Le soste enogastronomiche dove seguire le 21 tappe del [[Giro d'Italia]]

Tolte le isole, ma potremmo considerare tale l’Albania visto che ci separa il mare, e con l‘eccezione di Calabria e Liguria, anche quest’anno il Giro d’Italia è destinato a rappresentare uno degli eventi che meglio di altri ci permette di visitare “virtualmente”, tappa dopo tappa, il bel Paese. Un appuntamento che negli anni ha permesso a tanti italiani di viaggiare grazie alla televisione in un po’ tutte le province, contribuendo alla promozione di tanti territori.

Il Giro d'Italia anche del Turismo

Nel tempo il ciclismo, da evento per soli sportivi, ha fra l’altro aperto la strada ad una delle attività oggi più praticate come il cicloturismo, facendo delle due ruote un formidabile strumento per viaggi slow e a misura d’uomo. Certo il Giro d’Italia resta un’impresa all’insegna della fatica (nonostante la tecnologia abbia cambiato molte cose dai tempi di Bartali e Coppi anche per chi corre) e forse proprio per questo appassiona sempre tanti che, grazie anche agli aiutini delle e-bike, oggi si cimentano persino con le vette che costano più sudore.

21 tappe di turismo inseguendo il Giro d'Italia

Italia a Tavola e CHECK-IN quest’anno hanno voluto rendere un omaggio al Giro e grazie a questo a tutta l’Italia, cogliendo l’occasione delle 21 tappe per proporle come un’occasione per viaggiare e cogliere il meglio che l’enogastronomia e l’accoglienza possono offrire lungo il percorso.

La nostra redazione, grazie ad uno dei nostri critici di punta, Vincenzo D’Antonio, ha quindi selezionato alcune “soste” in cui fermarsi, anche a dormire, partecipando come spettatori di qualche tappa. E lo facciamo con largo anticipo sul calendario del Giro per permettere di prenotare in ristoranti, cantine o aziende agricole. A partire da domani pubblicheremo quindi le nostre proposte per le diverse tappe sul nostro quotidiano on line. Sui numeri di marzo e aprile del mensile CHECK-IN sarà poi possibile ritrovarle tutte insieme.

Le tappe del Giro d'Italia