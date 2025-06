Trasporto a temperatura controllata: una questione decisiva in ambito Horeca

BRT, colosso del trasporto espresso in Italia, si è definitivamente inserita anche nel trasporto del fresco con il servizio BRT Fresh. L'obiettivo è quello di diventare leader del mercato nei servizi di consegna parcel a temperatura controllata per alimenti freschi tra 0 e 4°C. Il progetto copre l’intero territorio nazionale, grazie a una rete logistica specializzata che garantisce flessibilità, puntualità e sicurezza. Una sfida importante per un comparto, quello legato al mondo Horeca, in cui la necessità di trasporti veloci e sicuri per merci deteriorabili è di primaria importanza.

Copertura capillare sul territorio italiano e uno sguardo all'Europa

BRT fresh è attivo in città strategiche come Milano, Torino, Roma, Napoli, Bari e Bologna, ha recentemente inaugurato l'hub di Firenze, e a breve lo farà con quelli di Verona e Parma. Entro la fine del 2025, saranno operativi almeno 12 centri refrigerati, ampliando la rete grazie a nuovi hub logistici e partnership dedicate. Il servizio è disponibile sia per il canale B2c che per quello B2b.

Marco De Luca, Fresh Service Manager di BRT

Ne parliamo con Marco De Luca, Fresh Service Manager di BRT: «Abbiamo intenzione di estendere il servizio già nel secondo semestre di quest’anno nelle regioni del Centro Italia, rafforzarci anche a Napoli e ulteriormente a Milano. Inoltre stiamo già valutando il potenziamento in altre regioni del Nord e sul litorale Adriatico e nel Nord-Est. Infine, intorno alle province già attive ci sono programmi di aumento delle località servite con potenzialità di sviluppo anche al traffico internazionale».

Qualità e flessibilità del servizio

L’intera catena logistica di BRT fresh è conforme alle direttive Haccp, con analisi e controllo dei rischi in ogni fase del trasporto. Le consegne avvengono tramite van refrigerati o contenitori isotermici sanificati, mantenendo l’integrità della catena del freddo. Il servizio prevede consegne cinque giorni a settimana. Il cliente può scegliere la fascia oraria di consegna, con consegna al piano inclusa. Il peso massimo per collo è di 31,5 kg.

Tecnologia per mantenere la catena del freddo coi mezzi BRT Fresh

«Il servizio Fresh - continua De Luca - è a tutti gli effetti un trasporto espresso che prevede le 24 ore di delivery time per il primo tentativo di consegna. Pertanto ha tutte le caratteristiche del nostro servizio parcel espresso ma a temperatura controllata tra 0 e 4 gradi. Il servizio prevede la possibilità di consegna sia B2b che B2c e pertanto offre servizi aggiuntivi e opzionali quali: il doppio tentativo di consegna, il predict (che avvisa con SMS o e-mail il destinatario sull’ora di consegna prevista), la possibilità di generare le etichette di spedizione in totale autonomia dalla nostra piattaforma Web o con l’integrazione dei sistemi informatici tra noi e il cliente.

Consegne puntuali senza interrompere la catena del freddo

Altri servizi disponibili sono contrassegno, la consegna al piano, la gestione della giacenza (ovviamente con i colli mantenuti nelle nostre celle frigo) e infine il fermo deposito che è particolarmente gradito sia dai destinatari privati che dai professionisti come, ad esempio, ristoratori e negozianti disposti a venire a ritirare presso i nostri magazzini negli orari a loro più comodi».

Servizio pensato per l’e-commerce alimentare

BRT fresh risponde all’incremento degli acquisti online di prodotti freschi, che nel 2023 hanno generato 4 miliardi di euro. La proposta logistica di BRT si adatta soprattutto alle esigenze di piccoli produttori locali, garantendo efficienza e puntualità. La casistica dei potenziali soggetti interessati a questo servizio è davvero ampia, come afferma lo stesso De Luca, con una doverosa premessa: «Il modello distributivo nel food, e in particolare nella distribuzione di alimenti a temperatura controllata, sta cambiando. Siamo all’inizio di quella che definirei una “evoluzione” e non una rivoluzione. Sia chi spedisce che chi riceve ha capito, o sta iniziando a comprendere, che c’è l’opportunità di accedere a sistemi di distribuzione che possono garantire la gestione attiva, e quindi più sicura se pensiamo alle norme Haccp, della catena del freddo.

