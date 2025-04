Il valore di mangiare da soli al ristorante: libertà, pausa e ascolto di sé

Mangiare da soli, in Italia, è ancora un atto sospetto. Non ufficialmente, certo. Nessuna legge lo vieta, nessuna regola lo scoraggia apertamente. Ma basta provare a farlo per capire che, sotto sotto, resta qualcosa che gli altri fanno fatica a inquadrare. Lo sguardo del cameriere, quando si entra in un ristorante e si chiede un tavolo per uno, è spesso il primo segnale. Non ostile, ma nemmeno neutro. Un misto tra sorpresa e commiserazione. “È solo?” Sì. Ma magari, proprio per questo, sta meglio di molti.

Quella del cliente solitario continua a essere una figura difficile da normalizzare. In un Paese come l'Italia, dove il cibo è rito collettivo e chiacchiera perenne, il pasto vissuto in solitaria rimane un'eccezione, spesso percepita come un'anomalia. Eppure, i dati dicono altro. Secondo TheFork, una delle piattaforme digitali più utilizzate per le prenotazioni online, nel 2024 le prenotazioni per una sola persona in Italia sono aumentate del 15,3% rispetto all'anno precedente.

È un dato significativo, soprattutto se si considera che la crescita complessiva delle prenotazioni è stata inferiore. Il dato assoluto rimane basso - appena il 4,1% del totale - ma la tendenza è chiara: siamo sempre più disposti a sederci da soli, a ordinare da soli, a mangiare da soli. La vera domanda allora è: perché ci fa ancora così strano?

Mangiare da soli è un gesto che, in altri Paesi, è già ampiamente sdoganato. In molte capitali europee è normale vedere persone sedute da sole nei caffè o nei ristoranti, con un libro, un tablet o semplicemente il proprio piatto. In Giappone, esistono catene intere dedicate ai pasti individuali. Negli Stati Uniti, la solitudine a tavola non è mai stata un tabù.

In Italia, invece, il pasto è ancora vissuto come atto sociale per definizione. Si mangia insieme, si commenta insieme, si ordina per tutti, si dividono i piatti. Sedersi da soli, per cultura, significa ancora essere “senza”. Senza amici, senza famiglia, senza storia. Ma forse è il momento di smettere di leggere la solitudine come una mancanza. Perché spesso è una scelta.

E una scelta che può essere, paradossalmente, molto più consapevole della routine condivisa. Chi mangia da solo non lo fa necessariamente perché non ha nessuno. Magari non ha voglia di nessuno, e va benissimo così. Ci sono giornate in cui la compagnia è un lusso. Altre in cui è un peso. Sedersi a tavola senza dover rispondere a domande, senza dover riempire silenzi, senza dover sincronizzare le posate con nessuno è, per molti, un gesto di cura.

Una pausa vera. Un tempo non condiviso, e proprio per questo pieno di presenza. Mangiare da soli aiuta anche ad ascoltarsi. A capire di cosa si ha davvero voglia. A scoprire se quel piatto, al netto delle chiacchiere, ci piace sul serio. Se mangiamo per fame, per noia o per abitudine. È una forma di consapevolezza. Eppure, la resistenza culturale resta. Lo si vede nella struttura dei locali, quasi sempre pensati per coppie, tavolate, gruppi. Lo si vede nella disposizione dei tavoli, nell'assenza di spazi raccolti per chi non vuole condividere il pranzo con perfetti sconosciuti a venti centimetri di distanza.

Lo si vede nella reazione di chi osserva, di chi passa accanto a un tavolo occupato da una sola persona e pensa - magari senza volerlo - “che tristezza”. Non è tristezza, è libertà. E anche se non è per tutti, merita rispetto. Il fatto che il numero di clienti singoli stia crescendo è un segnale. Forse stiamo cambiando. Forse iniziamo a capire che non tutto deve essere social, che non tutto ha bisogno di essere condiviso. Che anche mangiare può essere un gesto individuale, intimo, e profondamente sano. E che forse, il tavolo da uno, non è un segnale di solitudine. È solo una scelta diversa. E in certi giorni, quella giusta.