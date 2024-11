Fiorenzo Varesco e il suo gran finale all'Osteria Storica Morelli

Saranno gli ultimi fuochi d'artificio di uno chef, pardon, di un oste - come ama definirsi - che ha contribuito con passione, dedizione e grande professionalità a valorizzare la cucina trentina all'insegna del motto “territorio, tradizione, tipicità”. Sono le famose tre "T" che il mondo ci invidia. Un patrimonio di saperi e sapori da custodire gelosamente. E che Fiorenzo Varesco ha saputo interpretare con maestria nel corso della sua lunga e luminosa carriera attraverso un consumo attento e consapevole delle materie prime con l'obiettivo, benemerito, di favorire metodi di coltivazione rispettosi dell'ambiente, delle risorse naturali e della salvaguardia della biodiversità. Varesco ha speso una vita nella ricerca e nella promozione dei piccoli produttori del Trentino Alto Adige. E con il suo “team” ha abbracciato con convinzione la filosofia Slow Food (il cibo deve essere buono, pulito e giusto). Una "mission", la sua, votata all'esaltazione delle materie prime del territorio ed in particolare della stagionalità, curando un rapporto simbiotico con le realtà locali: i contadini, i vignaioli, le piccole aziende familiari.

Fiorenzo Varesco

Varesco e il gran finale all'Osteria Storica Morelli

Ora Varesco si appresta a concludere il suo percorso all'Osteria Storica Morelli di Canezza (Tn), la storica insegna che 16 anni fa ha rilanciato e fatto conoscere in Italia e in Europa, con un finale di stagione (novembre e dicembre) scoppiettante che sicuramente stuzzicherà il palato dei buongustai prima della chiusura a gennaio.

Osteria Storica Morelli, il sipario si alza coi bolliti

Si comincia venerdì 15 novembre con i bolliti. Sarà il trionfo delle carni selezionate, cotte alla perfezione, servite con contorni di stagione e le salse speciali della casa. I profumi e i sapori del bollito misto saranno i protagonisti delle serate all'Osteria Storica Morelli di Caneza fino a domenica 24 novembre.

L'Osteria Storica Morelli di Canezza

Osteria Storica Morelli, la serata speciale dedicata al "tortel di patate"

Venerdì 29 novembre serata speciale dedicata al "tortel di patate", il piatto rustico e irresistibile della nostra terra tutelata da una Confraternita che lo ha fatto conoscere oltre i confini nazionali. Il "tortel" come vuole la tradizione e come suggerisce la Confraternita presieduta dal Gran Maestro MarioTonon, sarà accompagnato da un ricco tagliere di salumi, speck, carne salada, formaggi e dagli immancabili cavoli cappucci che ne esaltano il gusto.

Osteria Storica Morelli, Quinto Quarto protagonista a dicembre

Dall'11 al 15 dicembre per chi ama i sapori intensi andrà in scena la settimana del Quinto Quarto, piatto peccaminoso a base di frattaglie. Per Quinto Quarto si intende tutto ciò che non rientra nei quattro principali tagli nobili, anteriori e posteriori, della carne. In Trentino famoso è lo «Sguazet», un intingolo a base di polmone, cuore, animelle, rognoni, fegato, milza, testicoli, mammelle. Un piatto che si avvicina - gastronomicamente parlando - ad altri piatti della tradizione contadina del BelPaese: la Pajata romana, il Lampredotto fiorentino, la Finanziera piemontese, il Morzeddhu calabrese, la Meusa palermitana.

Antia Osteria Morelli, gli ultimi fuochi d'artificio

Insomma sarà un'occasione unica per scoprire o riscoprire la ricetta della tradizione trentina sapientemente interpretata da Fiorenzo Varesco e codificata dalla Confraternita dello Sguazet di Albiano. Per prenotare le serate di novembre e dicembre dedicate ai Bolliti, al Tortel di patate e al Quinto Quarto contattare il numero telefonico dell'Osteria Storica Morelli di Canezza: 0461 509504. I posti sono limitati. In alto i calici. Prosit.

Osteria Storica Morelli

Piazza Petrini 1 – 38057 Canezza di Pergine Valsugana (Tn)

Tel 0461 509504