Oriocenter: il fatturato di bar e ristoranti continua a crescere

Il centro commerciale Oriocenter, alle porte di Bergamo, consolida il proprio ruolo di food destination con una crescita del fatturato nel comparto della ristorazione del 6,2% nei primi otto mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Con oltre 2,8 milioni di scontrini emessi, il "mall" orobico continua a espandere la propria offerta gastronomica, attirando un numero crescente di visitatori, tra cui un'ampia percentuale di clienti (soprattutto stranieri) provenienti dall'aeroporto di Orio al Serio, al quale è collegato tramite un comodo passaggio pedonale.

Oltre 2,8 milioni di scontrini: il successo delle food court di Oriocenter

Un successo che riflette una tendenza più ampia in Italia, dove, secondo il Rapporto Deloitte, Cncc e Aigrim, il comparto food&beverage ha raggiunto nel 2023 un valore di 82 miliardi di euro, contribuendo per il 3% al mercato globale della ristorazione. Il report prevede inoltre una crescita media annua del 2,1% tra il 2023 e il 2028. E Oriocenter si inserisce perfettamente in questo contesto, con il comparto food che ha rappresentato il 13,90% del fatturato complessivo nei primi otto mesi del 2024. Un incremento significativo non solo rispetto al 2023, ma anche rispetto ai dati pre-pandemia del 2019, con un +18,8%.

Oriocenter, un centro commerciale in continua espansione

Dal 2017, anno in cui è stata inaugurata la sua iconica seconda "food court" in legno, Oriocenter ha fatto un salto di qualità nella sua proposta gastronomica. La nuova area, distribuita su due livelli, ospita 21 brand della ristorazione e dispone di 800 posti a sedere. Con le sue scenografiche volte in legno che lasciano filtrare la luce naturale, questa zona offre un ambiente moderno e accogliente, ideale non solo per i pasti, ma anche per lo smartworking, grazie alle postazioni con prese di corrente e al Wi-Fi gratuito. Anche la storica food court, di fronte all'aeroporto, è stata rinnovata nel 2021, con un nuovo impianto di illuminazione a Led, un sistema di riscaldamento e raffrescamento migliorato e arredi completamente rinnovati. Quest'area conta 672 posti a sedere e dispone di un'area giochi per bambini di 80 metri quadrati, perfetta per le famiglie in viaggio.

L'offerta gastronomica di Oriocenter include un ventaglio di opzioni variegate, adatte a tutte le esigenze e a tutti i palati. Le due food court ospitano un totale di 56 tra ristoranti, bar, pizzerie e gelaterie, con una vasta rappresentanza di brand nazionali (20), internazionali (20) e locali (16). Tra i colossi del comparto spiccano nomi come McDonald's, Burger King, KFC, Roadhouse e Old Wild West, veri traini del comparto, ma non mancano proposte più orientate alla cucina tradizionale italiana, come Dispensa Emilia, Ca' Pelletti, Rossopomodoro La Bottega e Fresco Trattoria Pizzeria. Per chi desidera gustare sapori internazionali, sono disponibili opzioni come Wagamama e I Love Poke, che propongono rispettivamente cucina asiatica e poke bowl fresche e salutari.

L'offerta gastronomica di Oriocenter è in continua espansione

Ma l'espansione dell'offerta non si è mai fermata. Lo scorso anno, Oriocenter ha infatti visto l'apertura di altri cinque nuovi locali: Fresco Trattoria Pizzeria, Rossopomodoro La Bottega, Macha Café, un secondo McDonald's e Re Nero Caffè. Nel maggio 2024, si sono aggiunte altre due insegne alla già vasta selezione dell'area food vicino a Uci Cinema: Giustospirito, un locale che combina birra artigianale e alta cucina, e Poke House, il noto brand nato nel 2018 che si è fatto largo sul mercato grazie alle sue poke bowl realizzate con ingredienti freschi e genuini.