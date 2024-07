Lago d'Iseo, a Montisola no a bici e monopattini per i turisti nei weekend

L'estate “double face” dei laghi di Garda e Iseo, fra divieti e abbondanza d'acqua. La prima notizia arriva da Montisola, l'isola lacustre più grande d'Europa situata nel cuore del Sebino. A partire da questo fine settimana e per tutto il periodo estivo stop all'imbarco di bici e monopattini dei turisti e dei visitatori.

Montisola vieta bici e monopattini nel weekend

Montisola, vietato lo sbarco di bici e monopattini nel weekend

Motivi di sicurezza hanno convinto il sindaco Lorenzo Ziliani a emettere un'ordinanza nella quale “si vieta lo sbarco e il transito di biciclette e monopattini elettrici provenienti fuori del territorio comunale”. Il provvedimento entrerà in vigore i sabati e le domeniche, negli altri giorni della settimana via libera. Scrive il primo cittadino: «I mezzi sono un pericolo per la pubblica e privata incolumità e intralcio per l'ordinaria circolazione pedonale e veicolare dei residenti e dei turisti».

In particolar modo nei fine settimana, gli imbarchi di cicli e monopattini creano ritardi e resse fra i visitatori da e per l'isola, super affollata in luglio e agosto. Insomma, tutti a piedi a meno che non si utilizzino i mezzi dei noleggiatori presenti sull'Isola. E non sono mancate le polemiche sollevate da chi giudica l'ordinanza una penalizzazione per il turismo dolce. Ma tant’è: veder sfrecciare bici e monopattini a velocità (spesso) sostenuta zigzagando fra i visitatori ignari, crea pericoli soprattutto agli anziani e ai più piccoli.

Lago di Iseo e di Garda: massima altezza dei livelli d'acqua

Altra faccia della medaglia, e notizia positiva. Tanto sul Sebino quanto sul Garda, massima altezza dei livelli d'acqua come non si vedeva da anni grazie alle piogge dei giorni scorsi. Alcune spiagge addirittura, si sono sensibilmente “rimpicciolite”. «Nessun allarme - ribadiscono i sindaci di Gardone Riviera (Bandiera Blu) e Desenzano, Adelio Zeni e Guido Malinverno - l'acqua è pulita e i bagni non sono a rischio, anzi...». Senza dimenticare che l'ottava meraviglia del mondo, la Strada della Forra che collega Tremosine con la gardesana - come la definì Churchill - chiusa causa frana, sarà parzialmente aperta e percorribile solo a piedi. Stop, comunque, ad auto e motociclette. Tremosine, la splendida balconata sul Garda si potrà raggiungere anche da Tignale e Limone dove la stagione è entrata più che mai nel vivo con l'arrivo di migliaia di vacanzieri italiani, tedeschi (un po’ meno rispetto al passato) e statunitensi.