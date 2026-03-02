Burger King, l’IA nelle cuffie controlla il tono dei dipendenti: in Italia sarebbe legale?

Nel mondo della ristorazione organizzata, la tecnologia continua a ridefinire processi e relazioni di lavoro. È in questa direzione che si inserisce Patty, l’assistente vocale basato su intelligenza artificiale sviluppato con il supporto di OpenAI e testato nei ristoranti della catena negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da The Verge, lo strumento nasce con l’obiettivo di affiancare il personale nelle attività quotidiane, fornendo risposte operative in tempo reale. Ma al tempo stesso apre una tematica relativa al controllo a distanza dei dipendenti.

Come funziona Patty

Indossato tramite cuffie, Patty è in grado di rispondere a domande pratiche sulla preparazione dei prodotti, sulle procedure di pulizia o sulla gestione di situazioni operative. La funzione principale è quella di supporto immediato, riducendo i tempi di consultazione dei manuali e favorendo una maggiore uniformità nelle operazioni di servizio.

Patty guiderà la comunicazione con i clienti

Supporto operativo e aggiornamenti in tempo reale

La sperimentazione coinvolge circa 500 punti vendita negli Stati Uniti e rientra in una più ampia piattaforma digitale basata su cloud. Il sistema consente di intervenire in tempo reale anche sulla gestione del punto vendita, segnalando anomalie tecniche o carenze di prodotto ai responsabili. In parallelo, la tecnologia permette l’aggiornamento automatico dei menu digitali, con la possibilità di rimuovere temporaneamente un articolo in caso di indisponibilità di ingredienti o criticità in cucina. Un intervento che punta a migliorare la comunicazione con il cliente e a ridurre errori o disservizi durante le fasi di ordinazione.

Per ora la sperimentazione di Patty avverrà solo negli Stati Uniti

L’aspetto che ha generato maggiore attenzione riguarda la capacità del sistema di analizzare le conversazioni tra personale e clientela. Patty è stato addestrato a riconoscere alcune espressioni chiave legate alla cortesia, come «benvenuti», «per favore» o «grazie», suggerendo eventuali correzioni nel tono comunicativo. I responsabili di punto vendita possono inoltre richiedere report sintetici sul livello di cortesia del team. «L’obiettivo non è controllare, ma offrire uno strumento di coaching per migliorare la qualità del servizio», ha spiegato Thibault Roux, chief digital officer della catena. Proprio questa funzione ha alimentato il dibattito sul tema del monitoraggio nei luoghi di lavoro.

Burger King e l’IA: quali vincoli legali in Italia

Se il progetto sperimentato da Burger King negli Stati Uniti apre prospettive operative sul fronte dell’efficienza e della standardizzazione del servizio, un’eventuale introduzione di sistemi analoghi nel contesto italiano richiederebbe una valutazione particolarmente attenta sotto il profilo normativo. Le funzionalità legate all’ascolto e all’analisi delle conversazioni, infatti, si inseriscono in un quadro giuslavoristico e privacy tra i più rigorosi in Europa.

Alessandro Klun, autore del libro A cena con diritto nonché esperto di questioni legali relative al mondo della ristorazione

Secondo Alessandro Klun (collaboratore di Italia a Tavola e autore del libro "A cena con diritto" nonché esperto di questioni legali relative al mondo della ristorazione), il primo riferimento è rappresentato dalla disciplina sul controllo a distanza dei lavoratori: «Un sistema come “Patty”, introdotto da Burger King e basato su tecnologie di OpenAI, che ascolta le conversazioni dei dipendenti per suggerire un tono più cortese, in Italia sarebbe soggetto a regole molto rigide. Il punto principale è l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), che vieta il controllo a distanza dei lavoratori senza accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. Un sistema che registra o analizza la voce dei dipendenti per valutarne il comportamento rischia di essere considerato proprio uno strumento di controllo».

In Italia una soluzione come Patty sarebbe soggetta a forti limitazioni

Accanto agli aspetti legati al diritto del lavoro, entrerebbero in gioco anche gli obblighi previsti dalla normativa europea sulla protezione dei dati personali, con particolare attenzione alla trasparenza e alla proporzionalità del trattamento: «Si applicherebbe il GDPR, che impone obblighi di trasparenza, limitazione delle finalità e proporzionalità: i lavoratori dovrebbero essere informati chiaramente su quali dati vengono raccolti, come vengono usati e per quanto tempo vengono conservati. L’analisi del tono di voce o della “cortesia” potrebbe anche essere vista come una forma di profilazione, quindi richiederebbe ulteriori garanzie, come una valutazione d’impatto sulla privacy».

In Italia l’IA può aiutare, ma non controllare i lavoratori

Il quadro che emerge, quindi, non esclude a priori l’utilizzo di strumenti di assistenza vocale, ma ne delimita con precisione le condizioni di applicabilità, soprattutto quando la tecnologia interviene nella valutazione dei comportamenti, conclude Klun: «Un sistema del genere in Italia non sarebbe automaticamente illegale, ma potrebbe essere usato solo con forti limitazioni e autorizzazioni preventive. La parte di semplice assistenza vocale ai dipendenti sarebbe probabilmente lecita, mentre l’ascolto e la valutazione delle conversazioni sarebbe la parte più difficile da rendere conforme alla legge e potrebbe essere oggetto di contestazioni».