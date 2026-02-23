Mulino Caputo: dal 1924 a oggi, tre generazioni per la farina napoletana nel mondo

Una delle aziende che riceveranno il riconoscimento “Famiglie del cibo - Un patrimonio dell’umanità”, premio istituito da Italia a Tavola e consegnato il 7 marzo durante il festival Tipicità a Fermo, è Mulino Caputo. Un esempio concreto di ciò che il premio intende celebrare: imprese familiari, con almeno tre generazioni alla guida dell'azienda, capaci di custodire saperi produttivi, sostenere il territorio e affermare nel mondo l’eccellenza agroalimentare italiana.

Le aziende premiate da Italia a Tavola come “Famiglie del cibo - Un patrimonio dell’umanità” Acetaia Giusti Srl Antica Corte Pallavicina di Terre Verdi Srl Antimo Caputo Srl Dolciaria A. Loison Srl Eredi Rossi Silvio Salumificio Ciriaci Srl



Le aziende premiate da Italia a Tavola come “Famiglie del cibo - Un patrimonio dell’umanità”Acetaia Giusti SrlAntica Corte Pallavicina di Terre Verdi SrlAntimo Caputo SrlDolciaria A. Loison SrlEredi Rossi Silvio Salumificio Ciriaci Srl

Mulino Caputo: crescita sul mercato italiano e internazionale nel nuovo millennio

Fin dall'inizio del nuovo millennio, Mulino Caputo ha consolidato la propria presenza sul mercato italiano e internazionale, registrando una crescita significativa sia in termini finanziari sia di volumi produttivi. Dagli Stati Uniti al Giappone, l’azienda ha rafforzato la diffusione della cultura della pizza napoletana e del prodotto campano grazie all’impegno di Antimo Caputo, promotore instancabile del valore della farina professionale come ingrediente identitario.

La storica sede di Mulino Caputo a Teduccio

Alla guida dell’azienda, insieme ad Antimo, operano Carmine, presidente, Eugenio, direttore tecnico, e Mauro, responsabile di stabilimento, a conferma di una gestione familiare compatta che integra visione strategica, competenze tecniche e controllo diretto della produzione. Nel 2011 l’acquisizione di un nuovo stabilimento produttivo a Campobasso segna un ulteriore passo avanti nella capacità produttiva, consentendo di rispondere a una domanda in costante aumento da parte di pizzaioli, panificatori e pasticceri.

Farina Caputo e Gdo il boom domestico durante il Covid

Il 2020 rappresenta uno spartiacque per l’economia globale. Durante i mesi di lockdown, l’interesse per l’arte bianca casalinga cresce in modo esponenziale. In questo contesto, la farina dei professionisti entra ufficialmente nella Grande Distribuzione Organizzata, portando il marchio Caputo nelle case degli italiani. La scelta di presidiare la Gdo consente all’azienda di intercettare una nuova fascia di consumatori: appassionati e amatori sempre più attenti alla qualità delle materie prime. Il risultato è una ripartenza a ritmi superiori rispetto al passato, con una presenza consolidata nelle cucine domestiche e una maggiore riconoscibilità del brand nel segmento premium.

Le farine Mulino Caputo

100 anni di Mulino Caputo: il Premio Caputo e il legame con Napoli

Il 2024 segna un traguardo simbolico: 100 anni dalla fondazione, avvenuta nel 1924. Per celebrare il centenario nasce il Premio Caputo, progetto di mecenatismo dedicato agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, con una mostra ospitata negli spazi dell’archivio della Fondazione Banco di Napoli, nel cuore della città. Un’iniziativa che rafforza il legame con Napoli e con il tessuto culturale locale, confermando una visione imprenditoriale attenta non solo alla produzione ma anche alla crescita del territorio.

Le celebrazioni dei 100 anni di Mulino Caputo

Farina per professionisti: qualità, specializzazione e presenza in 84 Paesi

Grazie all’esperienza maturata in 3 generazioni di Maestri Mugnai Napoletani, oggi Caputo è sinonimo di specializzazione nel segmento farine per artigiani del gusto. L’azienda concentra la propria offerta su prodotti pensati per rispondere alle esigenze tecniche di pizzaioli, panificatori e pasticceri, assicurando performance costanti, lavorabilità e un gusto riconoscibile. La farina Caputo è distribuita in 84 Paesi, sostenuta da una rete di professionisti ambasciatori della qualità italiana nel mondo. Un percorso costruito su un principio condiviso: la crescita passa dalla collaborazione e dalla valorizzazione delle competenze.