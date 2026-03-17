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solo leggerezza?

La svastica sul dessert: polemica a Matera per la torta a tema nazista

Il post sui social è stato rimosso e il titolare Alessandro Cirimelli ha chiesto scusa, sottolineando l’ingenuità e la mancata consapevolezza del messaggio, aprendo un dibattito sulla responsabilità dei professionisti

di Redazione Italia a Tavola
 
17 marzo 2026 | 15:12

La svastica sul dessert: polemica a Matera per la torta a tema nazista

Il post sui social è stato rimosso e il titolare Alessandro Cirimelli ha chiesto scusa, sottolineando l’ingenuità e la mancata consapevolezza del messaggio, aprendo un dibattito sulla responsabilità dei professionisti

di Redazione Italia a Tavola
17 marzo 2026 | 15:12
 

Una torta con chiari simboli nazisti realizzata su richiesta di un cliente ha infiammato le polemiche a Matera. La pasticceria Note di gusto aveva pubblicato sui social la foto di un dolce decorato con una svastica al centro, inscritta in un cerchio bianco su sfondo rosso, e la scritta "Auguri Antonio - 19" e il simbolo delle SS. Il post ha rapidamente generato indignazione tra i cittadini, mentre pochi utenti hanno difeso la scelta.

La svastica sul dessert: polemica a Matera per la torta a tema nazista

La torta con la svastica e i simboli nazisti (foto ANSA)

Il post rimosso e le scuse della pasticceria

Dopo le proteste, il locale ha rimosso la foto e le stories per evitare ulteriori polemiche. Il titolare, Alessandro Cirimelli, ha spiegato: «È stato un post fatto con leggerezza e velocità, senza il giusto approfondimento. Chiaramente prendiamo le distanze dal contenuto e chiediamo scusa per la pubblicazione di un post che non condividiamo nei contenuti. Abbiamo ingenuamente pensato alla parte artistica della torta, senza ragionare sul messaggio che si celava dietro». Secondo Cirimelli, il cliente voleva semplicemente fare uno scherzo al figlio, ma il significato dei simboli non era noto al laboratorio.

La svastica sul dessert: polemica a Matera per la torta a tema nazista

Il bancone della pasticceria Note di Gusto

La vicenda apre riflessioni sulle responsabilità dei professionisti della pasticceria nel gestire richieste particolari dei clienti e sull’impatto che la pubblicazione di immagini sui social può avere sulla reputazione del locale. La decisione di vantarsi di un lavoro simile, anche se motivata dalla componente artistica, ha generato più polemiche che consenso, con potenziali effetti sul numero di clienti e sulla percezione pubblica dell’attività.

Torta con la svastica: è legale?

In questo senso è opportuno fare chiarezza intorno al quadro normativo. Alessandro Klun (collaboratore di Italia a Tavola e autore del libro "A cena con diritto" nonché esperto di questioni legali relative al mondo della ristorazione) spiega: «In Italia una situazione del genere può comportare rischi legali concreti, ma la valutazione dipende dal contesto, dall’intento e dalla percezione della condotta. La cosiddetta Legge Mancino punisce la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, l’istigazione a discriminare o odiare, l’uso di simboli legati a ideologie razziste o nazifasciste, se inserito in un contesto di propaganda o istigazione. Se un ristoratore serve una torta decorata con una svastica potrebbe esserci potenziale rischio di responsabilità penale se il gesto è interpretato come apologia o propaganda nazista e sanzioni amministrative o chiusura se viola norme di ordine pubblico o decoro».

La svastica sul dessert: polemica a Matera per la torta a tema nazista

Alessandro Klun, esperto di questioni legali relative al mondo della ristorazione

In altre parole, un ristoratore è responsabile «di ciò che serve e mostra nel proprio locale, anche se la richiesta viene dal cliente. Deve quindi valutare se il piatto per contenuto o forma può essere offensivo, discriminatorio, contrario alla legge, evitandoli per diligenza professionale». E questo vale anche «per il produttore della torta, ma ancora una volta tutto dipende da consapevolezza e contesto. Il produttore rischia se realizza consapevolmente una torta con simboli nazisti o razzisti sa (o può prevedere) che sarà usata in un contesto pubblico o celebrativo. Non si tratta di un uso chiaramente storico, artistico o satirico». Quindi conclude: «Il rischio è minore se la torta è per uso strettamente privato (come festa tra amici, non pubblica), se il produttore non conosce il significato (caso raro, ma teoricamente possibile e addotto proprio dagli esercenti di Matera, ndr), se il contesto è chiaramente educativo (come una rievocazione storica), artistico, satirico, anche se il confine è molto sottile».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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