Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 18 febbraio 2026  | aggiornato alle 18:45 | 117479 articoli pubblicati

Famiglie del cibo: ecco le prime sei aziende eccellenti premiate da Italia a Tavola

Il 7 marzo a Tipicità Festival 2026 saranno premiate sei famiglie del cibo italiano: Loison, Antica Corte Pallavicina, Mulino Caputo, Aceto Balsamico Giusti, Eredi Rossi Silvio e Salumificio Ciriaci. L’evento celebra anche la cucina italiana proclamata Patrimonio Unesco e ospita la mostra Cooking Smile, con vignette dei principali artisti italiani.

di Redazione Italia a Tavola
18 febbraio 2026 | 16:17
Il 7 marzo a Tipicità Festival 2026 saranno premiate sei famiglie del cibo italiano: Loison, Antica Corte Pallavicina, Mulino Caputo, Aceto Balsamico Giusti, Eredi Rossi Silvio e Salumificio Ciriaci. L’evento celebra anche la cucina italiana proclamata Patrimonio Unesco e ospita la mostra Cooking Smile, con vignette dei principali artisti italiani.

18 febbraio 2026 | 16:17
 

Il 7 marzo, durante Tipicità, i primi vincitori del premio istituito da Italia a Tavola (in partnership con il festival) per valorizzare le famiglie del cibo italiano riceveranno il riconoscimento "Famiglie del cibo - Un patrimonio dell‘umanità". Ad essere premiate alcune delle più note realtà del panorama agroalimentare e gastronomico italiano: Loison, Antica Corte Pallavicina, Mulino Caputo, Aceto Balsamico di Modena Giusti, Eredi Rossi Silvio e Salumificio Ciriaci. Durante il festival sarà possibile anche ammirare dal vivo le vignette già pubblicate da Italia a Tavola per celebrare la cucina italiana e promuovere la candidatura a patrimonio Unesco.

Le famiglie dell’agroalimentare italiano: sei eccellenze premiate

Il premio istituito da Italia a Tavola -  il primo appuntamento dell’anno in cui il network festeggia i suoi 40 anni -, verrà consegnato durante l’edizione 2026 del festival Tipicità che si svolgerà a Fermo dal 6 all’8 marzo. Ad essere premiate sei realtà imprenditoriali selezionate del comparto agroalimentare italiano, in un legame simbolico con il riconoscimento Unesco della cucina italiana.

Famiglie del cibo - un patrimonio dell'umanità: il premio di Italia a Tavola in collaborazione con Tipicità

Si tratta dalle pasticceria artigianale Loison di Vicenza, l’Antica Corte Pallavicina dei fratelli Spigaroli a Polesine Parmense (Pr), Mulino Caputo (Napoli), l’Aceto Balsamico di Modena Giusti, insieme agli marchigiani Eredi Rossi Silvio di Sefro (Mc), rinomati per la troticoltura, e il Salumificio Ciriaci di Ortezzano (Fm), simbolo della tradizione alimentare locale.

Cooking Smile: arte e ironia in cucina

A completare il programma, il padiglione espositivo del festival ospiterà la mostra Cooking Smile, realizzata da Italia a Tavola con il contributo di alcuni tra i più noti vignettisti italiani. La rassegna - che verrà inaugurata per l’occasione dopo essere già stata pubblicata dal network nei mesi che hanno preceduto il riconoscimento Unesco della cucina italiana con l'intento di sostenerne la candidatura -  propone un punto di vista leggero e ironico sulla cucina, sottolineando l’importanza della cultura gastronomica italiana come patrimonio condiviso e in continua evoluzione.

Tipicità Festival 2026 celebra la cucina italiana patrimonio Unesco

Il Tipicità Festival 2026 dedicherà uno spazio al riconoscimento ottenuto dalla cucina italiana, proclamata Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco il 10 dicembre 2025, diventando così la prima cucina nazionale al mondo a ricevere questo riconoscimento integrale.

Tipicità torna a Fermo dal 6 all‘8 marzo

All’interno dell’Accademia di Tipicità, sabato 7 marzo a partire dalle ore 15.00, prenderanno il via una serie di appuntamenti rivolti alle aziende-famiglie che, da generazioni, conservano la qualità delle proprie produzioni. L’evento offre l’occasione di scoprire un percorso che unisce territorio, memoria e innovazione gentile, mettendo in luce il legame tra tradizione e futuro senza alterarne l’essenza.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
italia a tavola premio premio italia a tavola Loison Antica Corte Pallavicina Mulino Caputo Aceto Balsamico Giusti Eredi Rossi Silvio Salumificio Ciriaci tipicità
 
