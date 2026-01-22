Refrigerazione con gas R290 e macchine più compatte: come cambia la gamma Staf59

Il cambiamento della normativa sui gas per la refrigerazione delle attrezzature professionali ha rappresentato un passaggio chiave per il settore. Staf59 ha colto questa evoluzione come occasione per ripensare completamente la propria offerta. «È cambiata la normativa legata ai gas per il raffreddamento delle attrezzature e abbiamo reso tutta la gamma adeguata, utilizzando gas R290», spiega Andrea Berardi, direttore vendite Italia di Staf59. Una scelta in linea con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e rendere le macchine meno invasive per il pianeta.

Una gamma completa di mantecatori Staf59, pensata per gelaterie artigianali e ristorazione

Mantecatori orizzontali e verticali: capacità produttive ottimizzate

L’aggiornamento ha coinvolto l’intera struttura produttiva delle macchine. «Abbiamo ottimizzato tutti i tagli di produzione, a partire da una vaschetta fino alle quattro vaschette nei mantecatori orizzontali» sottolinea Berardi. Per quanto riguarda i mantecatori verticali, la gamma si estende anche alla ristorazione, con soluzioni che permettono di produrre «circa due chili, una mezza vaschetta, fino alle sei vaschette». Una modularità pensata per rispondere a esigenze diverse, dal laboratorio artigianale alle cucine professionali.

Sostenibilità ambientale e lavoro dell’ufficio tecnico

L’adeguamento alla normativa ha richiesto un impegno rilevante in termini di progettazione. «La normativa va proprio nella direzione di tutelare l’ambiente ed essere meno invasivi sul nostro pianeta, un tema che sta a cuore a tutti», afferma Berardi. Il processo di aggiornamento ha coinvolto in modo diretto l’ufficio tecnico: «È stato impegnativo adeguare tutta la gamma, ma il lavoro svolto ha portato a un risultato davvero soddisfacente».

Nuova normativa UE sui gas refrigeranti Il Regolamento (UE) 2024/573 disciplina i gas fluorurati a effetto serra e abroga il Regolamento (UE) n. 517/2014 (oltre a modificare la Direttiva (UE) 2019/1937). L’obiettivo è ridurre in modo progressivo l’impatto ambientale dei sistemi di refrigerazione, limitando l’uso dei gas con elevato potenziale climalterante e favorendo l’adozione di refrigeranti a basso impatto, come il R290. La normativa introduce regole più stringenti su immissione sul mercato, utilizzo e gestione dei gas, orientando il settore verso soluzioni più sostenibili.

La macchina combinata più compatta per il gelatiere

Particolare attenzione è stata riservata al modello più richiesto dal mercato. «La macchina più venduta, quella combinata (macchina multifunzionale composta da due unità integrate: una dedicata alla funzione di riscaldamento/pastorizzazione e una che funge da mantecatore, ndr) che produce da due vaschette per ciclo, è stata rivista nel display e nel mobile, diventando più compatta e più rispondente alle esigenze del gelatiere», evidenzia Berardi. Un intervento che migliora ergonomia, ingombri e facilità d’uso, con l’obiettivo di estendere ulteriori miglioramenti anche alle soluzioni dedicate a chi produce volumi più elevati.

Andrea Berardi, direttore vendite Italia di Staf59

Nuova estetica e identità visiva della gamma

Oltre agli aspetti tecnici e funzionali, Staf59 ha lavorato anche sull’immagine delle macchine. «Abbiamo ottimizzato le serigrafie e il lato estetico per rendere la gamma più accattivante e offrire un prodotto piacevole», conclude Berardi. Un aggiornamento che rafforza l’identità del marchio e prepara l’azienda ad affrontare il mercato del 2026 con una gamma completamente rinnovata.