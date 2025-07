Dal mare alla tavola: Jesolo si fa gourmet con la ristorazione d’autore

Jesolo (Ve), località balneare tradizionalmente riconosciuta per la sua offerta turistica legata al mare e al divertimento, sta evolvendo la propria identità, affermandosi come destinazione di eccellenza anche nel panorama gastronomico italiano. Questa transizione è stata confermata dal Jesolo Gourmet Festival, un evento inedito che ha celebrato l'alta cucina italiana attraverso dodici cene esclusive curate da chef stellati. Svoltosi dal 9 all'11 e dal 16 al 18 maggio 2025, il festival è nato con l'obiettivo di valorizzare l'offerta gastronomica locale e promuovere la città come meta di gusto per tutte le stagioni dell'anno.

Dalla spiaggia all'alta cucina: Jesolo si trasforma

L'iniziativa, organizzata dal Comune di Jesolo e dal Consorzio di Imprese Turistiche JesoloVenice in collaborazione con Globetrotter Gourmet, ha offerto l'opportunità di degustare menu d'autore, rappresentando uno spaccato significativo dell'alta cucina italiana attuale. Marco Colognese, collaboratore di Italia a Tavola, direttore creativo del festival e critico enogastronomico, ha sottolineato come l'evento miri a rendere Jesolo una vetrina d'eccezione per raccontare le diverse espressioni culinarie di chef con personalità uniche.

La Cena di Daniele Lippi al Ristorante Amarmio: "Puro Mediterraneo"

Tra i protagonisti di questa rassegna, lo chef Daniele Lippi, alla guida del ristorante Acquolina a Roma, ha portato la sua profonda interpretazione del "Puro Mediterraneo". La sua cena si è tenuta sabato 17 maggio 2025 presso il Ristorante Amarmio all'interno dell'Hotel Casa Bianca al Mare di Jesolo. Lippi, classe 1990, ha acquisito la seconda stella Michelin per Acquolina nel 2022. La sua cucina è un viaggio attraverso il Mediterraneo, che egli concepisce come un elemento che da secoli unisce popoli, tradizioni e culture diverse, mescolando e trasformando questi elementi in qualcosa di nuovo. Lippi recupera metodi ancestrali come l'uso del fuoco vivo e della brace.

Lo chef Daniele Lippi

Il menu della serata "Puro Mediterraneo" proposto da Daniele Lippi ad Amarmio ha offerto un percorso sensoriale che si apriva con una selezione di amuse bouche, pensati per anticipare le armonie e i sapori distintivi. Tra questi, gli ospiti hanno potuto gustare una "Sarda panata al mais pan, insalatina di cappuccio marinato e maionese alla salicornia", una "Tartare di ricciola, sake e mela in osmosi, daikon" e una "Lattuga, hummus di mandorle, caviale di trota e coriandolo". La cena prevedeva inoltre un pane realizzato con il 5% di farine di ghiande, una ricetta che richiamava le antiche tradizioni delle coste sarde e donava sentori di noci e cacao. Questo veniva accompagnato da un burro fermentato, ispirato allo smen marocchino e arricchito da un garum maison di sardine e alici, un esempio della capacità di Lippi di fondere tradizioni lontane e vicine. Tra le portate principali, spiccava la "Ventricina di tonno rosso, peperoni cruschi e finocchietto selvatico", una brillante reinterpretazione che impiegava la ventresca di tonno rosso al posto della carne di maiale, mantenendo gli aromi tipici della tradizione abruzzese e molisana e stagionata per 20 giorni. A seguire, l'"Animella Limone salato e canocchie" ha offerto una combinazione che univa la golosità dell'animella alla crema di limone fermentato e alla spuma di canocchie. Il percorso continuava con le "Eliche alla marinara di rosa canina Alici, capperi e prezzemolo”.

