sala.

Fiorenzo Varesco e la moglie Antonella, per anni alla guida dell'Osteria Storica Morelli

Fabio Ferro ha collaborato con Fiorenzo Varesco e ha gestito la cucina di Cà Stalla al Castello di Pergine. Vanta una solida esperienza nella ristorazione di alto livello e presta grande attenzione alla valorizzazione dei prodotti del territorio e alla qualità della materia prima. Nicola Masa ha un curriculum professionale anche all'estero, in ristoranti di alto livello. In Trentino ha lavorato con Fiorenzo Varesco all'Osteria Morelli e alla Cà Stalla, collaborando anche alle Cene del Concilio del Museo Diocesano Tridentino.

Osteria Morelli, il nuovo progetto

Nicola e Fabio partiranno da dove Fiorenzo Varesco aveva lasciato la storica trattoria. Saranno ora le loro idee e la loro esperienza a portare avanti questo progetto. L'Osteria rimarrà saldamente ancorata ai suoi valori, alla valorizzazione dei prodotti del territorio e dei piccoli produttori. L'appartenenza a Slow Food e alla rete dei cuochi dell'Alleanza rappresenteranno la filosofia sulla quale i due giovani costruiranno la loro avventura. Fabio e Nicola realizzano il loro sogno di costruire qualche cosa di loro, diventando imprenditori.

Il fatto che questo sogno si realizzi a Canezza, prendendo il testimone da Fiorenzo Varesco, li rende ancora più entusiasti e consapevoli della posta in gioco. Fiorenzo Varesco ha dichiarato la propria soddisfazione non solo per la riapertura, ma anche perché i protagonisti saranno Fabio e Nicola, due persone delle quali ha la massima stima. Fiorenzo sarà lieto di prestare il suo aiuto per gestire i rapporti con i fornitori, che sono stati e saranno uno dei punti di forza dell'Osteria Storica Morelli.

Osteria Morelli, la formula societaria

Particolare anche la formula, dove in società entrano Michele Andreaus, Andrea Ferruzzi, Gianpaolo Girardi e Rosa Melchiorre, che fungerà da amministratore. Si tratta di un gruppo di persone legate da un rapporto di amicizia con l'Osteria. Queste persone entrano per restare dietro le quinte e sostenere l'avvio di Fabio e Nicola. Non verranno prelevati utili e quando questi quattro soci usciranno dalla società, lo faranno al valore nominale delle quote sottoscritte, lasciando a Fabio e a Nicola il valore che verrà creato grazie al loro lavoro.

Nuova vita per l'Osteria Storica Morelli

Soddisfazione ha espresso anche Tommaso Martini, presidente Slow Food del Trentino Alto Adige: «La riapertura dell'Osteria Storica Morelli con un progetto nuovo e al contempo una visione in continuità con i valori di Slow Food - ha commentato - è una notizia che dà speranza e fiducia a tutto il sistema osterie del Trentino. Il nostro territorio ha bisogno di luoghi come questo, capaci di animare i sistemi locali del cibo, costruire e sostenere filiere, fare cultura, attrarre un turismo attento. In poche parole, capace di proiettare nel futuro un modello di ristorazione che è un laboratorio per affrontare le sfide dei nostri giorni.»

Fabio Ferro e Nicola Masa: le storie

«Sono cresciuto in un'azienda agricola...» Così comincia il racconto di Fabio Ferro, che rievoca l'infanzia tra profumi di sugo e pasta fresca, ispirato dal cugino cuoco. Dopo l'Istituto Alberghiero in Calabria e varie stagioni lungo la costa tirrenica, lavora per 15 anni in una struttura sociosanitaria, dove porta felicità ai pazienti con i sapori della tradizione. Il desiderio di tornare al servizio lo spinge a lavorare in un agriturismo e poi in Trentino, a Soraga. Qui inizia un nuovo capitolo, che lo porterà all'Osteria Morelli, e da lì al ristorante Ladinia di Pozza di Fassa, dove affina la sua filosofia culinaria. Poi, quella chiamata: «Mi propose il progetto di portare avanti la storia dell'Osteria... non ho esitato nemmeno un istante.»

Anche Nicola Masa racconta un'infanzia tra bar, racconti di clienti e il fascino della ristorazione: «Qualcosa nell'aria si stava già muovendo...» Dopo gli studi all'Alberghiero di Sondrio, resta affascinato dalla figura del maître, e ne fa il suo obiettivo. Lavora in Inghilterra con Gerard Basset, al Ritz di Londra e studia al Wine & Spirit Education Trust. Poi Barcellona e infine il ritorno in Italia, dove ottiene il diploma di sommelier a Bolzano. Ha lavorato allo Scrigno del Duomo, Le Due Spade, l'Enoiteca Boivin, fino al ritorno all'Osteria Morelli. «Ma perché non prendi in gestione l'Osteria Morelli?» gli dice un cliente. E lui accetta. Ad maiora.

Osteria Morelli: il profilo dei soci

