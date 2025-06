Giro d’Italia 2025, Eataly celebra la tappa finale con i piatti simbolo romani

Eataly, Official Partner del Giro d'Italia, ha accolto a Roma l'ultima tappa della competizione che da 108 edizioni unisce l’Italia nel segno dello sport con una grande festa a base di piatti e prodotti regionali. In precedenza aveva accompagnato i corridori nelle 18 tappe lungo la Penisola con proposte food dell’area Hospitality. E così è stato anche per l'ultima, alle Terme di Caracalla e al Circo Massimo. Quasi replicando le tappe a tavola, sono stati offerti prodotti nel segno della qualità e della stagionalità, celebrando la biodiversità e l’eccellenza italiana.

Il Giro d'Italia si è chiuso da Eataly

Ma qui, nella Capitale, è stato inevitabile dare risalto ai piatti simbolo della verace cucina romana, come polpette di bollito, cicoria ripassata, supplì, mezzi paccheri all’amatriciana. Valorizzate anche le eccellenze regionali come il Parmigiano Reggiano Dop, esaltato dall’Aceto Balsamico di Modena Igp firmato dal brand del gusto e la caprese condita con olio extravergine d’oliva Eataly, con la scelta tra tre Igp: Toscana, Puglia e Sicilia.

Lo stand di Cibaria all'evento di Eataly

E ancora, vitello tonnato piemontese, insalata di mare e taglieri con una selezione di salumi e formaggi che raccontano le diverse tradizioni quali Prosciutto Toscano Dop affettato a mano, tartufo nero dell’Umbria, panzerotti pugliesi, gamberi rossi siciliani, cappellacci. Molto apprezzata la patata di Avezzano alla maniera Eataly: cotta al vapore, spezzata poi a mano e fritta. Inoltre, questa patata è del tutto no waste perché viene utilizzata anche la buccia.

In vetrina anche le mozzarelle di bufala Bufaly, prodotte direttamente dal laboratorio dello store romano, il Pecorino romano Dop e i salumi Cibaria, a basso contenuto di sale. Ad accompagnarli il pane Eataly, realizzato con lievito madre e farine biologiche di cereali italiani. Spazio anche ai dolci con il maritozzo romano con panna e ai grandi classici come il tiramisù, la torta di mele, le crostate e biscotti tipici come baci di dama piemontesi, cantucci toscani, canestrelli liguri.

Ospiti speciali dell'evento le Maestre Fusillaie di Afeltra, storico pastificio di Gragnano

Ospiti speciali le Maestre Fusillaie di Afeltra, storico pastificio di Gragnano, che hanno confezionato al momento i fusilli, arrotolando la pasta attorno ad un fuso di legno, facendo pressione per far sì che il foro rimanga sempre aperto e raccolga meglio il sugo. In abbinamento cocktails e una selezione di vini d’eccellenza regionali.

Eataly, non solo ciclismo



Per la prima volta nella sua storia il Giro d’Italia 2025 ha preso il via dall’Albania, dove si sono svolte le prime tre tappe. A partire dallo scorso 13 maggio, le restanti 18 frazioni si sono corse in Italia a partire dalla Alberobello-Lecce. Sono stati 3.442 i chilometri percorsi per un dislivello totale di 52.350 metri. Tre gli arrivi in salita della 108° edizione, mentre due sono state le sfide contro il tempo.

Ma Eataly non ha legato il suo brand solo al ciclismo: con valori condivisi da tutti gli amanti dello sport è stata partner delle Strade Bianche, della Milano-Sanremo e lo sarà anche del Giro di Lombardia 2025. In aprile lo è stata anche della Milano Marathon e il 19 ottobre sarà alla Rome Half Marathon.