C'è chi viaggia con una guida.

E chi invece segue una voce.

In questo episodio di “Italiana - What’s Your DrinkStory?”, il Podcast bilingue di Lucia Aliotta ospitato da Italia a Tavola, la voce narrante conduce gli ascoltatori in Alta Maremma, tra la magia di Ampeleia e le luci del borgo medievale di Roccatederighi (Gr). Qui, 17 ex compagni di liceo si ritrovano dopo vent’anni grazie a un semplice invito: una cena sotto le stelle, passeggiate tra le vigne e un vino che diventa ponte tra passato e presente.

Lucia Aliotta in Podcast - Il calice che riunisce i ricordi

Il protagonista del racconto: Ampeleia

Il calice di Ampeleia Cabernet Franc non è solo vino, ma testimone di amicizie ritrovate, memorie custodite dai boschi e sensazioni che toccano i sensi e l’anima. Tra profumi di terra e legni antichi, ogni sorso racconta una storia unica, dove l’emozione si mescola alla tradizione toscana.

La location che fa da scenario

I vigneti, i boschi e le strade del borgo medievale offrono lo scenario perfetto per un racconto che unisce paesaggio, vino e persone. L’esperienza si fa sensoriale, immersiva e autentica, con un ritmo che segue la calma gentile della Toscana.

