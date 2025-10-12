34 vignette per celebrare la Cucina Italiana Patrimonio Unesco

Il Colosseo della cucina italiana di PAOLA TOSTI
La candidatura della Cucina Italiana a patrimonio Unesco rappresenta un’opportunità per il nostro Paese, ma soprattutto una grande prova di maturità di un progetto che deve unire i territori e le tipologie di attori, gli chef come i cuochi, i contadini come gli artigiani. La cucina italiana è racconto, ambientazione. Messico, Corea, Francia e Giappone sono le uniche cucine che nella totalità o in parte sono patrimonio Unesco. Non può mancare l’Italia.
I cuochi italiani come ambasciatori di cultura
I nostri cuochi sono produttori di cultura, storia, estetica, poesia, valori fondanti dell’Italia. E i nostri ristoranti, soprattutto quelli all’estero, sono le ambasciate del nostro stile di vita, invidiato in tutto il mondo. La sfida sarà unire l’intera Italia in un unico racconto, senza figli e figliastri, partendo ovviamente da quella Dieta Mediterranea che il ministro Francesco Lollobrigida ha messo alla base di un progetto sostenuto da tutto il Paese.
Da tempo in prima fila a sostenere il riconoscimento Unesco, auspicato in anni in cui nessuno ne parlava, c’è ovviamente Italia a Tavola, che da sempre ha fatto della cucina l’emblema dello stile italiano, che ci apre le porte per le esportazioni.
Cartoonist italiani per celebrare la Cucina Italiana
Sono state raccolte firme, si sono fatti convegni e ormai il tempo stringe. In attesa di un verdetto che non potrà che essere positivo, Italia a Tavola ha invitato a collaborare alcuni dei noti cartoonist italiani che, coordinati da Giovanni Beduschi, ci offrono una visione originale e divertente della cucina italiana. È il nostro contributo culturale al successo del progetto Unesco.
A partire da oggi, ogni giorno pubblicheremo un disegno realizzato per Italia a Tavola da...
- Airaghi Mario (1) (2)
- Arzuffi Stefano (1) (2)
- Barbini Fabio (1) (2)
- Beduschi Giovanni (1) (2)
- Bevilacqua Michela (1) (2)
- Biondi Enrico (1) (2)
- Careghi Athos (1) (2)
- Di Fazio Nino (1) (2)
- Di Stefano Vladimiro (1) (2)
- Giannotti Roberto (1) (2)
- Leotta Alfio (1) (2)
- Lepore Lucia (1) (2)
- Perazzolli Pierpaolo (1) (2)
- Ricciarelli Luca (1) (2)
- Riverso Tiziano (1) (2)
- Sacchi Oscar (1) (2)
- Tosti Paola (1) (2)
Oscar Sacchi
La denuncia contro la cucina italiana di OMAR SACCHI
Tiziano Riverso
Pop art all'italiana di Tiziano Riverso
Luca Ricciarelli
Il segreto della cucina italiana: la dispensa è sacra di LUCA RICCIARELLI
Pierpaolo Perazzolli
Il peso della cucina italiana di PIERPAOLO PERAZZOLLI
Lucia Lepore
Pesce, olio e cereali contro i ‘nemici’ della salute di LUCIA LEPORE
Alfio Leotta
Il tesoro della dieta mediterranea di ALFIO LEOTTA
Roberto Giannotti
Il nome del Tartufo bianco di ROBERTO GIANNOTTI
Vladimiro Di Stefano
Worldwide pizza time di VLADIMIRO DI STEFANO
Nino Di Fazio
Il dono agli agricoltori di NINO DI FAZIO
Athos Careghi
La bella giornata e la cucina mediterranea di ATHOS CAREGHI
Enrico Biondi
Pacata disquisizione culinaria di ENRICO BIONDI
Michela Bevilacqua
La cucina italiana ne ha fatta di strada di MICHELA BEVILACQUA
Giovanni Beduschi
L'effetto della candidatura della cucina italiana a patrimonio Unesco di GIOVANNI BEDUSCHI
Fabio Barbini
La dieta con farina di grilli di FABIO BARBINI
Stefano Arzuffi
Il primato italiano di STEFANO ARZUFFI
Mario Airaghi
Quello che ha appena scoperto la cucina italiana di MARIO AIRAGHI
Paola Tosti
Il dilemma di Giulio Cesare di PAOLA TOSTI
Oscar Sacchi
La cucina italiana benedetta dall’alto di OSCAR SACCHI
Tiziano Riverso
Tricolore italiano di TIZIANO RIVERSO
Luca Ricciarelli
Chirurgia gastronomica all’italiana di LUCA RICCIARELLI
Pierpaolo Perazzolli
La processione della cucina italiana di PIERPAOLO PERAZZOLLI
Lucia Lepore
La sfilata della cucina italiana - di LUCIA LEPORE
Alfio Leotta
Parola d'ordine? Spaghetti alla carbonara di ALFIO LEOTTA
Roberto Giannotti
L'istinto irrefrenabile del Parmigiano Reggiano di ROBERTO GIANNOTTI
Vladimiro Di Stefano
Il piccione cotto a puntino di VLADIMIRO DI STEFANO
Nino Di Fazio
Mangiate Italiano di NINO DI FAZIO
Athos Careghi
Dietine & Dietona Mediterranea di ATHOS CAREGHI
Enrico Biondi
Mmmh la pasta e fagioli di ENRICO BIONDI
Michela Bevilacqua
La cucina italiana farà vedere di che pasta è fatta di MICHELA BEVILACQUA
Giovanni Beduschi
La cucina italiana sarà come un affresco per l'Unesco di GIOVANNI BEDUSCHI
Fabio Barbini
Pasta al sugo di pomodoro.. io mangio bene di FABIO BARBINI
Stefano Arzuffi
Dietro ogni piatto c'è una storia di STEFANO ARZUFFI
Mario Airaghi
Perchè piange mentre cucina? di MARIO AIRAGHI
