Erede Rossi Silvio, da allevamento di trote nelle Marche a modello italiano in Europa

Una delle aziende che durante il festival Tipicità riceveranno il riconoscimento “Famiglie del cibo - Un patrimonio dell‘umanità”, premio istituito da Italia a Tavola e dedicato alle imprese familiari con almeno tre generazioni alla guida dell'azienda, è Erede Rossi Silvio. Un esempio concreto di ciò che il premio intende rappresentare: radicamento territoriale, visione imprenditoriale, qualità certificata e responsabilità ambientale nella filiera agroalimentare italiana.

Erede Rossi Silvio: leader nell’acquacoltura italiana ed europea

Fondata nel 1947 a Sefro (Mc), nelle Marche, da Silvio Rossi, l’azienda nasce dall’intuizione di sviluppare l’allevamento di trote in un settore allora poco strutturato in Italia. Quella visione imprenditoriale ha rappresentato il punto di partenza di un percorso di crescita costante che, nel corso dei decenni, ha trasformato una realtà pionieristica in uno dei principali gruppi dell’acquacoltura italiana ed europea.

La prima generazione Rossi, con papà Silvio e i figli Niccola (a sinistra) e Carlo, all’inizio dell’attività

Negli anni ’70 i figli Niccola, Carlo e Mario hanno consolidato e ampliato il progetto, strutturando l’organizzazione produttiva e rafforzando la presenza sui mercati nazionali e internazionali. La crescita si è fondata su investimenti in ricerca scientifica, sull’analisi delle migliori esperienze europee e americane, sull’impiego di strutture tecnologicamente avanzate e sulla formazione di personale altamente specializzato.

La governance familiare: ruoli e continuità generazionale

Alla guida dell’azienda c’è Niccola Rossi , titolare e fulcro dell’intero gruppo. Punto di riferimento strategico, coordina le scelte produttive e commerciali mantenendo una visione unitaria della filiera. Accanto a lui opera il fratello Carlo Rossi, responsabile della parte di allevamento, con un ruolo centrale nella gestione tecnica degli impianti e nel controllo della qualità produttiva.

La nuova generazione è già pienamente coinvolta nella struttura aziendale. Silvio Rossi, figlio di Niccola, segue la parte amministrativa e finanziaria, garantendo equilibrio gestionale e solidità organizzativa. Roberto Rossi è responsabile della parte commerciale Italia e dei rapporti con la Grande Distribuzione Organizzata, settore strategico per lo sviluppo nazionale. Rodolfo Rossi, anch’egli figlio di Niccola, coordina l’area commerciale estero e supervisiona gli allevamenti, rafforzando la presenza del gruppo sui mercati europei.

“Famiglie del cibo - Un patrimonio dell’umanità” Le prime aziende che saranno premiate da Italia a Tavola il 7 marzo 2026 a Fermo in occasione di Tipicità festival Acetaia Giusti Srl Antica Corte Pallavicina di Terre Verdi Srl Antimo Caputo Srl Dolciaria A. Loison Srl Erede Rossi Silvio Salumificio Ciriaci Srl

Oggi Erede Rossi Silvio è considerata una delle realtà più importanti nel settore della troticoltura, con un fatturato distribuito tra mercato italiano (53%) ed estero (47%) e una presenza consolidata nel Nord e nell’Est Europa. Le vendite si articolano tra Grande Distribuzione Organizzata, canale all’ingrosso, trote vive e clienti specializzati, confermando il ruolo dell’azienda come partner affidabile per la Gdo italiana ed europea grazie a standard qualitativi riconosciuti e a una gestione coordinata dell’intero sistema produttivo.

Habitat naturale e qualità delle acque: il valore dell’ambiente

Gli allevamenti sono situati in aree caratterizzate da acque incontaminate di torrenti e fiumi tra Marche, Umbria, Abruzzo e Nord Italia. La purezza, la temperatura e l’ossigenazione delle acque ricreano l’habitat ideale per la trota, consentendo una crescita equilibrata e una carne dalle elevate caratteristiche organolettiche. Tra gli impianti più rilevanti figurano lo storico stabilimento di Sefro, l’avannotteria di Norcia e l’allevamento di Biselli di Norcia, gli impianti di Urago d’Oglio e Torre Pallavicina in provincia di Bergamo, la struttura di Ligneuville in Belgio e i siti acquisiti negli anni tra Lazio, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, fino all’allevamento di Tempera, in provincia dell’Aquila. La posizione strategica di alcuni impianti, collegati a bacini idrici di grande portata come l’area del fiume Oglio, favorisce una distribuzione efficiente sul mercato nazionale ed europeo.

Trota iridea allevata in acque pure, destinata alla Gdo italiana ed europea

Trota iridea: un alimento sostenibile per la dieta moderna

Recenti studi dell’Università dell’Insubria evidenziano il ruolo della trota iridea come alimento adatto a una dieta moderna, sostenibile ed equilibrata. Ricca di proteine nobili e facilmente digeribile, rappresenta una scelta consapevole per un’alimentazione sana e attenta all’ambiente.

Confezionamento controllato lungo una filiera completa: dalla riproduzione alla distribuzione

Filiera completa e controllo totale: dalla riproduzione al confezionamento

Uno degli elementi distintivi è la gestione diretta dell’intero ciclo produttivo. La filiera integrata comprende la riproduzione delle uova, l’avannotteria, l’allevamento, la trasformazione e il confezionamento. Il controllo completo garantisce tracciabilità, standard qualitativi elevati e sicurezza alimentare lungo ogni fase della produzione della trota iridea.

Lo stabilimento di Sefro (Mc)

Certificazioni e qualità sostenibile: standard internazionali

La strategia aziendale si fonda su una visione di qualità sostenibile, supportata da certificazioni volontarie riconosciute a livello internazionale come lo standard ASC, la UNI EN ISO 9001, lo standard IFS, il protocollo GLOBALG.A.P., le normative CE per la produzione biologica e la certificazione Friends of the Sea. Ogni certificazione è ottenuta attraverso audit rigorosi che valutano l’impatto ambientale, il benessere animale, la qualità delle acque, la gestione energetica e la sicurezza dei processi produttivi.