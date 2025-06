Un abbraccio dal territorio: Viterbo in piazza per la facoltà di Agraria bruciata

Martedì 10 giugno alle 18:00, al Palazzo dei Papi di Viterbo, ristoratori, agronomi, enologi e aziende agricole del territorio si riuniranno per un incontro simbolico ma concreto: un abbraccio collettivo per esprimere vicinanza e sostegno ai docenti, ai ricercatori e agli studenti colpiti da questa terribile calamità. Un evento al quale hanno aderito tutte le associazioni di categoria, l'ordine degli agronomi, tantissimi enologi oltre naturalmente tutti i ristoratori della città di Viterbo.

Non sarai mai sola: solidarietà per la facoltà di Agraria a Viterbo

Ma la mobilitazione non si ferma qui. Prosegue infatti con forza la campagna di raccolta fondi “Non sarai mai sola”, promossa dalla comunità accademica e dalle realtà produttive locali per supportare la ricostruzione della Facoltà e il ripristino delle attività didattiche e di ricerca.

Facoltà di Agraria di Viterbo, avviata una raccolta fondi dedicata

Un danno enorme, non solo economico, ma anche culturale e umano. Le fiamme, le cui immagini hanno fatto il giro delle televisioni nazionali, lo scorso 4 giugno hanno compromesso laboratori, aule e spazi di ricerca, interrompendo bruscamente il percorso formativo di tanti studenti e professionisti. La Facoltà di Agraria, prima storica sede universitaria viterbese (attiva da oltre 40 anni) e da sempre punto di riferimento per la filiera agroalimentare della Tuscia, ha contribuito a formare generazioni di agronomi, enologi, imprenditori agricoli e ristoratori. È grazie a questa eccellenza accademica se il territorio può vantare produzioni sostenibili, tecniche enologiche d'avanguardia e una cucina che valorizza le sue tradizioni.

Il rogo che la scorsa settimana ha colpito la facoltà

L'obiettivo è tracciato: contribuire concretamente alla ricostruzione della Facoltà di Agraria, per permettere a studenti, docenti e ricercatori di tornare al più presto a fare ciò che sanno fare meglio ossia generare sapere, innovazione e futuro. Ogni donazione, piccola o grande, è un segnale tangibile di vicinanza e un gesto di responsabilità verso un'istituzione che rappresenta un presidio culturale e professionale per tutto il Viterbese. L'appuntamento di martedì 10 giugno sarà quindi l'occasione per trasformare la solidarietà in azione concreta, in un incontro che potrebbe anche avviare progetti e iniziative a lungo termine per sostenere la Facoltà di Agraria e rafforzare il legame tra mondo accademico, produttori e ristoratori.

Piazza San Lorenzo, il luogo di ritrovo

Martedì 10 giugno, ore 18:00, Palazzo dei Papi di Viterbo: un appuntamento per dire insieme “Non sarai mai sola” alla Facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia. Perché la comunità non lascia indietro chi rappresenta un pilastro fondamentale per lo sviluppo, la formazione e l'identità del territorio. Qui il link per partecipare alla raccolta fondi.