Il ristoratore può avere i prodotti freschi che desidera nel giro di 24 ore

Questo ha impatti su diversi aspetti. Per chi compra: sui consumi, sulla possibilità di avere a casa un prodotto genuino e di eccellenza; sulla scelta del fornitore e sui quantitativi ordinati (ordino meno e più spesso) se parliamo di acquirente “professional”. Ma se la guardiamo dal lato di chi vende o produce: si amplia il mercato di riferimento, da “locale” ad un mercato che può essere nazionale o anche Europeo, fino a poter avere ulteriori opportunità di business».

Possibilità di effettuare ordini minori e di merce diversificata

Esempi nel concreto? Sono moltissimi: «Lavoriamo con produttori di eccellenze casearie che oggi possono raggiungere clienti come ristoratori o negozi con prodotti che fino a un anno fa non riuscivano a raggiungere in modo affidabile ed economicamente sostenibile; abbiamo clienti che distribuiscono box di alimenti freschi per realizzare piatti e preparazioni a casa propria o che distribuiscono piatti già preparati e porzionati. Altri clienti che avendo la possibilità di distribuire a temperatura controllata anche in estate hanno ampliato il proprio volume d’affari perché prima interrompevano la produzione e distribuzione nei mesi più caldi dell’anno e infine clienti che hanno aperto il canale e-commerce sia verso il privato che sull’horeca ottimizzando, in questo caso, anche l’aspetto dei pagamenti.

Infine, se parliamo di modalità di ritiro e consegna: questo è un settore dove addirittura chi spedisce è disposto a venire a portare la merce nei nostri magazzini e pertanto la nostra capillarità rappresenta un grande “appeal” mentre, dal punto di vista della consegna, sappiamo che, oltre a trattare la merce con grande attenzione, nelle spedizioni alla ristorazione facciamo attenzione agli orari di consegna per non intralciare il lavoro nei momenti di servizio al pubblico».

Tracciabilità completa e gestione avanzata delle spedizioni

Soprattutto per i piccoli o medi produttori di beni del comparto fresco, la velocità e l'affidabilità della spedizione sono elementi determinanti per il proprio business, che possono sancire il successo o meno dell'intera propria attività. In questo senso BRT Fresh offre garanzie, grazie anche all'aiuto della tecnologia.

Un'assistenza clienti dedicata e puntuale

Ogni spedizione è monitorata in tempo reale. Dai gestionali dei clienti, il sistema è integrabile via web services alla piattaforma BRT easysped web, con supporto clienti dedicato e specializzato. De Luca tiene a ribadire l'impegno del gruppo: «Un elemento molto sensibile, per il servizio BRT Fresh, è proprio l’assistenza clienti. Abbiamo un team specifico che è formato non solo sul tema specifico dell’assistenza clienti classica ma anche sul sistema di monitoraggio della catena del freddo che è elemento chiave nel servizio».

BRT: logistica avanzata e leadership nazionale

Le principali categorie trasportate dal servizio BRT Fresh sono carni, latticini, salumi, prodotti ittici e piatti pronti, con Milano, Torino e Roma tra le destinazioni più richieste. Con oltre 200 filiali, 40 hub parcel, 13 hub messaggerie, 10 impianti logistici e 10.000 punti di ritiro BRT-fermopoint, BRT rappresenta una delle reti logistiche più capillari d’Italia. Parte del gruppo Geopost, BRT è l’unico operatore nazionale capace di trasportare qualsiasi tipo di prodotto, ovunque.

Mezzi elettrici in aumento per BRT Fresh

L'azienda però è anche attentissima alla sostenibiltà e al rispetto dell'ambiente, tema non indifferente se si parla di trasporti su gomma. Alla recente edizione di Tuttofood 2025, dove il gruppo era presente, se n'è parlato parecchio. «BRT ha un programma molto importante legato al ridurre l’impatto sull’ambiente in cui viviamo, denominato Driving Change™ - conclude De Luca - che consideriamo strategico ed è tra i pilastri della nostra organizzazione e di tutto il Gruppo GeoPost. Si tratta di un impegno avviato ormai da oltre 5 anni e che ci ha permesso di ridurre fino ad ora, rispetto al 2020, del 16% le emissioni di Co2 per ogni collo trasportato e che nel 2025 prevede di arrivare a una ulteriore riduzione di 3 punti percentuali. Ad oggi questo programma ci ha portato, tra l’altro, a una progressiva introduzione di mezzi elettrici nella flotta di ritiro e distribuzione: ne abbiamo circa 1.000 e cresceranno del 30% nel 2025. Anche il servizio Fresh fa parte di questo programma, tra i mezzi refrigerati usati ve ne sono già alcuni ad alimentazione “full electric” che utilizziamo in alcuni centri città».