Lo chef Alessio Rigon

Lo chef di casa, Alessio Rigon, del ristorante Amarmio, ha proposto l'"Anguilla ai pepi, brodo dashi spinacino e shiitake". La sezione salata si concludeva con la "Lenticchia Ganache montata al miso di lenticchie, meringa e olio di nocciole", un dessert salato che testimoniava la creatività dello chef. A suggellare l'esperienza, è stata servita la Piccola pasticceria Pinel, fornita dalla storica Pasticceria Pinel di Jesolo, attiva dal 1894 e rinomata per l'uso di ingredienti di qualità e le lievitazioni naturali. L'abbinamento vini della serata ha incluso Champagne Lallier Brut R.021, Château Miraval Côtes de Provence Rosé 2023, Livon Cavezzo 2022 Pinot Bianco Doc Collio, Livon Manditocai 2022 Friulano Doc Collio, Amaro e Grappa Tosolini. Al tavolo era disponibile anche l'Aceto di Ciliegia Cerasus Sanguine, un prodotto unico nel suo genere che fonde food, arte e design.

Uno dei piatti preparati dallo chef Alessio Rigon

La Cena di Leandro Luppi al Puro - Cucina autentica: "La Bellezza del Garda"

Lo chef Leandro Luppi, chef-patron del Ristorante Vecchia Malcesine sul Lago di Garda, insignito di una stella Michelin dal 2004, ha presentato la sua cena venerdì 16 maggio 2025 presso il ristorante Puro - Cucina autentica. Puro è il nuovo ristorante del Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo, che per il 2025 introduce questa nuova tendenza del gusto con una proposta serale di cucina mediterranea rivisitata. Luppi, di origine altoatesina, ha saputo interpretare le materie prime del territorio lacustre con un approccio creativo che non si limita alle sfumature, ma predilige sapori decisi e coerenti. La sua cucina è definita "anomala" per stile e ingredienti, ma riscuote notevole successo. Non lavora con la singola materia prima, ma con il territorio nel suo complesso, valorizzando il pesce nobile del lago, i sapori agrumati e gli oli locali. La sua visione culinaria si concentra sul processo, sulla pulizia e sull'essenzialità del sapore.

Lo chef Leandro Luppi

Il menu della serata "La bellezza del Garda" di Leandro Luppi ha offerto un percorso culinario che celebrava il suo legame profondo con il lago. La cena ha avuto inizio con il "Salmerino, pistacchio, mandarino", un piatto che combinava la delicatezza del pesce di lago con note fresche e agrumate. È seguita la "Tarte-tatin di cipolla, trota, melassa di abete", un accostamento audace e sorprendente. Il percorso ha proseguito con la "Carbonara di lago", un'originale rivisitazione di un classico, e il misterioso piatto "Black is back". Come portata principale, dello chef residente di Puro, Theodor Falser, è stato servito il "Filetto di vitello da latte in crosta di burro agli asparagi, il suo jus e purea di patate affumicate".

Uno dei piatti preparati dallo chef Leandro Luppi

A chiudere la parte salata, il "Gorgonzola, arancia, levistico, albicocca" ha offerto un finale inaspettato, giocando con contrasti di sapori e consistenze. Anche la cena di Luppi si è conclusa in dolcezza con la Piccola pasticceria Pinel e l'abbinamento vini con Champagne Lallier Brut R.021, Château Miraval Côtes de Provence Rosé 2023, Komjanc Alessio Pinot Bianco Doc Collio, Komjanc Alessio Friulano Doc Collio Doc Collio, Amaro e Grappa Tosolini.

I ristoranti ospitanti e l'offerta ricettiva di Jesolo

I dodici ristoranti jesolani selezionati per ospitare le cene gourmet hanno offerto vari scenari, dalla vista mare all'entroterra lagunare. Tra questi, Amarmio si distingue come ristorante di pesce che celebra l'amore per il mare Mediterraneo, situato all'interno del boutique hotel Casa Bianca al Mare, un'architettura storica che ha compiuto 100 anni nel 2023. Lo chef Alessio Rigon propone piatti che partono dalla migliore materia prima dell'Alto Adriatico, arricchiti da incursioni poetiche che rimandano ad altre grandi scuole enogastronomiche marinare, come l'omaggio alla Bretagna con l'Astice e il suo fondo, o l'ispirazione dal Giappone con la Piovra Yakitori. I classici di Amarmio includono le "Sarde al mais pan" e lo "Spaghettino freddo Felicetti con crema di Champagne, scampo e gamberi rossi crudi e caviale Beluga". La cantina di Amarmio vanta oltre 400 referenze, inclusi 60 Champagne. Amarmio è un luogo dove "il profumo del mare incontra l’armonia dei sensi", offrendo un'atmosfera unica, romantica e lussuosa, con una terrazza a bordo piscina e fronte mare.

