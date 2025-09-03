EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Lucia Aliotta in Podcast - Il calice che riunisce i ricordi

Nel nuovo episodio di “Italiana - What’s Your DrinkStory?”, ospitato da Italia a Tavola, la Toscana gentile accoglie 17 ex compagni di liceo in un viaggio tra vigne, boschi e storie da raccontare

di Redazione Italia a Tavola
 
03 settembre 2025 | 15:27

Lucia Aliotta in Podcast - Il calice che riunisce i ricordi

Nel nuovo episodio di “Italiana - What’s Your DrinkStory?”, ospitato da Italia a Tavola, la Toscana gentile accoglie 17 ex compagni di liceo in un viaggio tra vigne, boschi e storie da raccontare

di Redazione Italia a Tavola
03 settembre 2025 | 15:27
 

C'è chi viaggia con una guida.
E chi invece segue una voce.

In questo episodio di Italiana - What’s Your DrinkStory?, il Podcast bilingue di Lucia Aliotta ospitato da Italia a Tavola, la voce narrante conduce gli ascoltatori in Alta Maremma, tra la magia di Ampeleia e le luci del borgo medievale di Roccatederighi (Gr). Qui, 17 ex compagni di liceo si ritrovano dopo vent’anni grazie a un semplice invito: una cena sotto le stelle, passeggiate tra le vigne e un vino che diventa ponte tra passato e presente.

Lucia Aliotta in Podcast - Il calice che riunisce i ricordi

Lucia Aliotta in Podcast - Il calice che riunisce i ricordi

Il protagonista del racconto: Ampeleia

Il calice di Ampeleia Cabernet Franc non è solo vino, ma testimone di amicizie ritrovate, memorie custodite dai boschi e sensazioni che toccano i sensi e l’anima. Tra profumi di terra e legni antichi, ogni sorso racconta una storia unica, dove l’emozione si mescola alla tradizione toscana.

La location che fa da scenario

I vigneti, i boschi e le strade del borgo medievale offrono lo scenario perfetto per un racconto che unisce paesaggio, vino e persone. L’esperienza si fa sensoriale, immersiva e autentica, con un ritmo che segue la calma gentile della Toscana.

Il podcast e le piattaforme di ascolto

Realizzato in collaborazione con Italia a Tavola, il podcast è disponibile su Spotify, Apple Podcast, Audible e YouTube. Contenuti extra sono condivisi sui profili social: @italianapodcast, @lastoryteller.digitale e @italiaatavola.

Un invito agli ascoltatori

Chi desidera proporre il proprio prodotto o la propria location per un episodio futuro può scrivere a: redazione@italiaatavola.net. Non perdere le prossime storie: lasciati guidare dalla voce… e da un calice di Ampeleia.

