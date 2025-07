Non solo sport: ecco come cambiano le trasferte dei tifosi italiani

Dalla Svizzera alla Corsica, cresce il turismo legato agli eventi sportivi. Le trasferte diventano occasioni per scoprire città meno battute, tra cultura, natura e gastronomia.

In crescita il turismo legato agli eventi sportivi

Il nuovo volto delle trasferte calcistiche

Sempre più italiani scelgono di trasformare la passione per il calcio in un viaggio a tema, in cui la partita è solo uno dei motivi della partenza. Lo evidenzia una recente indagine di Booking.com, secondo cui il 59% dei tifosi italiani si concede almeno un viaggio di piacere all’estero ogni anno. Non si tratta più solo di raggiungere uno stadio, ma di esplorare nuove città, vivere esperienze locali autentiche e coniugare sport, cultura e gastronomia.

Tra le motivazioni principali che guidano le scelte dei tifosi viaggiatori emergono tre tendenze:

Il 60% cerca di vivere esperienze legate ad attrazioni iconiche ,

cerca di vivere , Il 56% è spinto dal desiderio di scoprire eccellenze gastronomiche locali ,

è spinto dal desiderio di scoprire , Il 48% preferisce itinerari multicittà, per un’esperienza di viaggio completa e diversificata.

Il risultato è una crescente attenzione verso destinazioni europee autentiche e meno battute, che offrono un’alternativa più tranquilla e sostenibile rispetto ai classici flussi turistici.

Le nuove mete dell’estate 2025

Tra le località con il maggiore incremento nelle ricerche rispetto all’estate precedente spiccano Berna (+81%), Porto-Vecchio (+37%), Innsbruck (+29%), Lubiana (+18%) e Ginevra (+13%) Secondo Booking.com, il 70% dei viaggiatori italiani mostra interesse per mete vicine, in particolare Francia, Svizzera e Slovenia, attratti da:

paesaggi naturali e panoramici (60%),

(60%), cucina tipica e autentica (56%),

(56%), percorsi culturali tra città vicine (48%).

In occasione della partita Italia-Spagna degli Europei femminili di calcio le ricerche di soggiorni a Berna sono aumentate del 96%

In merito alla scelta della sistemazione, i viaggiatori italiani mostrano preferenze ben definite: Il 47% sceglie hotel, il 30% opta per B&B di charme, mentre il 14% preferisce appartamenti.

Si tratta di una selezione che conferma l’orientamento verso viaggi esperienziali ma curati, capaci di unire comfort e scoperta del territorio.

Il traino degli Europei femminili 2025

Un impulso importante alle prenotazioni per l’estate 2025 arriva dagli Europei femminili di calcio, in programma tra luglio e agosto. In particolare, per la partita Italia-Spagna a Berna (10 luglio), le ricerche di soggiorni nella capitale svizzera nei giorni del match (10-12 luglio) sono aumentate del 96% rispetto alla settimana precedente (dati rilevati tra il 24 e il 31 maggio 2025). Un interesse che dimostra come il turismo sportivo femminile stia emergendo anche tra il pubblico generalista, unendo sport e tempo libero in un’unica esperienza.

Tendenze in crescita: viaggi multipli e pianificazione anticipata

Secondo l’indagine, il 55% degli italiani ha già in programma almeno due viaggi per il 2025, segnale di un ritorno alla mobilità internazionale consapevole, spesso legata a eventi, ma sempre più pensata come occasione di scoperta culturale.

Le mete meno scontate, i percorsi tra città medio-piccole e l’attenzione alla qualità del tempo trascorso rappresentano i nuovi indicatori di un turismo in trasformazione, capace di adattarsi ai ritmi e agli interessi delle nuove generazioni.