Il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo, un hotel 5 stelle, ospita il ristorante Hoku, con cucina internazionale creativa e influenze Nikkei. Per il 2025, come menzionato, introdurrà il ristorante "Puro Cucina autentica" con lo Chef stellato Theodor Falser, che offre piatti freschi e leggeri a pranzo e un'interpretazione più profonda e creativa della tradizione mediterranea a cena, utilizzando ingredienti locali e stagionali. Tra gli altri ristoranti partecipanti figurano Il Torcio, Ristorante da Omar, Jolà Emotional Cuisine (con cucina che unisce eccellenze locali e influenze orientali, situato all'interno del J44 Lifestyle Hotel), RoseMar Fine Restaurant, Rossi Restaurant, Terrazza Aurora, TerrazzaMare, Ristorante da Guido, Country House Salomè (focalizzata sui sapori della terra e la selvaggina), e Al Traghetto (specializzato in pesce fresco alla brace con prodotti a chilometro zero e accessibile via fiume).

Jesolo sta ampliando la propria offerta ricettiva

Il J44 Lifestyle Hotel a Jesolo si presenta come un nuovo concetto di hotel cinque stelle, caratterizzato da un'ispirazione urban e in continua evoluzione stilistica. L'ospitalità al J44 è pensata per sorprendere e viziare gli ospiti, con un'attenzione particolare ai dettagli che fanno la differenza: dalle soluzioni tecnologiche più avanzate agli arredi di design, dall'architettura degli interni al lighting & sound design. Per quanto riguarda il pernottamento, il J44 offre camere progettate per accogliere e esaltare la personalità di ciascuno, permettendo agli ospiti di scegliere il proprio livello di comfort. Oltre al riposo, l'hotel propone anche un'esperienza benessere nella sua Spa, ideata per offrire una pausa rigenerante per la mente e un'iniezione di benessere per il corpo. L'offerta si completa con un'esperienza di "Break(not)fast", una colazione che va oltre il semplice pasto, presentandosi come uno stato d'animo e un'esperienza con ingredienti freschi, un mix di profumi, preparazioni espresse e un menu à la carte, disponibile fino alle 12:00.

Jesolo Gourmet Festival, supporto ed eccellenze locali

Il festival è stato supportato da partner di settore, tra cui Ferrowine, azienda di distribuzione di bevande, la rete Pinot Bianco del Collio, che promuove un vitigno d'eccellenza e raggruppa sei aziende produttrici, e Cerasus Sanguine, con il suo innovativo Aceto di Ciliegia. La storica Pasticceria Pinel di Jesolo, attiva dal 1894, ha arricchito l'offerta con i suoi prodotti da forno, panettoni, colombe e specialità a base di grani antichi e ingredienti di qualità come la Melannurca Campana Igp. La pasticceria, guidata da Mauro Pinel, è rinomata per la sua pasta madre di oltre trent'anni e per la "Paperella di Jesolo", un biscotto simbolo della città.

Jesolo Gourmet Festival si inserisce in un percorso di valorizzazione enogastronomica intrapreso da Jesolo, consolidando la sua posizione non solo come rinomata località turistica, ma anche come un hub culinario capace di offrire esperienze di alta qualità. Questo approccio strategico mira ad attrarre visitatori interessati a vivere il territorio al di là della stagione estiva, approfondendo la conoscenza dei prodotti e delle realtà locali, puntando a un turismo a 360° per tutte le stagioni.