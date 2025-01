Staf59: oltre 60 anni di macchine per gelateria e ristorazione

Staf59, storica azienda di Rimini con oltre sessant’anni di esperienza nella produzione di attrezzature per gelateria e pasticceria, è tornata come ogni anno a Sigep per presentare le sue soluzioni avanzate. Da sempre, l’azienda si distingue per la qualità, l’innovazione e la capacità di realizzare macchine su misura per ottimizzare il lavoro nel mondo della gelateria e della ristorazione.

Le attrezzature di Staf59 sono pensate per migliorare la produttività, ridurre gli sprechi e garantire il massimo benessere in laboratorio, offrendo al contempo nuove opportunità per i professionisti del settore.

Staf59: attrezzature su misura per l'Horeca

Andrea Berardi, direttore vendite Italia del brand, racconta:«Le nostre attrezzature si rivolgono sia al gelatiere, quindi adatte per un laboratorio, producendo pastorizzatori, mantecatori e macchine combinate, sia al ristoratore, quindi con delle macchine innovative che producono gelato fresco, così come macchine da piccola produzione per il gelato artigianale italiano». Queste parole mettono in evidenza l’ampia gamma di macchinari sviluppati per soddisfare le esigenze di gelatieri e ristoratori, mantenendo sempre alti standard qualitativi.

Andrea Berardi, direttore vendite Italia del brand

Staf59: macchinari avanzati per una produzione efficiente

Anche Massimo Gessaroli, direttore commerciale di Staf59, sottolinea il valore delle soluzioni proposte dall’azienda: «Con i nostri macchinari aiutiamo sia il settore Horeca che quello dell'hotellerie nella produzione di gelati e sorbetti e nei laboratori più professionali con i mantecatori che vanno da 3 kg fino a 18 kg per ciclo. In questa edizione abbiamo presentato anche la versione di macchine combinate in cui è possibile pastorizzare nella vasca superiore e produrre gelato fino a 4 vaschette per ciclo in quella inferiore. Per concludere, durante questa edizione abbiamo presentato un sistema di produzione e di esibizione del prodotto che potrebbe sostituire il gelato in vetrina». Grazie a queste tecnologie avanzate, Staf59 continua a supportare non solo i gelatieri artigianali, ma anche il settore Horeca, offrendo soluzioni per ogni necessità produttiva, dal laboratorio ai ristoranti e hotel.

Massimo Gessaroli, direttore commerciale di Staf59

Staf59 si conferma, dunque, un punto di riferimento per chi cerca macchinari affidabili, innovativi e su misura per il mondo della gelateria e della ristorazione. Con il costante impegno per l’eccellenza, l’azienda non smette mai di evolversi, proponendo soluzioni che rispondono alle esigenze dei professionisti di oggi e di domani.