Lago d'Iseo da record: superato il milione di turisti nel 2024

I numeri non sono da over-turismo, ma comunque in crescita e interessanti. Cifre da record, visto che il lago d'Iseo nel 2024, per la prima volta, ha raggiunto e superato il milione (esattamente 1.000.018) di presenze. Per il 60%, visitatori e turisti stranieri: in maggioranza tedeschi (25%), seguiti dagli olandesi (13%), a ruota francesi, svizzeri e inglesi. In aumento significativamente anche polacchi e danesi.

Crescono le presenze turistiche sul lago d'Iseo

Presenze - secondo i dati diffusi dal Visit Lake Iseo e registrate dall'Osservatorio di Regione Lombardia - sparse su tutti i 23 comuni delle sponde bresciane e bergamasche. Complessivamente sono stati 60mila in più i turisti sul Sebino, superando di gran lunga i 722mila curiosi e vacanzieri del 2016, in occasione della famosa passerella sulle acque di Christo, da Sale Marasino a Montisola.

Dopo il calo a 300mila ospiti a causa del Covid nel 2020, la risalita è stata rapida fino a superare, appunto, il milione del 2024. Fra i comuni, Iseo si conferma il centro di maggior richiamo con 451mila presenze, seguito dagli 83mila turisti di Predore; a distanza Lovere (67mila) e, fra i 40 e 60mila soggiorni, Riva di Solto, Sarnico, Paratico, Sulzano e Montisola. L'isola lacustre più grande d'Europa ha ancora enormi potenzialità, tutte da far conoscere e apprezzare. In "gran spolvero" pure i piccoli centri come Parzanica, Fonteno, Rogno e Zone.

«Presenze ovunque in aumento - ha dichiarato il presidente di Visit Lake Iseo, Riccardo Venchiarutti - grazie a una campagna di promozione a livello europeo, incentrata sulle attività di trekking e cicloturismo». E a fine mese un importante appuntamento: a Iseo, dal 30 maggio al 2 giugno, si terrà il Festival dei laghi europei. Una vetrina fondamentale per far conoscere gli specchi d'acqua del Vecchio Continente.