Cottura professionale in uno spazio ridotto, il futuro è un sistema intelligente

Nella ristorazione moderna, la gestione ottimale dello spazio in cucina è un fattore chiave per migliorare i flussi di lavoro e garantire efficienza produttiva. Con ambienti sempre più compatti e la necessità di integrare nuove tecnologie, cresce la domanda di soluzioni versatili, compatte e ad alte prestazioni. In questo contesto, iVario Pro rappresenta una risposta concreta ed evoluta per chi desidera massimizzare l'efficienza senza rinunciare alla funzionalità.

Rational iVario Pro per razionalizzare in modo intelligente gli spazi

iVario Pro: sistema multifunzione per cucine professionali

Progettato da Rational, iVario Pro è un sistema di cottura multifunzione in grado di sostituire attrezzature tradizionali come brasiere, bollitori, friggitrici e pentole a pressione nei centri cottura, oppure fornelli, pentole e padelle nelle cucine dei ristoranti.

L'obiettivo è ottimizzare lo spazio e ridurre il numero di apparecchiature necessarie, migliorando nel contempo la produttività e la qualità delle preparazioni. Grazie alle sue funzionalità avanzate, iVario Pro si adatta a contesti operativi molto diversi, garantendo risultati di cottura precisi e ripetibili.

Formati versatili per ogni esigenza di produzione

iVario Pro è disponibile in quattro diversi formati, progettati per rispondere a specifiche necessità produttive. I modelli L e XL, con vasche da 100 e 150 litri, sono ideali per la preparazione di grandi volumi, arrivando a coprire fino a 500 coperti al giorno.

Rational iVario Pro disponibile in divewrse misure e formati

I modelli 2-S e 2-XS, invece, offrono due vasche separate da 25 e 17 litri, perfetti per una produzione giornaliera tra le 30 e le 100 porzioni. Questa modularità consente di adattare iVario Pro a qualsiasi contesto: dalla ristorazione commerciale alle mense aziendali, fino alle cucine di hotel e strutture sanitarie.

Installazione personalizzata per ogni cucina

Uno dei punti di forza di iVario Pro è la flessibilità nell'installazione. I modelli più compatti possono essere posizionati su piani di lavoro, blocchi cottura o elementi refrigerati, sfruttando anche lo spazio sottostante. I modelli più grandi possono invece essere installati a parete o integrati nel blocco cucina.

I vari modelli di Rational iVario Pro sono installabili anche al muro

Sono disponibili pannelli di chiusura su misura per eliminare interstizi, facilitare la pulizia e mantenere alti standard igienici. Anche su struttura mobile con ruote, iVario Pro può essere facilmente spostato per pulizie rapide ed efficaci.

Componenti tecnici per un'integrazione perfetta

Durante la fase di progettazione, Rational raccomanda di prevedere almeno 3 cm di distanza tra la macchina e la parete, per una corretta gestione del vapore. Tutti i modelli sono forniti con distanziatore di serie e, su richiesta, sono disponibili componenti speciali per l'integrazione a filo parete o all'interno di blocchi cucina. Queste soluzioni migliorano la gestione del vapore, aumentano la sicurezza e semplificano le operazioni di pulizia. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di aggiornare l'installazione nel tempo, seguendo l'evoluzione delle esigenze operative.

iVario Pro: efficienza, flessibilità e risparmio di spazio

Grazie alla sua tecnologia multifunzione, alla varietà di formati disponibili e alla libertà di installazione, iVario Pro consente un notevole risparmio di spazio e una semplificazione dei processi in cucina. Ogni modello è pensato per migliorare la produttività, ridurre i tempi operativi e garantire elevati standard qualitativi, in linea con le esigenze della ristorazione contemporanea.